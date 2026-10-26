 Dan Tănasă, vizat de o nouă plângere penală din partea lui Marian Godină. „Le răspundeți cetățenilor pe Facebook cu tot felul de jigniri” | adevarul.ro
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Dan Tănasă, vizat de o nouă plângere penală din partea lui Marian Godină. „Le răspundeți cetățenilor pe Facebook cu tot felul de jigniri”

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Marian Godină, influencer și fost polițist, a anunțat luni, 26 octombrie, că a depus o plângere penală împotriva deputatului AUR Dan Tanasă, după ce acesta ar fi adresat mai multe jigniri unor cetățeni în comentarii pe Facebook. Godină susține că afirmațiile ar putea întruni elementele infracțiunii de purtare abuzivă.

Marian Godină
Marian Godină Foto: Inquam photos/Bogdan Buda

„De ceva timp mi se tot fac plângeri pe peste tot și nu înțeleg un lucru. Au mers până la a-și dori să fie sesizat Parchetul pentru rele tratamente copilului pentru că-l plimb cu bicicleta.

Când, vreodată, am dat de înțeles vag măcar, că sunt omul care poate fi intimidat prin astfel de tertipuri? Când am arătat eu vreo slăbiciune și de unde a reieșit vreodată că aș da înapoi când sunt șicanat? Niciodată! Din contră, reacționez și mai tare. Dar să trecem la subiect că e unul interesant.

«Mâncător de muci», «Dorele, tu ești bah?», «Cristi, iar ai pus mâna pe punga de diluant?», «nu mai abuza de banane și muci că ai început să behăi. Da, sunt parlamentar, despre asta e vorba, vai de capul tău», «la tine știu că o reglezi din muci și banane», «aplauzi ca foca», «de la banane ai început să behăi».

Ce ați citit sunt câteva dintre replicile cu care răspunde deputatul Dan Tanasă cetățenilor români în comentarii”, a transmis acesta într-o postare pe Facebook.  

Marian Godină amintește că Dan Tanasă a invocat imunitatea parlamentară în dosarul în care a fost trimis în judecată pentru incitare la violență, ură sau discriminare, susținând că postarea sa reprezenta o opinie politică exprimată în exercitarea mandatului.

Godină pune sub semnul întrebării ștergerea postării și amintește că deputatul a afirmat că își exercită mandatul permanent, nu doar în timpul programului de lucru.

„Pentru că am observat că aveți obiceiul să le răspundeți cetățenilor pe Facebook cu tot felul de jigniri. Unuia îi spuneți «mâncător de muci», pe altul îl întrebați dacă a pus mâna pe punga de diluant, altuia îi spuneți că a început să behăie, iar pe altul îl comparați cu o focă.

Și nu sunt afirmații inventate de mine. Sunt comentarii publice, scrise de pe contul dumneavoastră verificat, pe care le-am salvat”.

„Când îi faceți pe cetățeni mâncători de muci, vă aflați tot în exercitarea mandatului parlamentar?”

În continuare, Godină a invocat infracțiunea de purtare abuzivă, prevăzută la articolul 296 din Codul penal, care sancționează „întrebuințarea de expresii jignitoare față de o persoană de către cel aflat în exercitarea atribuțiilor de serviciu” cu închisoare de la o lună la șase luni sau cu amendă.

„Pentru asta trebuie îndeplinite anumite condiții, una dintre ele fiind ca fapta să fie săvârșită în exercitarea atribuțiilor de serviciu. Dar aici intervine tocmai argumentul dumneavoastră.

Dacă susțineți că activitatea de pe Facebook reprezintă exercitarea mandatului parlamentar și că sunteți parlamentar 24 de ore din 24, atunci apare o întrebare cât se poate de legitimă:

Când îi faceți pe cetățeni mâncători de muci, îi întrebați dacă au inhalat diluant sau le spuneți că behăie, vă aflați tot în exercitarea mandatului parlamentar? Sau atunci sunteți un simplu cetățean care își petrece timpul liber pe Facebook? Mai interesant este că, într-unul dintre comentariile jignitoare, chiar dumneavoastră scrieți: «Da, sunt parlamentar, despre asta e vorba»”.

De aceea, Godină a susținut că există suficiente motive pentru ca organele judiciare să analizeze cazul și a anunțat că a sesizat Parchetul.

Dan Tănasă, trimis în judecată pentru incitare la violență, ură sau discriminare

Dan Tănasă a fost trimis în judecată de procurorii Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, fiind acuzat de incitare la violență, ură sau discriminare împotriva lucrătorilor străini din România.

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Dosarul a fost înaintat Înaltei Curți de Casație și Justiție, instanța competentă să judece cauza în primă instanță.  

Procurorii susțin că, într-o postare publicată pe 19 august 2025, Dan Tanasă ar fi îndemnat la ură și discriminare împotriva muncitorilor din Asia și Africa. Deputatul le-ar fi cerut utilizatorilor să refuze comenzile livrate de persoane care nu sunt române și a criticat recrutarea lucrătorilor străini.

„Refuzați comanda dacă aceasta nu este livrată de un român. Nu mai încurajați importul de muncitori necalificați din Asia și Africa. Treziți-vă!”, se arată în mesajul citat de procurori.

Postarea continua cu referiri la imigrație și la ceea ce politicianul descria drept extinderea influenței islamiste în Occident. În același mesaj, acesta afirma: „Eu nu vreau așa ceva în România!”.

AUR cere anchetă parlamentară privind migrația ilegală

AUR a inițiat un proiect de hotărâre luni, 26 octombrie, privind înființarea unei comisii parlamentare de anchetă care să verifice modul în care autoritățile gestionează migrația ilegală, respectarea regimului străinilor, infracțiunile comise de cetățeni străini și exploatarea lucrătorilor proveniți din afara UE.

„AUR solicită identificarea vulnerabilităților legislative și administrative, verificarea controalelor efectuate de instituțiile responsabile și stabilirea măsurilor necesare pentru protejarea ordinii publice și securității naționale.

Inițiativa vine în contextul creșterii numărului de lucrători străini intrați în România în perioada 2022-2026 și al cazurilor documentate de ședere ilegală, trecere frauduloasă a frontierei, trafic de migranți și exploatare prin muncă”, transmite partidul într-un comunicat.

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AUR adaugă că proiectul prin numărul cazurilor de cetățeni străini depistați în timp ce încercau să părăsească ilegal România sau să treacă ilegal frontiera româno-maghiară.

Expunerea de motive menționează și situații care implică migranți ascunși în autocamioane, ședere ilegală, infracțiuni violente și presupuse cazuri de exploatare a lucrătorilor străini, inclusiv muncă forțată, reținerea documentelor, agresiuni fizice și lipsire ilegală de libertate.

„AUR consideră că aceste situații impun verificarea activității instituțiilor responsabile, precum și a angajatorilor și intermediarilor implicați în recrutarea lucrătorilor străini.

Comisia propusă va analiza datele oficiale privind infracționalitatea, migrația ilegală și măsurile de returnare, va evalua activitatea Inspectoratului General pentru Imigrări și a Poliției de Frontieră și va identifica eventualele deficiențe ale controalelor.”

De aceea, AUR propune înființarea unei comisii parlamentare de anchetă, formată din 15 deputați, care să analizeze gestionarea migrației.

Comisia ar urma să prezinte concluziile și propunerile de măsuri în cel mult 90 de zile, inițiativa vizând creșterea controalelor, a transparenței și a responsabilității instituțiilor.

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