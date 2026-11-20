Marius Gheorghe a fost numit de Guvern în funcţia de prefect al Capitalei. Absolvent de Psihologie, el activează de peste 20 de ani în publicitate şi apare ca donator pentru Nicuşor Dan, într-una din campaniile electorale.

Nicușor Dan și Marius Gheorghe, noul prefect al Capitalei Foto: Facebook

Guvernul a adoptat o hotărâre privind numirea lui Marius Gheorghe în funcţia de prefect al municipiului Bucureşti, decizia fiind publicată în Monitorul Oficial.

Potrivit Bucuresti.ro, Marius Gheorghe este Research Director la Media Investment Communication de peste 21 de ani. El face parte din Consiliul Director al Biroului Român de Audit Transmedia (BRAT) din anul 2006 şi este absolvent de Psihologie, scrie News.

Numele său apare şi într-o declaraţie de avere a preşedintelui Nicuşor Dan, de pe vremea când acesta era primar al Capitalei. Astfel, în declaraţia din 2021, Nicuşor Dan îl menţionează pe Marius Gheorghe ca donator, în campania electorală pentru PMB din 2020.

Surse din USR consultate de Bucureşti.ro afirmă că Marius Gheorghe a fost lider al filialei din Sectorul 4 a partidului, fiind suspendat din funcţie de fostul preşedinte al USR Dan Barna, în 2020. Ulterior, Marius Gheorghe s-a retras din formaţiunea politică, în prezent el nefiind membru al USR.

În total, în şedinţa Executivului au fost aprobate 11 hotărâri de eliberare din funcţie şi numire a unor prefecţi şi suprefecţi.

„Propunerile au fost formulate în conformitate cu prevederile Codului administrativ, la propunerea ministrului de resort. Toate persoanele propuse îndeplinesc condiţiile legale pentru ocuparea funcţiilor de prefect sau subprefect. (...) Guvernul l-a numit pe domnul Gheorghe Marius în funcţia de prefect al Municipiului Bucureşti", a precizat purtătorul de cuvânt al Guvernului, Dan Cărbunaru, în cadrul unei conferinţe de presă susţinute la Palatul Victoria.

Subprefectul judeţului Constanţa, Ali Şenol, a fost eliberat din funcţie.

De asemenea, au fost numiţi următorii subprefecţi: Marius Pîrvu (Argeş), Gheorghe Ialomiţianu (Braşov), Stelian Borzea (Buzău), Mustafa-Levent Accoium (Constanţa), George Toderaşc (Galaţi), Robert-Eugen Muzsic (Hunedoara), Ion Măiţă (Ialomiţa), Adrian-Mihăiţă Todoran (Maramureş), Mariana Elisabeta Cătănescu (Vaslui).