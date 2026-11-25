Meciul dintre Farul Constanța și „U” Cluj, din weekend-ul trecut, i-a adus față-n-față pe Ovidiu Sabău și Cristiano Bergodi, antrenorii cu cele mai multe meciuri în ediția 2026/2027 a primei ligi de fotbal din România.

Ovidiu Sabău și Cristiano Bergodi s-au înfruntat în câteva rânduri în Superliga Foto: Sportpictures

Confruntarea de la Ovidiu a fost disputată. Și nici că putea fi altfel, cele două combatante fiind implicate în lupta pentru calificarea în play-off. Mai mult decât atât, și oamenii de pe banca tehnică a celor două grupări sunt cunoscuți drept extrem de interesați în a atinge marea performanță. Și, totodată, acești doi antrenori ocupă primele două locuri în privința meciurilor în care și-au condus echipele pe prima scenă a fotbalului din România.

Component al „Generației de Aur”, Ioan Ovidiu Sabău (58 de ani) a bifat în acest weekend partida cu numărul 346. Acesta antrenează din 2000, iar în cariera sa a condus echipe importante precum Universitatea Cluj (2000, 2023-2025), Gaz Metan Mediaș (2003-2005), Gloria Bistrița (2005-2009), FC Timișoara (2009/2010), FCM Tg. Mureș (2010-2012), Rapid (2012), ASA Tg. Mureș (2013/2014) și Farul Constanța (din acest an). Ca principală performanță a sa rămâne finala Cupei României pe care a disputat-o cu „U” Cluj în 2023.

O carte de vizită și mai impresionantă are Cristiano Bergodi (62 de ani), care a bifat meciul cu numărul 301 la Ovidiu. Acesta a debutat pe prima scenă în urmă cu 21 de ani, în 19 noiembrie 2005, la meciul Pandurii Tg. Jiu - FC Național 1-1. Pe lângă gruparea din Cotroceni, Bergodi a mai condus în campionatul României alte nouă echipe: CFR Cluj (2006/2007), Rapid (2007, 2015, 2023/2024), Politehnica Iași (2009), FCSB (2009), ASA Tg. Mureș (2015), FC Voluntari (2018-2020), Universitatea Craiova (2020), Sepsi OSK (2021-2023) și Universitatea Cluj (din 2025). Bergodi a câștigat Cupa României în 2023 și 2023, precum și Supercupa României în 2007 și 2022. De asemenea, a mai avut o finală de cupă în 2006, iar în 2020 și 2026 s-a luptat pentru titlul de campion, însă de fiecare dată fără succes.

Charalambous a luat 2 titluri cu FCSB

Pe de altă parte, ceilalți antrenori străini care au pregătit echipe în prima ligă de fotbal a țării noastre sunt departe de Bergodi. Potrivit site-ului Transfermark, italianul este urmat de Nicolo Napoli (Italia) - 192 partide (4 echipe), Elias Charalambous (Cipru) - 170 (1), Dusan Uhrin (Cehia) - 93 (3), Toni Conceicao (Portugalia) - 75 (3), Andrea Mandorlini (Italia) - 58 (1), Walter Zenga (Italia) - 45, Dario Bonetti (Italia) - 43 (2), Jorge Costa (Portugalia) - 40, Ronny Levy (Israel) - 29 (2), Oleg Protasov (Ucraina) - 23 (2).

Dintre aceștia, Charalambous a câștigat două titluri de campion și tot atâtea cupe ale României. Ceea ce îl face cel mai de succes antrenor străin care a activat în țara noastră. Tot două titluri au mai câștigat Eugen Konrad (Ungaria), cu Ripensia Timișoara (1933, 1936), și Bela Janossy (Ungaria), cu Venus București (1939, 1940). Un titlu au obținut Filipe Coelho (Portugalia), cu Universitatea Craiova (2026), Andrea Mandorlini (Italia), cu CFR Cluj (2010), Zoltan Opata (Ungaria), cu ITS (1947), Josef Pojar (Austria), cu Ripensia (1938), și Franz Platko (Ungaria), cu Venus (1937).

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Pe lista tehnicienilor străini care au mai câștigat trofee cu formații de fotbal din România se mai numără Conceicao (Portugalia), cu trei cupe ale României și două Supercupe. De asemenea, Walter Zenga (Italia) și Oleg Protasov (Ucraina) au reușit performanțe deosebite în cupele europene cu FCSB (echipa se numea Steaua în acea perioadă). Nicolo Napoli, în schimb, a stabilit un adevărat record prin revenirile sale la FCU Craiova: a antrenat formația în 2004, 2007-2009, 2009-2010, 2011, 2013-2014, 2018-2019, 2020, 2022, 2022-2023, 2024...

Bergodi este de un an și o lună la cârma echipei din Cluj, în timp ce Sabău a preluat pe Farul de 5 luni și 18 zile. Cel mai „vechi” antrenor în funcție la o echipă din Superliga este Florin Maxim, care activează la Corvinul de 5 ani, 4 luni și 23 de zile. La polul opus se află Laurențiu Reghecampf, care a revenit la FCSB acum două luni. Acesta va fi „devansat” de tehnicianul care îl va înlocui pe Marius Croitoru la FC Botoșani. După ce formația din nordul României a remizat (3-3) cu FC Voluntari, acasă, deși a condus cu 3-0, Valeriu Iftime a anunțat că va aduce un tehnician nou la echipă. Iar Digi Sport a menționat că ar fi vorba despre spaniolul Otger Canals (40 de ani), cel care a lucrat la Escaldes, în Andorra. Marius Croitoru fusese numit antrenor la FC Botoșani pe 10 martie. El a mai pregătit-o pe FC Botoșani în două rânduri, din iunie 2019 până în iunie 2022 și din iunie 2023 până în august 2023.

De asemenea, și Marius Șumudică a lăsat să se înțeleagă că ar urma să plece de la CFR Cluj. După victoria (3-2) cu Oțelul Galați, acesta a spus că va merge acasă și va reflecta înainte de a lua o decizie. Șumudică și-a luat rămas bun de la fani și jucători, menționând numai că se confruntă cu o problemă personală. La puțin timp după aceea, acesta a anunțat că rămâne la echipă.

Halagian a avut 878 de meciuri

Bergodi și Sabău sunt departe de antrenorii cu cele mai multe meciuri în prima ligă de fotbal a României. Practic, de când există sistemul divizionar (ediția 1932/1933), 13 tehnicieni au izbutit să bifeze borna 400. Iar toți sunt români. Primul antrenor care a ajuns la această cifră a fost Ilie Oană, care a fost pe banca tehnică a Petrolului din Ploiești în acea perioadă. Acesta a adunat 572 meciuri (1952-1979), pregătind pentru o vreme pe Politehnica Iași și Universitatea Craiova. Interesant este că Oană s-a născut în SUA.

În ediția 1991-1992, Florin Halagian a stabilit un nou record, ajungând la 573 de meciuri antrenate. Până la retragerea sa, în 2011, cel poreclit „Armeanul” a ajuns la 878 de meciuri antrenate. Ceea ce rămâne un record absolut, unul greu de egalat. În Top 10 se mai află tehnicieni cunoscuți, unii din generații mai vechi (Nicolae Dumitru - 558 meciuri, Ion V. Ionescu - 496, Viorel Hizo – 488 și Valentin Stănescu - 455), alții din cele mai noi (Mircea Rednic – 460, Ioan Andone - 456, Sorin Cârțu – 454). În ceea ce-l privește pe ultimul trebuie spus că a antrenat 14 echipe, ceea ce reprezintă un record.

Antrenorii cu cele mai multe meciuri în prima ligă de fotbal a României

1. Florin Halagian – 878 meciuri (1972–2011)

2. Ilie Oană – 572 meciuri (1952–1978)

3. Nicolae Dumitru – 558 meciuri (1962–1993)

4. Ion V. Ionescu – 496 meciuri (1967–1994)

5. Viorel Hizo – 488 meciuri (1990–2013)

6. Mircea Rednic – 458 meciuri (1998–2025)

7-8. Florin Marin – 456 meciuri (1993-2017)

7-8. Ioan Andone – 456 meciuri (1994–2018)

9. Valentin Stănescu – 455 meciuri (1962–1984)

10. Sorin Cârțu – 454 meciuri (1989–2013)