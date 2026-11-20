Un oraș european cu o moștenire artistică impresionantă, muzee spectaculoase și arhitectură celebră l-a cucerit pe Theodor Paleologu. Fostul ministru al Culturii a descoperit că locul are atât de multe obiective, încât este greu să le cuprinzi pe toate într-un singur program de vizitare.

Barcelona, un oraș cu atracții la fiecare pas Foto: Pexels

Theodor Paleologu s-a întors recent de la Barcelona, unde a făcut o vizită de recunoaștere înaintea unei călătorii culturale organizate de Casa Paleologu, programată pentru 26 noiembrie.

1/9 Barcelona, un oraș cu atracții la fiecare pas Foto: Pexels

„Tocmai m-am întors de la Barcelona, unde am fost în recunoaștere pentru călătoria noastră studioasă din 26 noiembrie. Orașul ne pune serios la încercare simțul măsurii: sunt atât de multe lucruri extraordinare de văzut, încât devine greu să nu mai adaugi câte ceva în program”, a scris Theodor Paleologu într-o postare pe Facebook.

Muzeul care demonstrează că Evul Mediu nu a fost o perioadă întunecată

Printre locurile care l-au impresionat se numără Muzeul Național de Artă al Cataloniei, pe care îl descrie drept „absolut fabulos”.

Un punct de atracție deosebit îl reprezintă frescele romanice de la Sant Climent de Taüll, considerate de Paleologu o demonstrație a bogăției artistice a Evului Mediu.

„Frescele romanice de la Sant Climent de Taüll ar trebui să-i pună serios pe gânduri pe cei care încă își imaginează Evul Mediu ca pe o lungă perioadă de întuneric”, a remarcat acesta.

Un alt obiectiv care merită vizitat este Parcul Güell, unul dintre cele mai cunoscute locuri din Barcelona, unde imaginația arhitectului Antoni Gaudí a transformat spațiul într-o creație artistică aparte.

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„Iar Parcul Güell este o extraordinară demonstrație a fanteziei și umorului lui Gaudí”, a scris Theodor Paleologu.

Barcelona înseamnă mai mult decât Gaudí. Ce alte obiective recomandă turiștii

Chiar dacă operele celebrului arhitect atrag numeroși turiști, fostul ministru atrage atenția că patrimoniul orașului nu trebuie redus la creațiile acestuia.

„Gaudí este, fără îndoială, genial, dar ar fi o mare nedreptate față de Barcelona să-i reducem bogăția artistică și istorică numai la operele lui”, a subliniat Theodor Paleologu.

Postarea sa a adunat numeroase comentarii din partea celor care au vizitat orașul sau au locuit acolo. Unii au venit cu recomandări de obiective mai puțin cunoscute, în timp ce alții au împărtășit propriile impresii despre capitala Cataloniei.

Printre sugestii se numără fostul spital Santa Creu i Sant Pau, apreciat atât pentru arhitectură, cât și pentru soluțiile tehnice avangardiste.

Unul dintre comentarii recomandă și Palau de la Música Catalana, unde un concert este descris drept „un adevărat regal pentru ochi, auz și suflet”.

Casa Amatller, Palau Güell, Muzeul Picasso și Sagrada Familia sunt alte obiective menționate de cei care au intervenit în discuție. U

Nici gastronomia locală nu a fost uitată. Un comentariu propune o oprire la Els Quatre Gats, unul dintre localurile istorice ale orașului, pentru a gusta celebra cremă catalană.

„Barcelona este orașul meu preferat. Toată Spania este frumoasă, dar Barcelona are ceva aparte”, a scris o persoană.

O altă reacție descrie metropola drept „un oraș de vis”, iar un internaut care a locuit aproape doi ani acolo a mărturisit: „Am locuit aproape doi ani la Barcelona, am învățat catalana și tot mai cred că am multe de văzut acolo”.

Parcul Güell a fost, la rândul său, lăudat de cei care au vizitat recent orașul. „O încântare! Tocmai ce ne-am întors!”, a scris un turist.

Theodor Paleologu urmează să revină în capitala Cataloniei pe 26 noiembrie, pentru călătoria culturală organizată de Casa Paleologu, alături de participanții înscriși în excursie.