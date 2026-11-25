Uniunea Națională a Transportatorilor Rutieri din România (UNTRR) avertizează că ajustarea regulilor de taxare rutieră ar putea aduce costuri mai mari pentru firme în 2027. Organizația cere Guvernului să evite scumpirea TollRo și să caute soluții pentru reducerea tarifelor sau, cel puțin, păstrarea lor, potrivit Adevărul Financiar.

Transportatorii se tem de scumpirea TollRo în 2027 din cauza infringementului Comisiei Europene Foto: arhivă

Temerile transportatorilor vin după ce Comisia Europeană a declanșat, la 19 noiembrie 2026, o procedură de infringement împotriva României pentru transpunerea sau aplicarea incorectă a regulilor europene privind taxarea infrastructurii rutiere. Conform sursei citate, autoritățile române au două luni pentru a răspunde și a prezenta măsurile de remediere.

O majorare a tarifelor nu este confirmată

Procedura privește Directiva 2022/362, cunoscută drept Directiva Eurovigneta, care include reguli de calcul pentru taxele de infrastructură și diferențierea acestora în funcție de emisiile de CO2. Articolul citat precizează însă că executivul european nu a detaliat prevederile încălcate de România. Prin urmare, nu există deocamdată o confirmare oficială că remedierea problemelor va impune scumpirea TollRo.

Declanșarea procedurii nu echivalează cu o amendă și nici cu declararea actualelor tarife drept ilegale. Dacă răspunsul autorităților române este considerat nesatisfăcător, Comisia poate continua demersul prin emiterea unui aviz motivat.

Ce solicită firmele de transport

UNTRR cere Ministerului Transporturilor o soluție care să permită reducerea taxelor sau recalibrarea componentelor lor fără creșterea sumei finale. Organizația solicită și publicarea separată a costurilor pentru infrastructură și a celor asociate poluării și emisiilor de CO2, pentru ca firmele să poată urmări modul de formare a tarifului.

Dacă scumpirea nu poate fi evitată, transportatorii solicită cel puțin 12 luni între publicarea noilor tarife și aplicarea lor. UNTRR susține că firmele au nevoie de timp pentru renegocierea contractelor, întrucât multe acorduri comerciale nu permit transferarea imediată a cheltuielilor suplimentare către clienți.

Potrivit Adevărul Financiar, TollRo se aplică din 1 octombrie 2026 vehiculelor de transport marfă cu masa totală maximă autorizată de peste 3,5 tone. Taxarea ține cont de distanța parcursă, categoria drumului, masa vehiculului și caracteristicile de poluare. Transportatorii au reclamat atât dificultăți tehnice de utilizare, cât și cheltuieli suplimentare pentru echipamente și servicii de date.

În grila prezentată de sursa citată, un camion Euro VI de cel puțin 12 tone plătește 0,48 lei pe kilometru pe autostrăzi și drumuri expres, respectiv 0,24 lei pe kilometru pe drumurile naționale. Aceste niveluri nu includ o eventuală scumpire în 2027. UNTRR avertizează că firmele încă suportă o parte din costurile introducerii sistemului, ceea ce le reduce marjele de profit și lichiditățile.