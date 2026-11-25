O crimă care a rămas nerezolvată aproape șase decenii a fost elucidată de polițiștii canadieni cu ajutorul tehnologiei moderne și al testelor ADN. Anchetatorii au reușit să identifice bărbatul care a ucis o adolescentă de 16 ani în 1968, după ce probele păstrate timp de zeci de ani au fost supuse unor noi analize criminalistice. Suspectul a murit însă în urmă cu opt ani și nu mai poate fi tras la răspundere penală.

Jacqueline a fost ucisă la 16 ani Foto: London Police Service

Victima, Jacqueline „Jackie” Dunleavy, avea 16 ani când a fost ucisă. Poliția din London, provincia canadiană Ontario, a anunțat că autorul crimei este Michael Joseph Moore, care avea 25 de ani la momentul comiterii faptei și a murit în 2018. Potrivit anchetatorilor, Moore emigrase din Irlanda în Canada în 1967 și se mutase în orașul London, situat în sudul provinciei Ontario, în apropierea graniței cu Statele Unite.

Adolescenta a fost găsită moartă la mai puțin de două ore după ce a plecat de la serviciu

Jackie Dunleavy a fost văzută ultima dată în seara zilei de 9 ianuarie 1968, când a părăsit magazinul de proximitate în care lucra. La mai puțin de două ore de la încheierea programului, trupul adolescentei a fost descoperit de trei tineri pe terenul unei școli, aflată la câțiva kilometri distanță.

Echipajele de intervenție sosite la fața locului au constatat decesul fetei. Investigațiile au stabilit ulterior că aceasta fusese strangulată. Victima prezenta și o leziune la nivelul capului.

Tatăl adolescentei era, la rândul său, polițist în cadrul serviciului de poliție din London.

Ancheta desfășurată în 1968 nu a dus la identificarea unui suspect, în ciuda eforturilor depuse de investigatori. Cazul a fost însă reanalizat de mai multe generații de polițiști, care au încercat să găsească noi indicii și să stabilească cine se afla în spatele crimei, potrivit CBCNews.

Testele ADN și genealogia genetică au dus la identificarea criminalului

Descoperirea a fost posibilă datorită unor tehnici moderne de analiză ADN și genealogie genetică criminalistică. Metoda presupune identificarea unor rude genetice ale persoanei căutate, pornind de la urmele ADN, și reconstruirea arborelui genealogic pentru a ajunge la suspect.

În acest caz, o companie specializată din Texas a analizat probele biologice păstrate de anchetatori și a identificat rude genetice îndepărtate ale persoanei al cărei ADN fusese descoperit în cadrul investigației.

Cercetările au condus în cele din urmă la Michael Joseph Moore.

După această descoperire, polițiștii au realizat noi interviuri, au strâns probe suplimentare și au obținut mostre de ADN pentru comparație. În urma verificărilor, anchetatorii au ajuns la concluzia că Moore a fost responsabil pentru uciderea adolescentei.

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Bărbatul a lucrat ulterior timp de 28 de ani ca pompier. La momentul pensionării, avea gradul de căpitan. Potrivit polițiștilor, nu ocupa însă această funcție în perioada în care a fost comisă crima, ci și-a început cariera de pompier după moartea lui Jackie.

Michael Joseph Moore, identificat de poliția din London, Ontario, drept autorul crimei Foto: London Police Service

Anunțul privind elucidarea cazului a fost făcut în cadrul unei conferințe de presă organizate de poliția din London.

Șeful poliției, Thai Truong, a vorbit despre viața adolescentei și despre impactul pe care uciderea acesteia l-a avut asupra familiei și comunității. „Era o fiică, o soră, o prietenă și o tânără care avea întreaga viață înaintea ei”, a declarat acesta.

Detectivul Mike Budzyn, coordonatorul anchetei, a precizat că probele strânse și păstrate de polițiștii din 1968 au făcut posibilă rezolvarea cazului după aproape 60 de ani.

„Anchetatorii care au lucrat la cazul uciderii lui Jackie în 1968 au făcut tot ce le-a stat în putință folosind instrumentele de investigație și tehnicile criminalistice disponibile la acea vreme. Probele pe care le-au colectat și conservat cu grijă le-au permis investigatorilor de zeci de ani mai târziu să continue această muncă”, a explicat detectivul Micah Bourdeau, din cadrul poliției din London.

Mike Budzyn a afirmat că anchetatorii sunt convinși de vinovăția lui Moore și că probele obținute ar fi fost suficiente pentru formularea unor acuzații penale dacă acesta ar mai fi fost în viață.

„Pe baza probelor obținute în cadrul acestei investigații, suntem convinși că a fost îndeplinit pragul probatoriu necesar pentru susținerea unor acuzații penale. Dacă Moore ar fi fost în viață astăzi, ar fi fost arestat și pus sub acuzare în legătură cu uciderea lui Jackie”, a declarat acesta.

Polițiștii au precizat că identificarea publică a lui Moore oferă familiei și comunității un răspuns căutat timp de decenii și contribuie la stabilirea adevărului istoric despre moartea adolescentei.

Familia lui Jackie Dunleavy a transmis, la rândul său, mulțumiri autorităților pentru eforturile depuse și și-a exprimat speranța că tehnicile folosite pentru elucidarea acestui caz vor putea ajuta și la rezolvarea altor crime rămase fără autor cunoscut.

Rudele lui Moore au fost, de asemenea, șocate de rezultatele anchetei. Potrivit polițiștilor, acestea au sperat că descoperirile vor aduce mult așteptate răspunsuri familiei victimei.

Autoritățile canadiene nu au făcut public un posibil motiv al crimei și nici nu au stabilit clar dacă între Moore și adolescentă exista o legătură înainte de uciderea acesteia.