Un oraș a fost descris drept o adevărată „bijuterie ascunsă” într-o discuție pe rețelele de socializare despre cele mai bune locuri din România pentru a locui. Recomandarea a venit din partea unui român care spune că a ajuns să aprecieze localitatea mult mai mult după ce a petrecut zece ani în București.

Orașul Piatra Neamț Foto: FB/Primăria Piatra Neamț

Discuția a pornit de la întrebarea unei femei care caută o localitate din România în care să se mute definitiv împreună cu soțul și copiii. Familia își dorește o casă cu teren, grădină, livadă și, eventual, câteva animale, dar nu vrea să renunțe la accesul la școli, spitale și magazine.

„O adevărată bijuterie ascunsă”, după zece ani în București

Printre recomandările primite s-a numărat și Piatra-Neamț. Un utilizator originar din acest oraș a povestit că perspectiva asupra localității s-a schimbat după ce a locuit un deceniu în Capitală.

„Sunt de acord! De acolo sunt și eu, iar după ce am locuit zece ani în București, mi-am dat seama că Piatra-Neamț este o adevărată bijuterie ascunsă”, a scris acesta pe Reddit.

Un alt participant la discuție a susținut recomandarea și a considerat că Piatra-Neamț este cea mai bună variantă din județ, chiar dacă orașul nu este lipsit de probleme.

1/5 Orașul din România descris drept o „bijuterie ascunsă” Foto: FB/Primăria Piatra Neamț

Ce oferă orașul din Moldova

Piatra-Neamț este reședința județului Neamț și este situat într-o depresiune intramontană, la poalele unor culmi precum Pietricica, Cozla și Cernegura. Orașul este traversat de râurile Bistrița și Cuejdiu și beneficiază de un cadru natural care îl diferențiază de multe alte centre urbane din Moldova.

Împrejurimile oferă acces la numeroase obiective naturale și turistice, printre care masivul Ceahlău, Cheile Bicazului, lacul Izvorul Muntelui și lacul Cuejdel.

În municipiu există, de asemenea, telegondolă, telescaun, zone pietonale și facilități sportive și de agrement. Apropierea de zonele montane și de obiectivele naturale reprezintă unul dintre avantajele evidențiate inclusiv în documentele strategice ale administrației locale.

Nu toți românii recomandă orașele mici

Dezbaterea de pe Reddit a scos la iveală și opinii mai puțin optimiste despre traiul în localitățile mici din România.

Printre aspectele care pot crea dificultăți se numără accesul limitat la medici specialiști, numărul redus de oportunități profesionale și oferta mai restrânsă de activități culturale și de divertisment.