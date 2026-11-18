Un proiect ambițios ar putea transforma radical o zonă abandonată dintr-o capitală europeană. Planul prevede o grădină botanică de 48 de hectare, o mega-seră lungă de aproximativ doi kilometri, nouă centre de cercetare, un planetariu și facilități sportive. Inițiatorii estimează că proiectul ar putea genera 14.000 de locuri de muncă.

Orașul Roma Foto: Pexels

Este vorba despre Roma, capitala Italiei, unde autoritățile și mediul academic vor să transforme zona Tor Vergata, în care se află construcțiile neterminate. Proiectul, intitulat „Orașul Cunoașterii”, a fost prezentat pe 16 noiembrie la Camera Deputaților și se află în evaluarea Agenției Italiene pentru Proprietăți de Stat.

O mega-seră de doi kilometri și o grădină botanică de 48 de hectare

Piesa centrală a proiectului va fi o grădină botanică întinsă pe 48 de hectare, înconjurată de o structură monumentală din sticlă, cu o lungime de aproximativ doi kilometri. Ansamblul va include o Bancă de Germoplasmă și Biodiversitate, destinată conservării speciilor native și mediteraneene amenințate, potrivit Roma Today.

Vor fi amenajate și spații pentru agricultura de precizie, cercetarea genetică și studiul schimbărilor climatice.

În jurul grădinii botanice sunt prevăzute nouă centre de cercetare, unde specialiștii vor lucra în domenii precum cartografierea genomică, dezvoltarea biosenzorilor inteligenți, producerea anticorpilor monoclonali și studierea mecanismelor celulare și moleculare ale îmbătrânirii.

Proiectul mai cuprinde un planetariu, o sferă imersivă, un observator astronomic și spații dedicate artelor vizuale și literaturii. Sunt prevăzute inclusiv un centru pentru literatură, arhive ale artiștilor și ateliere de creație.

Profesoara Antonella Canini, care conduce comitetul științific, a explicat că grădina botanică va avea un rol mult mai amplu decât cel al unui spațiu verde.

„Grădina Botanică din Orașul Cunoașterii este o bancă de gene și securitate, care permite conservarea speciilor sălbatice și agroalimentare; este un laborator climatic, un experiment de adaptare, o oportunitate de angajare pentru tinerii absolvenți și alți profesioniști, un incubator de inovare, un spațiu social și turistic”, a declarat aceasta.

Canini a subliniat și importanța colaborării cu grădini botanice din alte țări, care ar permite schimbul de informații și protejarea mai eficientă a speciilor.

Două piscine și 12 terenuri sportive

Noul proiect nu renunță complet la destinația sportivă pentru care a fost concepută inițial zona. Planul include două piscine de dimensiuni regulamentare, 12 terenuri sportive multifuncționale și o sală de scrimă care ar urma să fie printre cele mai moderne din lume.

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Componenta sportivă este coordonată de campionul olimpic Valerio Aspromonte, iar facilitățile vor fi administrate de Asociația Economică ARE.

Pe lângă activitățile sportive, proiectul prevede și două centre dedicate incluziunii și echității, un centru de congrese și un muzeu dedicat istoriei cartierelor periferice, conectat cu trei zone arheologice.

Un proiect relansat după ani de blocaje

Ideea transformării zonei Tor Vergata datează din 2013, însă a rămas nevalorificată timp de mai mulți ani. Demersurile au fost reluate în 2023, prin colaborarea dintre administrația Municipiului VI și mai multe departamente ale Universității Tor Vergata.

La prezentarea proiectului a participat și Fabio Rampelli, vicepreședintele Camerei Deputaților. Acesta a susținut că inițiativa răspunde unor nevoi tot mai importante ale societății, precum alimentația sănătoasă, longevitatea și calitatea vieții.

„Pare incredibil că un proiect similar nu a fost realizat până acum în Italia”, a afirmat Rampelli, referindu-se la interesul tot mai mare pentru bunăstare și alimentație sănătoasă.

Oficialul a vorbit și despre necesitatea colaborării dintre mai multe domenii de cercetare, astfel încât specialiștii să poată dezvolta proiecte comune și soluții utile comunității.

La rândul său, Nicola Franco, președintele Municipiului VI din Roma, a spus că proiectul a devenit unul dintre obiectivele prioritare ale administrației locale.

„Acum, pentru a-l vedea realizat, mai sunt de făcut pași”, a declarat acesta, amintind că inițiativa a fost reluată în mai 2023, după o perioadă îndelungată în care a rămas blocată.

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14.000 de locuri de muncă, estimate de inițiatori

Potrivit prezentării proiectului, dezvoltarea complexului ar putea genera cel puțin 14.000 de locuri de muncă. Acestea ar urma să fie legate atât de activitățile de cercetare și tehnologie, cât și de administrarea facilităților, serviciile și activitățile economice asociate.

Pentru realizarea proiectului a fost formată o rețea de companii private, care include firme din domeniul tehnologic, al construcțiilor, al instalațiilor și al serviciilor.

Deocamdată, „Orașul Cunoașterii” se află în etapa de evaluare a Agenției Proprietății de Stat. Instituția a organizat un proces pentru atragerea propunerilor de investiții și reconversie a fostului complex sportiv, termenul de depunere a acestora fiind 30 septembrie 2026.

Prin urmare, proiectul prezentat la Camera Deputaților nu înseamnă că lucrările pot începe imediat. Sunt necesare în continuare aprobări și etape administrative.