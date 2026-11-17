O legumă nelipsită din multe gospodării, mai ales în sezonul murăturilor, poate fi folosită și la prepararea unui desert. Rețeta aparține călugărului bucătar Efrem Băndărică și are printre ingrediente zahăr, vanilie și suc de lămâie.

Dulceața de conopidă cu vanilie Foto: Efrem Băndărică/FB

Este vorba despre dulceața de conopidă cu vanilie, un preparat mai puțin întâlnit, care transformă o legumă folosită în mod obișnuit la mâncăruri și conserve pentru iarnă într-un desert aromat.

Pentru un kilogram de conopidă curățată sunt necesare 800 de grame de zahăr, 300 de mililitri de apă, o păstaie de vanilie sau două lingurițe de extract natural de vanilie, 50 de mililitri de suc de lămâie și, opțional, coaja subțire de la o lămâie.

Cum se prepară dulceața de conopidă cu vanilie

Mai întâi, conopida se spală și se desface în buchețele mici, păstrându-le pe cât posibil forma naturală. Acestea se opăresc timp de două minute în apă clocotită, după care se transferă imediat într-un vas cu apă rece și se lasă la scurs.

Dulceața de conopidă cu vanilie Foto: Efrem Băndărică/FB

Separat, se pregătește siropul. Apa și zahărul se pun într-o cratiță și se fierb până când zahărul se dizolvă, iar compoziția începe să se lege. Se adaugă sucul de lămâie și păstaia de vanilie tăiată longitudinal, împreună cu semințele răzuite.

Buchețelele de conopidă se introduc apoi în sirop și se fierb la foc mic. Amestecarea trebuie făcută cu delicatețe, pentru ca acestea să nu se zdrobească.

Călugărul recomandă ca preparatul să fie urmărit cu atenție, astfel încât bucățelele de conopidă să devină ușor translucide, dar să-și păstreze forma și textura.

Când siropul ajunge la consistența dorită, focul se oprește, iar păstaia de vanilie se îndepărtează. Dulceața se toarnă în borcane curate și sterilizate. Pentru păstrarea îndelungată, este recomandată folosirea unei metode de conservare verificate.

Cine este călugărul Efrem Băndărică

Efrem Băndărică este călugăr la Mănăstirea Dervent, din Dobrogea, și este cunoscut în mediul online pentru rețetele culinare pe care le prezintă pe pagina sa de Facebook. Acesta împărtășește preparate tradiționale și combinații mai puțin obișnuite, folosind ingrediente simple și metode de gătit accesibile.