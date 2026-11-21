Copiii care neagă că au mâncat biscuiții din cutie, dau vina pe câine pentru desenele de pe pereți sau ascund faptul că au făcut ceva interzis nu au neapărat un comportament problematic. Dimpotrivă, psihologii spun că minciunile și micile înșelătorii fac parte din dezvoltarea normală a celor mici și reprezintă un semn că aceștia încep să înțeleagă că oamenii au gânduri, intenții și sentimente diferite de ale lor.

De ce minciunile nevinovate despre dulciuri sau năzbâtii sunt importante în copilărie. Foto: Arhivă

Potrivit unui material publicat de BBC, capacitatea copiilor de a recurge la mici forme de înșelăciune apare mult mai devreme decât s-ar putea aștepta părinții. Deși la vârste foarte mici nu pot construi minciuni elaborate, bebelușii sunt capabili să manifeste comportamente înșelătoare chiar înainte de a împlini un an.

Un studiu realizat de Universitatea din Bristol, menționat în podcastul CBeebies Parenting Download, arată că aproximativ un sfert dintre copii par să înțeleagă anumite forme de înșelăciune încă de la vârsta de 10 luni.

Profesoara Elena Hoicka, coordonatoarea cercetării, spune că a fost surprinzător să observe cât de mici sunt copiii care reușesc să recurgă la astfel de strategii, inclusiv propriile sale fiice.

„Ca mamă a trei copii, pot confirma cât de iscusiți și inventivi pot fi. Să se ascundă sub masă sau în baie pentru a mânca dulciuri ori ciocolată este una dintre strategiile lor obișnuite”, a povestit aceasta.

Cum învață copiii să ascundă adevărul

La vârsta de doi ani, înșelătoriile celor mici sunt încă simple. Pot pretinde că nu își aud părinții, pot nega că au făcut ceva sau pot desfășura în secret activități despre care știu că le sunt interzise.

Profesoara Elena Hoicka oferă și alte exemple: un copil poate verifica pe ascuns o geantă în care i s-a spus să nu umble sau poate inventa un motiv pentru a evita o activitate care nu îi place, cum ar fi să spună că trebuie să meargă la toaletă atunci când este rugat să strângă jucăriile.

În jurul vârstei de trei ani, însă, copiii devin mult mai pricepuți și creativi în astfel de comportamente. Încep să înțeleagă mai bine limbajul și felul în care funcționează gândirea celorlalți.

Uneori, nu mai este vorba despre o minciună propriu-zisă, ci despre omiterea intenționată a unor informații. De exemplu, un copil îi poate spune părintelui că fratele său l-a lovit, fără să menționeze că el a fost cel care a început conflictul.

Aceste comportamente sunt legate de ceea ce specialiștii numesc „teoria minții” (theory of mind), respectiv capacitatea de a înțelege că ceilalți oameni au propriile gânduri, intenții și sentimente, care pot fi diferite de ale noastre.

Psihologul clinician Jade Redfern explică faptul că dezvoltarea acestei abilități este esențială pentru formarea empatiei și pentru înțelegerea perspectivelor celorlalți.

„Pe măsură ce copiii cresc, ne dorim să învețe și să dezvolte abilitatea de a înțelege că sunt persoane independente, cu o minte și intenții proprii”, explică aceasta.

De ce mint copiii de teamă să nu-și supere părinții

O altă explicație pentru minciunile copiilor este dorința de a-și proteja relația cu părinții. Cei mici depind emoțional de persoanele care îi îngrijesc și învață treptat ce comportamente îi apropie de acestea și care ar putea provoca distanțare sau dezamăgire.

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„Toate ființele umane sunt motivate de atașament. Copiii încearcă să-și păstreze relația cu persoanele care îi îngrijesc, pentru că depind de aceasta”, spune Jade Redfern.

Din acest motiv, specialiștii recomandă părinților să creeze un mediu în care copiii să se simtă în siguranță atunci când recunosc că au greșit, fără să se teamă de reacții exagerate sau de pedepse.

Rachel Duffy, câștigătoarea celui mai recent sezon al emisiunii The Traitors, a povestit în același podcast o experiență cu fiul său cel mare. Băiatul împrumutase bicicleta fratelui său și o stricase după ce intrase cu ea într-o mașină. Inițial, a încercat să ascundă ce se întâmplase.

Mama i-a spus că nu va avea probleme foarte mari dacă va spune adevărul, apoi i-a acordat puțin timp să se liniștească și să se gândească la situație.

„I-am spus: «Nu vei avea mari probleme dacă îmi spui adevărul». Apoi am plecat și i-am lăsat puțin spațiu. Iar el a venit și a spus: «Da, eu am fost». Atunci a înțeles că era în siguranță. Am discutat despre ce se întâmplase, fără voci ridicate, fără țipete sau reproșuri”, a povestit Rachel Duffy.

Psihologul Jade Redfern consideră că aceasta este o abordare potrivită. Copiii trebuie să înțeleagă că pot recunoaște o greșeală fără să riște să piardă afecțiunea și sprijinul părinților.

Când nu este nevoie să le cerem copiilor să spună întotdeauna adevărul

Specialiștii atrag atenția că nu orice situație trebuie transformată într-o lecție despre sinceritate. Există contexte în care o anumită doză de diplomație este potrivită, de exemplu atunci când un copil primește un cadou care nu îi place sau când face observații despre aspectul fizic al unei alte persoane.

Jade Redfern povestește că propriii copii i-au spus recent, cu o sinceritate dezarmantă, că are foarte multe riduri. În loc să îi certe, a ales să discute deschis cu ei despre observația făcută și despre motivele pentru care au ajuns la această concluzie.

„Cred că este important ca, pe măsură ce copiii cresc, să avem conversații deschise și să le permitem să exploreze lucrurile cu curiozitate. Astfel, ei își dezvoltă empatia față de sentimentele celorlalți, mai ales atunci când au văzut în mod repetat cum arată empatia în relațiile cu cei din jur”, a explicat psihologul.

Prin urmare, micile minciuni despre biscuiții dispăruți sau dulciurile mâncate pe ascuns nu sunt neapărat un motiv de îngrijorare. Ele pot face parte dintr-un proces firesc prin care copiii învață să înțeleagă lumea socială, să descopere limitele și să se raporteze la gândurile și emoțiile celorlalți.