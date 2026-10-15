 De ce nu trebuie strânse toate frunzele din parcuri. Explicațiile Primăriei Capitalei | adevarul.ro
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De ce nu trebuie strânse toate frunzele din parcuri. Explicațiile Primăriei Capitalei

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Frunzele căzute protejează solul și contribuie la menținerea biodiversității, însă pot deveni un pericol pe alei sau pot afecta gazonul și calitatea apei. Primăria Capitalei explică în ce zone sunt strânse și ce se întâmplă cu cele colectate.

frunze parc bucuresti
Foto: Facebook / Primăria Municipiului Bucureşti

Toamna readuce în discuție modul în care trebuie gestionate frunzele căzute în parcurile Bucureștiului. Primăria Municipiului București a prezentat argumentele pentru păstrarea acestora în anumite zone, dar și situațiile în care colectarea lor este necesară pentru întreținerea spațiilor verzi și siguranța vizitatorilor.

De ce este benefic să lăsăm frunzele pe sol

Potrivit explicațiilor publicate de Primăria Capitalei, frunzele căzute au un rol important în natură. Acestea protejează solul și rădăcinile plantelor de variațiile de temperatură, contribuie la păstrarea umidității și limitează dezvoltarea unor buruieni.

În plus, frunzele oferă adăpost insectelor benefice, râmelor și altor organisme. Pe măsură ce se descompun, eliberează substanțe nutritive și contribuie la formarea humusului.

Din acest motiv, nu toate frunzele trebuie îndepărtate din parcuri. Cele sănătoase, păstrate în anumite zone de sub arbori și arbuști, pot contribui la protejarea solului și la menținerea biodiversității.

În ce situații trebuie strânse frunzele

Colectarea devine necesară în zonele în care acumularea frunzelor poate afecta siguranța oamenilor sau starea spațiilor verzi.

Pe alei și în apropierea locurilor de joacă, frunzele umede pot deveni alunecoase și pot crește riscul de accidente. Pe gazon, un strat gros de frunze lăsat prea mult timp împiedică lumina să ajungă la iarbă și o poate deteriora.

De asemenea, acumulările din rigole pot bloca scurgerea apei, în timp ce cantitățile mari de frunze ajunse în lacuri pot elibera, prin descompunere, substanțe nutritive care favorizează dezvoltarea excesivă a algelor și pot afecta calitatea apei.

Primăria Capitalei atrage atenția și asupra altor situații în care frunzele trebuie îndepărtate. În apropierea arterelor intens circulate, acestea pot acumula praf și poluanți proveniți din trafic. Totodată, în zonele în care vegetația este afectată de boli, frunzele căzute pot păstra peste iarnă agenți patogeni care favorizează apariția unor noi infecții în primăvară.

Unde ajung frunzele colectate din parcuri

Potrivit Primăriei Municipiului București, colectarea frunzelor face parte din lucrările obișnuite de întreținere a parcurilor administrate de instituție.

Echipele ADP București intervin în zonele în care acumularea frunzelor poate crea probleme. Cele colectate sunt încărcate și transportate la o stație de compost autorizată, astfel încât să fie valorificate, în loc să ajungă la groapa de gunoi.

Reprezentanții Primăriei subliniază că frunzele căzute nu trebuie considerate automat deșeuri, dar nici nu sunt benefice în orice situație. Modul în care sunt gestionate depinde de locul în care se acumulează, de starea lor și de efectele pe care le-ar putea avea dacă sunt lăsate pe sol.

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