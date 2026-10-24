În ce ordine se învață literele la clasa pregătitoare. De ce nu se predau în ordine alfabetică

Copiii încep să descopere literele încă din primul an de școală, însă părinții pot observa că acestea nu sunt învățate întotdeauna în ordinea alfabetului. De ce se întâmplă asta, explică învățătoarea Cristina Ungureanu.

Literele nu se vor învăța în ordine alfabetică nici la clasa I FOTO: Arhiva/Adevărul Foto: Adevărul

Accentul la clasa pregătitoare nu cade doar pe memorarea literelor, ci și pe recunoașterea sunetelor, asocierea lor cu semnele grafice și formarea primelor deprinderi de citire și scriere.

În ce ordine se învață literele depinde de abordarea didactică, de materialele folosite și de planificarea învățătorului. Programa școlară stabilește competențele urmărite, fără să prevadă o succesiune alfabetică unică, obligatorie, pentru predarea tuturor literelor.

„Programa școlară pentru clasa pregătitoare nu impune o ordine exactă, obligatorie, în care trebuie predate literele alfabetului. Programa pentru disciplina Comunicare în limba română, cum se numește în primii trei ani de școală, este centrată pe formarea competențelor și stabilește ce trebuie să învețe elevii, nu o succesiune fixă a literelor care trebuie respectată de toți învățătorii”, confirmă Cristina Ungureanu, profesor pentru învățământul primar.

În ce ordine se învață literele la clasa pregătitoare

La clasa pregătitoare, disciplina se numește, după cum preciza și învățătoarea Cristina Ungureanu, „Comunicare în limba română”, iar învățarea cititului este abordată treptat, prin activități adaptate vârstei copiilor. Programa școlară urmărește, printre altele, dezvoltarea capacității de a înțelege mesaje, de a recunoaște mesaje scrise și de a redacta mesaje simple.

Documentul include, în domeniul citirii și lecturii, familiarizarea cu literele mari și mici de tipar, precum și citirea unor cuvinte de pe etichete asociate imaginilor sau obiectelor.

Prin urmare, în ce ordine învață copiii de pregătitoare literele?

„Învățătorul alege succesiunea literelor în funcție de obiectivele programei școlare, particularitățile de vârstă ale copiilor și progresia învățării. Eu aleg auxiliare pe care să le folosesc în primul an școlar și respect ordinea de acolo. Literele pot fi introduse pornind de la numele copiilor, obiecte cunoscute, animale sau cuvinte din povești. Învățătorul poate prioritiza litere care permit alcătuirea de cuvinte simple. Spre exemplu, în primul an de școală eu scriu cu litere mari de tipar: TABLĂ, CATEDRĂ, PERETE, JUCĂRII, tot felul de obiecte pe care copiii le găsesc în sala de clasă, ca să vadă cuvântul”, explică Ungureanu.

Literele pot fi introduse în grupuri și în succesiuni diferite, în funcție de manualul sau caietul de lucru folosit și de strategia cadrului didactic. Nu există o singură listă de litere pe care toți copiii din clasa pregătitoare trebuie să o parcurgă, în mod obligatoriu, în aceeași succesiune.

De ce nu se respectă ordinea alfabetică

Ordinea alfabetică este utilă pentru memorarea alfabetului, pentru consultarea dicționarelor și pentru organizarea cuvintelor, explică învățătoarea. Învățarea cititului urmărește însă un obiectiv diferit: copilul trebuie să ajungă să recunoască literele, să le asocieze cu sunetele corespunzătoare și să le combine pentru a citi cuvinte.

„Asocierea dintre sunet și literă este esențială în etapa de început a cititului, întrucât îi ajută pe copii să înțeleagă principiul alfabetic. Sunetele pe care le rostim sunt reprezentate în scris prin litere. În clasa pregătitoare această asociere sunet-literă este baza pentru dezvoltarea ulterioară a citirii conștiente și a scrierii. Asocierea sunet-literă facilitează trecerea de la limbajul scris și constituie unul dintre mecanismele fundamentale ale citirii. La început ea trebuie realizată sistematic, prin exerciții de ascultare, de pronunție, identificare vizuală, jocuri, combinarea sunetelor”, precizează Cristina Ungueanu.

Trăsăturile părinţilor care cresc copii independenţi şi de succes: de ce gândirea evolutivă este mai importantă decât cea fixă

Un cadru didactic poate alege să introducă mai întâi anumite litere, în funcție de posibilitățile de combinare a acestora în silabe și cuvinte simple. În loc să memoreze doar numele literelor, copilul exersează relația dintre sunet și semnul grafic și începe să observe cum se formează cuvintele.

„Nu cred că predă cineva în ordine alfabetică literele. Când am făcut eu primele patru clase de școală, îmi aduc aminte că primele două litere învățate au fost A și M. Primul cuvânt a fost MAMA, iar prima propoziție - Ana are mere. Doar pentru a te familiariza cu alfabetul și a avea o succesiune clară și ușor de urmărit nu cred că ar trebui predate astfel literele”, mai adaugă învățătoarea.

Cristina Ungureanu explică și care ar fi dezavantajele învățării în ordine alfabetică: nu poți forma cuvinte și nu se consolidează asocierea dintre sunete și litere. „Asta nu înseamnă că predarea în ordine alfabetică este greșită, dar chiar nu văd de ce aș face astfel, când scopul nostru este să citim, să formăm silabe, apoi cuvinte simple”, mai spune învățătoarea.

Ce ar trebui să urmărească părinții

Mai important decât ordinea exactă în care apar literele este ca elevul să progreseze în recunoașterea lor, să facă legătura dintre sunete și litere și să poată folosi treptat ceea ce învață în citirea și scrierea unor cuvinte simple. Ritmul poate varia de la un copil la altul, iar exercițiile trebuie adaptate nivelului său de dezvoltare.

„La clasa pregătitoare, progresul se observă prin recunoașterea literelor, identificarea sunetelor, asocierea dintre sunet și literă și capacitatea de a folosi aceste achiziții în jocuri și activități de limbaj. Părinții ar trebui să urmărească progresul real al copilului, nu cât de departe a ajuns în parcurgerea alfabetului. Degeaba știe toate literele alfabetului, să le recunoască, eventual să le și deseneze, dacă nu poate forma o silabă, un cuvânt simplu. Sunt sigură că părinții comunică destul de mult cu învățătorul clasei, iar acesta îl îndrumă pe părinte cel mai bine în ceea ce are de făcut cu copilul și dacă este nevoie de sprijin”, este de părere profesoara.

Cum îi ajutăm pe copii să învețe literele

Deși mulți părinți consideră că școala ar trebui să-și asume exclusiv responsabilitatea pentru cât învață copiii, învățătoarea Cristina Ungureanu explică unde se pot implica părinții, fără ca cei mici să simtă o presiune și fără a contrazice metodele folosite la clasă.

Românii au scris cu litere slave mai bine de jumătate de mileniu. Care este explicația specialiștilor

„Ar fi bine să înțeleagă că suntem o echipă. Principiul de bază este simplu: ei pot să consolideze ceea ce învață copilul la școală. Așadar, părinții pot întreba dacă a descoperit o literă nouă, apoi să o caute împreună prin cărți sau pe diferite ambalaje. Pot să se joace diferite jocuri sau să facă concursuri - care găsește cât mai multe cuvinte care încep cu sunetul respectiv -, să modeleze din sârmă plușată sau plastilină litera respectivă, să deseneze litera, să încercuiască litera nou-învățată. Totul să fie sub forma unui joc și în niciun caz sub forma unei testări de genul – ia să vedem ce ai învățat tu astăzi sau dacă știi toate literele pe care le-ai învățat până acum”, indică învățătoarea.

Mulți părinți se întreabă cum să procedeze cu literele pe care copiii nu le-au învățat încă la școală, să le evite sau nu. Nu este cazul să le evite, mai spune învățătoarea, ci să pună accent pe consolidarea celor deja învățate, pe asocierea corectă dintre sunet și literă.

„Dacă, de exemplu, întâlnesc un cuvânt în care au o literă nouă, și este una singură nouă și copilul spune – nu știu litera aceasta -, automat părintele poate să-i spună - uite, ca să citești cuvântul respectiv, hai să te învăț și acea literă”, a mai spus Cristina Ungureanu.

Ce mai trebuie să știe părinții, insistă învățătoarea, este că și în clasa I, atunci când micii școlari învață să scrie literele de mână, se va proceda similar. „Se merge pe aceeași ordine, mai mult sau mai puțin, când vom învăța să scriem literele de mână, din nou, pentru a reuși să scriem silabe, cuvinte și mai târziu propoziții scurte”, a conchis învățătoarea.