Ce caută angajatorii din județele Olteniei și cât oferă. „Am angajat multe doamne pe poziții pe care până acum le ocupau bărbații”

Meseria rămâne brățară de aur, spun reprezentanții firmelor de recrutare cărora le este din ce în ce mai greu să-i găsească pe meseriași pentru clienții lor. Angajatorii au devenit, la rândul lor, mai puțin pretențioși și sunt dispuși să facă eforturi pentru a avea forță de muncă bine calificată.

Lucrătorii bine instruiți sunt din ce în ce mai greu de găsit. Este realitatea cu care firmele se confruntă deja de ani buni, iar problema nu a fost rezolvată nici cu importul de forță de muncă din statele non-UE. Reprezentanții firmelor de recrutare caută la rândul lor, pe toate căile, să răspundă cât mai fidel cerințelor firmelor, participarea la bursele locurilor de muncă fiind una dintre metode. Un astfel de prilej a fost cel de vineri, 10 octombrie 2025, când în toată țara serviciului public de ocupare, prin agențiile județene, a organizat Bursa locurilor de muncă pentru absolvenți.

La Slatina nu au venit însă doar absolvenți. Din contră, tinerii au fost categoria cel mai slab reprezentată, adulții de vârstă mijlocie fiind cei mai numeroși participanți ca persoane aflate în căutarea unui loc de muncă. Pe de o parte angajatorii s-au bucurat, știind că persoanele cu experiență de lucru au și disciplina muncii. Pe de altă parte, și-ar dori angajați tineri, în special în industrie, dar de pe băncile școlii nu le mai vin de foarte mulți ani persoane calificate, chiar dacă absolvenți cu diplomă de calificare se găsesc.

Printre participanții la bursă s-au aflat și firme de recrutare. Una dintre acestea, o agenție care activează la nivel național, și-a trimis pentru prima dată reprezentanți la un astfel de eveniment în Slatina. Persoanele care-și caută de lucru au dovedit interes, spune reprezentantul firmei, chiar și elevii aflați în ultimul an de școală profesională sau de liceu, de la câteva licee tehnologice din Slatina, lăsându-și datele pentru a figura în baza de date pentru momentul când își vor căuta de lucru.

„Am rămas plăcut surprinși de ce se întâmplă aici, pentru că sunt foarte mulți oameni care au venit să întrebe de locuri de muncă și chiar au pus întrebări, legate de timpul de muncă, salarizare. A fost destul de dificil, interviurile sunt foarte rapide la un astfel de eveniment, pentru că nu ai foarte mult timp la dispoziție”, a precizat reprezentantul agenției Pro Human, Vasile Gelatu.

Industrie grea în Slatina, retail în Râmnicu-Vâlcea

Fiecare dintre județele Olteniei are un anumit specific, spune reprezentantul agenției de recrutare. În județul Olt, în special în Slatina, este foarte bine reprezentată industria grea, pentru care tot timpul este nevoie de personal calificat. Se caută de la electricieni, lăcătuși mecanici, stivuitoriști și sudori și până la ingineri și personal pentru pozițiile de top-management.

„Din păcate, asta ca un trend general, școlile profesionale sunt din ce în ce mai puține, așa că job-ul nostru devine din ce în ce mai greu. Ne e mai greu să identificăm persoane calificate în piață. Și majoritatea sunt de vârste mai înaintate, peste 40-45 de ani, așa că pentru tineri ar fi un pas în față să se gândească la o calificare”, arată Vasile Gelatu.

Școala nu-i mai pregătește pe tineri pentru ceea ce urmează l integrarea pe piața muncii, a constatat recrutorul, așa că multe firme au preluat din rolurile acesteia și, obligate de situație, își formează personalul la locul de muncă. „Partea bună este că în Slatina industria grea există și că au unde să învețe. Sunt deschiși angajatorii. Ca observație, în Slatina sunt deschiși să angajeze și persoane în vârstă, nu avem probleme cu limita de vârstă. Mai mult decât atât, să știți că am angajat și multe doamne pe poziții pe care până acum le ocupau bărbații. De exemplu, moto-stivuitorist. Este un job pe care noi îl consideram „de bărbați”. Surprinzător, doamnele sunt mai atente la detalii ca noi și sunt foarte bune în această meserie și deschise să facă asta. Și angajatorii la fel, sunt deschiși să accepte și tineri pe care să-i formeze”, a adăugat Vasile Gelatu.

Firmele au, pentru a-și atinge acest scop, o grijă în plus, pentru că este nevoie de personal cu experiență și cu tact pedagogic. „Dacă avem nevoie de oameni care să producă astăzi, e mai greu să angajăm tineri. Cu toate acestea, văd că se fac eforturi în piață”, a mai spus reprezentantul agenției de recrutare.

„Tinerii să fie pregătiți să învețe de la zero”

În județul Gorj, pozițiile pentru industria mineritului încă reprezintă un segment important din piața muncii, în timp ce în Dolj, în special în Craiova, piața cere specialiști pentru industria automotive, iar partea bună este că persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă se orientează la rândul lor în număr mare către aceeași industrie, astfel că cererea se întâlnește cu oferta.

În județul Vâlcea, cea mai mare cerere din partea angajatorilor este pentru retail, marile lanțuri de magazine având în permanență solicitări pentru posturi de lucrători comerciali, casieri etc.

În Mehedinți, a mai precizat Vasile Gelatu, se observă tendința ca tinerii plecați la studii în țară să se întoarcă în zonă și să-și caute aici de lucru. „Sunt foarte mulți tineri care vin de la studii, se întorc în poziții de ingineri, sau de persoane calificate ca operatori CNC, de exemplu, sunt economiști care-și caută loc de muncă. În Craiova discutăm de automotive, toată lumea vrea să lucreze în industria constructoare de mașini și nu numai. Tinerii au oportunități, trebuie numai să-și dorească și să fie destul de pregătiți să învețe de la zero”, a adăugat Gelatu.

În Slatina și Craiova sunt relativ mai ușor de găsit lucrătorii calificați, cu mențiunea că mulți sunt din segmentul de vârstă 40-45 de ani și peste, însă pentru angajatori vârsta nu mai este un impediment. Acești lucrători sunt și cei mai interesați de un loc de muncă, interesul tinerilor fiind cu mult mai scăzut.

„Există flexibilitate să dea mai mult”

Salariile, pe de altă parte, oferite de angajatori în Oltenia se situează sub media națională. Salariul mediu net este între 4.600 și 5.000 lei, în Slatina, reședința județului Olt, fiind cele mai mari salarii pentru ingineri, de exemplu, conform observațiilor reprezentantului firmei de recrutare.

„Salariul minim este 4.050 brut, iar când vorbim de maxim depinde de industrie. În industria în care activăm noi, în fiecare zi întâlnim clienți de-ai noștri care acceptă candidați în funcție de așteptările financiare. <Ok, eu am un buget, dar dacă tu vrei mai mult și ne demonstrezi că poți, putem să negociem>. Nu mai există salarii care să fie blocate. Sunt câteva tipuri de roluri, dar în rest există flexibilitate să dea mai mult. Așa că sfatul nostru este ca dacă ești interesat de un loc de muncă să mergi la interviu și să încerci, pentru că dacă vii și cu un pachet de cunoștințe, cu siguranță poți să discuți. Nu am întâlnit deocamdată pe nimeni care să spună: „Nu negociem!””, a mai spus Vasile Gelatu.

Job-urile în străinătate, încă atractive

Persoanele care vor să lucreze nu se uită doar în zona lor, locurile de muncă oferite de firme din străinătate fiind în continuare atractive. Vineri, 10 octombrie 2025, 155 posturi în străinătate erau disponibile doar pentru lucrători din România prin rețeaua EURES. Odată încărcat CV-ul în această rețea, persoanele au acces însă la toate posturile disponibile la nivel european. Lucrătorii care colaborează cu agenția județeană de ocupare – serviciul EURES sunt sprijiniți de consilierul EURES pentru a-și încărca CV-ul în platforma europeană și ulterior pentru aplicație, dacă optează pentru unul dintre posturile disponibile.

Locurile de muncă pentru calificați sunt cele mai multe, așa cum se întâmplă și în țară. Se caută șoferi de camion (Slovenia, Irlanda), lucrători calificați în construcții (Slovenia, Finlanda), operator roboți, tehnicieni, electricieni, mecanici auto (Austria) etc.. „Oamenii vin, întreabă de locurile de muncă vacante, se înregistrează, se și întorc din străinătate, o parte dintre ei, și spun că nu mai pleacă, se înregistrează și-și caută de lucru în România. Persoanele fără calificare sunt interesate mai mult de posturi sezoniere, ceilalți vor să plece pentru un an – doi. Pentru posturile care necesită necalificați diferențele de salarizare între România și străinătate nu mai sunt așa mari”, a precizat Anca Iordache, consilier EURES în cadrul AJOFM Olt. Salariile în străinătate încep de la 12-13 euro/oră și pot ajunge la 30-40 euro/h și chiar mai mult, în funcție de nivelul de pregătire.