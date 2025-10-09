Salariile nemulțumesc jumătate dintre europeni. Românii resping ideea de transparență

Cel mai nou raport despre piața muncii indică faptul că lipsa de talente a devenit o problemă structurală. Se conturează un decalaj tot mai mare între angajatori și angajați în ceea ce privește transparența salariilor, iar investițiile în inteligență artificială sunt în creștere, deși efectele concrete rămân greu de evaluat.

Conform raportului HR & Payroll Pulse 2025 publicat de SD Worx, 46% dintre companiile din Europa afirmă că nu găsesc personal suficient pentru a-și desfășura activitatea, iar 53% se așteaptă ca situația să se înrăutățească în următorii ani. Ca răspuns, 58% dintre organizații au introdus parcursuri de carieră flexibile, iar 36% recrutează deja peste granițe.

Aproape 70% dintre angajați se declară mulțumiți de locul de muncă, însă 54% îl privesc doar ca pe o sursă de venit. Doar 31% consideră că primesc sprijin real pentru sănătatea mintală, deși peste jumătate dintre angajatori cred contrariul.

În privința compensațiilor, două treimi dintre angajatorii europeni susțin că oferă salarii echitabile, dar numai 42% dintre angajați confirmă, ceea ce înseamnă că mai mult de jumătate (58%) dintre angajații europeni sunt nemulțumiți de remunerațiile încasate.

În contextul Directivei Europene privind Transparența Salarială, acest decalaj devine nu doar o problemă de încredere, ci și una de conformitate, iar liderii HR sunt forțați să introducă practici mai clare și mai explicabile.

Salarizare și inteligența artificială

Pentru companiile care externalizează procesele de payroll, 50% raportează reduceri semnificative de costuri, comparativ cu doar 37% dintre organizațiile care gestionează salarizarea intern. Totodată, 38% dintre profesioniștii HR investesc deja în soluții bazate pe inteligență artificială, în creștere față de 33% anul trecut. Doar 31% dintre firme raportează însă rezultate clare, iar 53% recunosc că nu știu încă ce impact real va avea AI-ul. Raportul arată că adoptarea AI trebuie legată de obiective concrete, nu de trenduri tehnologice: claritatea, transparența și integrarea în cultura organizațională sunt factori critici pentru succes.

Resursele umane, între obiectiv și conformitate

Raportul SD Worx mai arată că 55% dintre angajatori consideră că au integrat sustenabilitatea în strategia de HR, dar 57% admit că nu sunt pregătiți pentru conformarea la Directiva CSRD. Cele mai frecvente inițiative sunt sprijinul pentru well-being, flexibilitatea muncii și managementul etic – aspecte percepute de angajați mai degrabă ca standarde de bază decât ca elemente diferențiatoare.

„Următoarea etapă în evoluția HR-ului nu mai este doar despre procese sau tehnologie, ci despre încredere, claritate și sustenabilitate aplicată. În România, companiile resimt aceleași presiuni ca în restul Europei, iar rolul nostru este să le sprijinim să transforme aceste provocări în oportunități de creștere”, afirmă Ciprian Chiorean, General Manager SD Worx România.

Raportul, bazat pe răspunsurile a 16.000 de angajați și 5.625 de decidenți HR din 16 țări din Europa, arată că organizațiile care vor reuși să se adapteze sunt cele care vor reuși să alinieze strategia cu experiența angajaților, să trateze salarizarea și well-being-ul ca elemente de încredere și să integreze sustenabilitatea în procesele de HR, nu doar în rapoarte de conformitate.

Angajatorii români nu sunt pregătiți pentru transparentizarea salariilor

62% dintre angajatorii participanți la cel mai recent sondaj derulat de eJobs România au declarat ca nu sunt pregătiți pentru momentul în care piața salariilor va fi transparentizată în sensul publicării salariilor oferite în anunțurile de angajare. Aceștia nu au început încă procesul de implementare și adaptare la noua directivă, care, potrivit Comisiei Europene, va fi pusă în aplicare începând cu a doua jumătate a anului viitor. Asta în timp ce 22% se simt parțial pregătiți, au început să analizeze impactul și să facă planuri, iar 16% sunt foarte pregătiți și au deja o politică de transparentizare a salariilor pe care o aplică în procesul de angajare.

„Deși nu mai este un subiect nou pentru angajatori și toți cunosc directiva și faptul că nu mai durează mult până când va fi și implementată, în continuare vedem un procent care nu reușește să treacă de 40% al joburilor care au salariul afișat în anunțul de angajare. Excepție fac job-urile blue collar, adresate candidaților fără studii superioare, unde argumentul salarial este definitoriu. Spre exemplu, dacă pe eJobs.ro aproximativ 4 din 10 joburi postate au salariul publicat, pe iajob.ro, platforma dedicată candidaților care nu au studii superioare, numărul crește la 7 din 10”, spune Raluca Dumitra, Head of Marketing în cadrul eJobs, cea mai mare platformă de recrutare din România.

La întrebarea despre cum se raportează compania din care fac parte la transparența salarială în momentul postării de noi joburi disponibile, 34% au răspuns că publică salariul pentru majoritatea pozițiilor noi, 10% fac acest lucru doar pentru pozițiile entry level, în timp ce 56% nu îl afișează deloc. 41,7% recunosc că se tem de faptul că o astfel de abordare transparentă ar putea genera potențiale nemulțumiri ale angajaților actuali cu privire la diferențele dintre salariile pe care le primesc și cele care sunt oferite candidaților pentru pozițiile vacante. 21% consideră că aceste informații trebuie să rămână confidențiale, iar 14,6% cred că publicarea salariilor va duce la o gestionare mai anevoioasă a negocierilor salariale cu noii candidați. Alte riscuri pe le văd în adoptarea acestei directive sunt legate de costurile administrative ridicate aferente implementării, dar și faptul că vor fi dezavantajați în atragerea candidaților pentru că nu oferă salarii competitive.

„Sunt și angajatori care văd mai degrabă beneficii în implementarea transparentizării pieței salariilor, principalul fiind creșterea capitalului de încredere în relația cu angajații și candidații. Alte beneficii menționate au mai fost reducerea diferențelor salariale și promovarea echității de gen, precum și atragerea de talente într-un timp mai scurt. De altfel, inclusiv datele noastre arată că anunțurile cu salariul afișat primesc până la de patru ori mai multe vizualizări și aplicări decât celelalte”, detaliază Raluca Dumitra. 30% spun, pe de altă parte, că nu văd beneficii, ci doar riscuri într-o astfel de măsură. În ciuda acestui fapt, 66% dintre participanții la sondaj declară că mesajul care are cea mai mare rezonanță în comunicarea cu potențialii angajați este cel legat de pachetul salarial.