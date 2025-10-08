Mașinile rulate achiziționate în rate, din ce în ce mai căutate de români în 2025: ce modele se cer?

Piața din 2025 arată că românii sunt fani mașinile rulate, dar nu mașini de orice fel. Aici discutăm despre tipul de caroserie care e aproape omniprezentă: SUV-urile.

Românii au tot mai multe opțiuni de finanțare și vor masini rulate in rate. Programele au deschis drumul spre modele moderne, cu dotări actuale și un preț mai prietenos decât cel de la showroom. SUV-urile domină preferințele, iar românii sunt tot mai atenți la consum, confort și imaginea pe care o transmite mașina.

De ce aleg românii ratele pentru mașini rulate?

Nu toată lumea vrea să investească zeci de mii de euro într-un autoturism. Ratele au devenit soluția perfectă pentru șoferii care doresc un upgrade, dar preferă să păstreze resursele financiare pentru alte cheltuieli. În plus, majoritatea dealerilor de mașini rulate oferă pachete de finanțare flexibile, cu avansuri mici și perioade adaptate fiecărui buget.

Avantaje pentru cumpărătorii în rate:

● Acces la modele mai noi și mai bine echipate.

● Posibilitatea de a schimba mașina mai des.

● Costuri lunare previzibile.

● Siguranță sporită prin garanțiile oferite de dealeri.

● O experiență apropiată de achiziția unei mașini noi.

SUV-ul, mașina preferată a anului 2025

SUV-urile au câștigat teren masiv. Acestea sunt opțiunea preferată acum pentru drumuri lungi, vacanțe în familie și chiar pentru șoferii care caută o poziție de condus mai înaltă.

În plus, sunt și impunătoare, dar în România - și în Europa în general - SUV-urile compacte rămân alegerea mai practică datorită străzilor mai înguste și locurilor de parcare mai înghesuite. (Deși mulți aleg SUV-uri mai mari sau chiar pick-up trucks.)

De ce SUV și nu altceva?

SUV-ul a devenit simbolul mobilității moderne. Oferă confort, vizibilitate și spațiu, iar în România drumurile nu sunt mereu line. Șoferii preferă suspensia mai înaltă și robustețea acestor modele întocmai din aceste motive. În plus, ratele fac ca și un SUV premium să devină mai accesibil pentru o categorie mai largă de clienți. Iată alte motive pentru popularitatea SUV-urilor:

● Potrivite pentru familie și bagaje.

● Se descurcă bine pe drumuri mixte (oraș, autostradă, drumuri rurale).

● Oferă senzație de siguranță sporită.

● Versatilitate: de la business la vacanțe.

● Imagine socială puternică.

Cum se mișcă piața în 2025

Conform dealerilor, SUV-urile secondhand de până la 5 ani vechime se vând repede. Românii sunt atenți la kilometraj, la istoricul de service și la garanțiile oferite. Tot mai mulți preferă să cumpere din reprezentanțe autorizate, unde au certitudinea că mașina a fost verificată și că există soluții clare de finanțare.

În același timp, există o tendință către motorizările hibride și mild-hybrid, semn că șoferii români sunt atenți și la consum, nu doar la aspect sau brand, mai ales când prețurile la carburanți cresc și tot cresc.

Românii nu mai aleg mașina doar pentru a-i duce din punctul A în punctul B. Se caută confort, siguranță, imagine și soluții de plată flexibile - unii aleg plata în rate, alții leasing financiar (sau operațional, în cazul în care mașina este pentru firmă). SUV-urile domină preferințele, iar achiziția în rate le face mai accesibile ca niciodată.

Piața de mașini rulate a devenit o alternativă inteligentă în 2025, cu atât de multe opțiuni disponibile, astfel încât fiecare șofer poate găsi autoturismul dorit fără să intre în toate economiile - și știm cu toții cât de mult contează asta pentru contextul actual.

Dacă vrei un SUV rulat, prinde oferta imediat ce apare. Modelele bune dispar rapid din oferte, iar finanțările flexibile sunt exact ceea ce îți trebuie ca să conduci mașina dorită acum, nu peste câțiva ani. Urmărește anunțurile, compară, testează și ia decizia la timp. Altfel, riști să privești de pe margine cum alții conduc exact mașina pe care o visezi.