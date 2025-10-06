Țara europeană care face angajări în condiții avantajoase: aproape 300 de locuri de muncă disponibile, salarii medii de 8.000 de euro și cazare gratuită

Liechtenstein recrutează forță de muncă. Aproape 300 de locuri de muncă sunt disponibile, în special pentru spanioli, multe dintre ele cu salarii bune, care pot ajunge la 8.000 de euro pe lună, iar unele posturi oferă inclusiv cazare gratuită.

Potrivit datelor oficiale, salariul mediu în Liechtenstein este de 7.150 de euro, iar profesioniștii calificați pot câștiga peste 10.500 de euro lunar. Cele mai bine plătite funcții sunt cele de director general, director IT și director de call center, unde salariile variază între 12.948 și 15.227 de euro pe lună. La polul opus, cele mai mici salarii sunt în domenii precum educația preșcolară, consilierea socială sau croitorie, unde veniturile se situează între 2.024 și 2.351 de euro, relatează publicația noticiastrabajo.huffingtonpost.es.

O parte dintre ofertele de muncă includ cazare gratuită pentru angajați sau cupluri care se ocupă de întreținerea caselor. De asemenea, se caută:

- angajați pentru servicii domestice,

- operatori de mașini și montaj,

- personal logistic,

- frizeri pentru saloane de lux.

Deși cunoașterea limbii germane nu este obligatorie, aceasta poate reprezenta un avantaj major și deschide accesul la mai multe oportunități profesionale.

Pentru a putea lucra în Liechtenstein, este necesar un permis de rezidență, care poate fi:

- pe termen scurt (până la 12 luni),

- pe termen lung (peste un an),

- permanent (după minimum cinci ani de ședere),

- de frontieră (pentru cei care locuiesc în țările vecine).

Liechtenstein, mic stat european situat în Alpi și considerat unul dintre cele mai bogate din lume, oferă salarii mari comparativ cu media europeană, o economie stabilă și unul dintre cele mai performante sisteme de sănătate și educație de pe continent, scrie sursa citată.