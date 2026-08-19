Câtigătoarea celui mai mare premiu din istoria Loto 6/49 e o pensionară: „O minune care mi-ar putea salva viaţa”

Câștigătoarea celui mai mare premiu din istoria Loto 6/49 și-a ridicat banii și a făcut primele declarații. Pensionată medical, femeia spune că premiul a venit ca o minune care i-ar putea salva viaţa.

Femeia din Oradea, în vârstă de 59 de ani, pensionată medical, a ales să nu-și dezvăluie identitatea, a anunțat Loteria Română.

Valoarea brută a premiului obținut la tragerea din 13 august este 52,839 milioane de lei, însă, după plata impozitului, câştigătoarea va rămâne cu 31.718.723,824 lei, adică aproximativ 6 milioane de euro.

La ridicarea premiului, femeia a povestit că a intrat întâmplător într-o agenție Loto și a decis să completeze „niște numere la nimereală”. A plătit 8 lei și 50 de bani pentru o singură variantă simplă la Loto 6/49 și nu a bifat și jocul Noroc.

A ales trei serii de numere consecutive: 12, 13, 36, 37, 44 și 45 şi au ieşit toate la tragerea din 13 august.

„Pentru mine, acest premiu este o minune care mi-ar putea salva viața. Consider că e noroc și, în același timp, o binecuvântare. Cu acești bani îmi voi lua viața de la capăt”, a mărturisit emoționată câștigătoarea, potrivit reprezentanților Loteriei Române.

Premiul de 52,839 milioane de lei este cel mai mare câștig acordat vreodată la Loto 6/49.