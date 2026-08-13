 Tragerea Loto 6/49 și Joker, joi 13 August 2026. Premii uriașe puse în joc | adevarul.ro
search
Joi, 13 August 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Tragerea Loto 6/49 și Joker, joi 13 August 2026. Premii uriașe puse în joc

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Loteria Română organizează joi, 13 august 2026, noi trageri la Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. La tragerea de joi, premiile puse în joc sunt consistente, iar cele mai mari reporturi sunt la Loto 6/49 și Joker.

Loteria Română organizează joi noi trageri loto. FOTO: X
Loteria Română organizează joi noi trageri loto. FOTO: X

Numerele câștigătoare de joi, 13 august 2026

Loto 6/49:

Noroc:

Joker:

Noroc Plus:

Loto 5/40:

Super Noroc:

Tragerile loto sunt programate începând cu ora 18:35, iar numerele câștigătoare vor fi anunțate după efectuarea extragerilor.

Report de peste 9,82 milioane de euro la Loto 6/49

La Loto 6/49, categoria I, se înregistrează un report de peste 51,62 milioane de lei, echivalentul a mai mult de 9,82 milioane de euro.

La Noroc este în joc un report cumulat de peste 4,03 milioane de lei, adică aproximativ 767.900 de euro.

La Joker, categoria I, reportul depășește 3,66 milioane de lei, respectiv peste 697.400 de euro. La categoria a II-a este în joc un report de peste 186.500 de lei, iar la categoria a III-a reportul este de peste 53.700 de lei.

La Noroc Plus, categoria I, reportul este de peste 604.200 de lei, în timp ce la Loto 5/40, categoria I, este în joc un report de peste 237.300 de lei. La categoria a II-a, reportul depășește 78.400 de lei.

La Super Noroc, categoria I, se înregistrează un report de peste 355.700 de lei.

La tragerile loto de duminică, 9 august, Loteria Română a acordat 29.181 de câștiguri, în valoare totală de peste 2,71 milioane de lei.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
„Fiara din Balcani” încearcă să obțină eliberarea din închisoare, deși a fost sancționat de 28 de ori pentru comportament agresiv
digi24.ro
image
Două femei au găsit 86.000 de euro într-un dulap abandonat, pe o stradă din Bologna. Cine a rămas cu banii
stirileprotv.ro
image
Vești proaste pentru economie. Guvernatorul Mugur Isărescu anunță o inflație mai mare decât se aștepta BNR. Cum arată prognoza pentru finalul anului
gandul.ro
image
Guvernatorul BNR, anunțul MOMENTULUI despre cursul leu-euro: Îl lăsăm în continuare să fie mai FLEXIBIL
mediafax.ro
image
Falimentul bate la ușa unui club de tradiție din SuperLiga: „150 de creditori!”. Jucătorii pierd sute de mii de euro, președintele și-a luat banii din drepturile tv
fanatik.ro
image
Singurul drum spre o fermă cu sute de animale, blocat de Apele Române. Instituția, obligată să permită accesul prin pârâu. Fermier: „Măsura e clar abuzivă”
libertatea.ro
image
Situație critică pe portavionul USS Abraham Lincoln. Membri ai echipajului ar fi încercat să sară peste bord după luni întregi pe mare
digi24.ro
image
Motivul inedit pentru care Ion Țiriac dărâmă vila fiului Alexandru Țiriac
gsp.ro
image
FOTO La 31 de ani, ”nu-l mai recunoaște nici familia”: a devenit o ”bestie”
digisport.ro
image
Prăjitura din doar două ingrediente care se face în 20 de minute. Rețeta simplă pentru un desert pufos și cremos
click.ro
image
O femeie care a cumpărat dintr-un second-hand o rochie cu „ceva mărunțiș” a rămas mută de uimire când i-a văzut, mai târziu, eticheta
antena3.ro
image
Lanţul rusesc de magazine cu preţuri ultrareduse Mere se retrage pe tăcute din Uniunea Europeană
zf.ro
image
Cine sunt cei mai afectaţi consumatori după oprirea reactoarelor de la Cernavodă. Expert: Nu o să fie uşor
observatornews.ro
image
Explicația halucinantă a pensionarului SRI despre Anna. Cum a încercat 'Romeo' de pe Transfăgărășan să iasă basma curată după ce familia l-a luat la întrebări
cancan.ro
image
Isterie la pensie în toată țara. Pensionarii depun cereri pentru restituirea CASS. Ce zice Casa de Pensii?
newsweek.ro
image
„Doamna Diana, ne omorâți”. Imagini incendiare cu fosta soție a lui Claudiu Niculescu, în costum de baie
prosport.ro
image
Țara în care tot mai mulți pensionari români aleg să se mute. Se pot descurca cu o pensie de puțin peste 1.000 de euro
playtech.ro
image
De necrezut! Câţi români s-au uitat la TV la finala de aur a lui David Popovici! Comparaţia cu cel mai slab meci din SuperLiga e şocantă. Exclusiv
fanatik.ro
image
Schimbările prin care trece piața imobiliară în România. Ce se va întâmpla cu prețurile: „Piața trece printr-un proces de maturizare”
ziare.com
image
Lovitură de teatru în cazul lui Lionel Messi, la 4 zile de la moartea tatălui său! ”Nu am văzut așa ceva în viața mea”
digisport.ro
image
Jodie Foster a primit un mesaj personal de la cel care l-a împușcat pe președintele Ronald Reagan în urmă cu 45 de ani
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Cum arată vila în care stau Valentina Pelinel și Cristi Borcea în Pipera. Casa este imensă, iar camerele sunt suficiente pentru toți cei 9 copii. Este mobilată doar cu obiecte scumpe / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Răsturnare de situație privind noul Guvern! Sorin Grindeanu a confirmat
mediaflux.ro
image
A scăpat de probleme medicale mâncând ... carne de struț: „Un gust puternic, dar delicioasă”
gsp.ro
image
Mureșenilor, „șoseaua morții” din centrul Brașovului. Cel puțin 10 accidente în ultimii ani, ultimul s-a soldat cu doi morți
actualitate.net
image
Scandal după concertul Damian & Brothers de la UNTOLD. Cristina Stroe o acuză de rasism pe Delia Antal: „Rădăcinile romilor sunt indiene, nicidecum românești”
actualitate.net
image
Femeile din Afganistan, tot mai izolate de lume. Jumătate dintre ele ies din casă cel mult de două ori pe lună
click.ro
image
Vremea schimbă registrul în România. Temperaturile scad, iar ploile și vântul își fac apariția
click.ro
image
Familia Maxer s-a mărit! Ce cadou i-a făcut Dinu soției sale, Magdalena: „De azi avem o bebelușă!”
click.ro
Regele dansează, un film despre viața lui Ludovic XIV, Profimedia (2) jpg
Lucra cu întunericul ca să-l țină sub papuc pe Regele Soare! Ce făcea în dormitor amanta fără scrupule a lui Ludovic al XIV-lea
okmagazine.ro
Charlene și Albert de Monaco foto Facebook2 jpg
Mariaj deschis între Albert și Charlene de Monaco? Bărbatul cu care se spune că prințesa ar fi avut o aventură acceptată de Albert
okmagazine.ro
roman shipwreck amphorae sicily 1 jpg
O navă romană veche de 2.100 de ani, descoperită cu sute de amfore pe fundul mării
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Mihaela Rădulescu, mesaj neașteptat la un an de la moartea lui Felix Baumgartner: „Este timpul să scriu o nouă poveste”
image
Femeile din Afganistan, tot mai izolate de lume. Jumătate dintre ele ies din casă cel mult de două ori pe lună

OK! Magazine

image
Mariaj deschis între Albert și Charlene de Monaco? Bărbatul cu care se spune că prințesa ar fi avut o aventură acceptată de Albert