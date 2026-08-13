Tragerea Loto 6/49 și Joker, joi 13 August 2026. Premii uriașe puse în joc

Loteria Română organizează joi, 13 august 2026, noi trageri la Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. La tragerea de joi, premiile puse în joc sunt consistente, iar cele mai mari reporturi sunt la Loto 6/49 și Joker.

Numerele câștigătoare de joi, 13 august 2026

Loto 6/49:

Noroc:

Joker:

Noroc Plus:

Loto 5/40:

Super Noroc:

Tragerile loto sunt programate începând cu ora 18:35, iar numerele câștigătoare vor fi anunțate după efectuarea extragerilor.

Report de peste 9,82 milioane de euro la Loto 6/49

La Loto 6/49, categoria I, se înregistrează un report de peste 51,62 milioane de lei, echivalentul a mai mult de 9,82 milioane de euro.

La Noroc este în joc un report cumulat de peste 4,03 milioane de lei, adică aproximativ 767.900 de euro.

La Joker, categoria I, reportul depășește 3,66 milioane de lei, respectiv peste 697.400 de euro. La categoria a II-a este în joc un report de peste 186.500 de lei, iar la categoria a III-a reportul este de peste 53.700 de lei.

La Noroc Plus, categoria I, reportul este de peste 604.200 de lei, în timp ce la Loto 5/40, categoria I, este în joc un report de peste 237.300 de lei. La categoria a II-a, reportul depășește 78.400 de lei.

La Super Noroc, categoria I, se înregistrează un report de peste 355.700 de lei.

La tragerile loto de duminică, 9 august, Loteria Română a acordat 29.181 de câștiguri, în valoare totală de peste 2,71 milioane de lei.