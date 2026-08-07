A câștigat 220 de milioane de euro la loto, dar nu s-a putut bucura de avere. Ce s-a întâmplat cu șoferul de camion care a devenit multimilionar peste noapte

Un șofer de camion din Italia a devenit bogat peste noapte după ce a câștigat 220 de milioane de euro la Superenalotto. După moartea sa, averea uriașă a ajuns la cea de-a doua soție, însă moștenirea vine cu o posibilă obligație financiară neașteptată: plata unui sprijin lunar pentru fosta soție a bărbatului.

Situația a stârnit interes în Italia deoarece ridică o problemă juridică neobișnuită: în anumite condiții, un fost soț poate solicita în continuare sprijin financiar după moartea fostului partener, plata revenind moștenitorilor.

Povestea a început în 2019, când bărbatul din Padova, care lucra ca șofer de camion, a câștigat marele premiu al jocului Superenalotto. Biletul norocos i-a adus un jackpot de 220 de milioane de euro, unul dintre cele mai mari câștiguri înregistrate vreodată în Italia. După achitarea taxelor, averea disponibilă a fost estimată la aproximativ 180 de milioane de euro.

După câștig, viața sa s-a schimbat complet. A renunțat la locul de muncă, a început să investească banii obținuți și și-a cumpărat proprietăți și bunuri de lux. În același timp, relația cu prima soție s-a încheiat oficial, după ce cei doi erau deja separați în fapt înainte de câștigul la loterie.

O pensie de întreținere stabilită după divorț

Divorțul s-a finalizat printr-o procedură simplificată, iar fosta soție, care lucra în domeniul curățeniei, a primit o pensie de întreținere stabilită prin acord.

Suma convenită era de 6.300 de euro pe lună. Ulterior, bărbatul a început o nouă relație și s-a căsătorit în iulie 2025 cu o femeie originară din Chieti. Cei doi au ales să locuiască împreună în Padova.

Milioanele au ajuns la văduvă

Pe 28 iunie, bărbatul a murit pe neașteptate. Nu avea copii, iar părinții și frații săi erau deja decedați, astfel că nu existau alți moștenitori direcți, scrie tg24.sky.it.

În aceste condiții, întreaga avere a revenit celei de-a doua soții. Doar că moștenirea de milioane de euro ar putea veni și cu o responsabilitate financiară.

Ce prevede legea italiană

În anumite situații, legislația italiană permite fostului soț să solicite o indemnizație succesorală după moartea fostului partener.

Pentru ca această cerere să fie acceptată, trebuie îndeplinite mai multe condiții: persoana să fi beneficiat anterior de o pensie de întreținere stabilită prin divorț, să se afle într-o situație financiară dificilă și să nu se fi recăsătorit. Acest mecanism poate permite continuarea unui sprijin financiar chiar și după dispariția fostului soț.

Fosta soție a milionarului a cerut acum acordarea unei indemnizații lunare, estimată la aproximativ 5.000 de euro.

Dacă instanța va admite solicitarea, banii ar urma să fie suportați de actuala văduvă, cea care a moștenit averea uriașă.