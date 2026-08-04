 O femeie a aruncat un bilet de 1 milion de euro la gunoi. Cum au reușit angajații de la salubritate să-l recupereze | adevarul.ro
search
Marți, 4 August 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

O femeie a aruncat un bilet de 1 milion de euro la gunoi. Cum au reușit angajații de la salubritate să-l recupereze

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

O femeie din Italia a trăit momente de panică după ce a aflat că biletul de loterie pe care îl aruncase la gunoi era câștigătorul unui premiu de 1 milion de euro. După o operațiune contra cronometru, angajații de la salubritate au reușit să găsească biletul printre tonele de deșeuri.

Captură de ecran 2026 08 04 215437 png

Incidentul a avut loc în regiunea Puglia, din sudul Italiei. Femeia, a cărei identitate nu a fost făcută publică, cumpărase un bilet de loterie și juca mereu aceleași numere, deoarece acestea aveau o semnificație personală, fiind asociate cu o persoană dragă, potrivit The Guardian.

Femeia a ajuns la magazin duminică, 2 august, pentru verificarea biletului norocos. Mesajul „neplătibil” afișat de aparat a făcut-o să creadă că nu câștigase nimic. În realitate, biletul ei era câștigătorul marelui premiu, dar valoarea acestuia urma să fie descoperită abia mai târziu. Motivul pentru care comerciantul nu a putut valida biletul era simplu: magazinele mici pot plăti doar câștigurile de valoare redusă, nu și premiile mari.

Biletul ajunsese deja în camionul de gunoi

Când a ajuns acasă, un membru al familiei i-a spus că numerele pe care le juca în mod obișnuit erau câștigătoare. Femeia și familia sa s-au întors imediat la magazin, însă au avut parte de o veste șocantă: biletul fusese deja aruncat la gunoi, iar deșeurile fuseseră ridicate.

Disperată, femeia a cerut ajutorul companiei SANB, operatorul public de salubritate din zona Bitonto, provincia Bari. „Am refăcut traseul biletului, fără prea multe speranțe să îl găsim, deoarece fusese deja ridicat de un camion de gunoi”, a povestit Roberto Nicola Toscano, administratorul SANB.

Angajații au reușit însă să identifice camionul în care ajunseseră deșeurile și l-au oprit înainte ca situația să devină imposibil de recuperat.

Căutarea a durat mai bine de o zi

Pentru că printre deșeuri puteau exista materiale periculoase, camionul a fost transportat la o companie specializată, unde muncitorii au început căutarea biletului câștigător.

Angajații au scotocit prin grămezile de gunoi mai bine de o zi. În timpul operațiunii au găsit mai multe bilete și fragmente de bilete, însă unul dintre ele era cel căutat.

„Printre ele se afla și biletul pe care îl căutam, care, în mod miraculos, era încă întreg”, a declarat Toscano.

După ce a primit vestea că biletul de 1 milion de euro fusese recuperat, femeia a izbucnit în plâns.

„A plâns de emoție. Aș fi îmbrățișat-o, dar eram la telefon”, a spus administratorul companiei de salubritate.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
A treia cea mai mică țară din lume și-a schimbat numele după mai bine de jumătate de secol
digi24.ro
image
Cine este parlamentarul ”patriot” care afirmă că un concediu pe Dunărea românească este ”o ruşine naţională” și ”un dezastru”
stirileprotv.ro
image
Bolojan anunță noi măsuri pentru economisirea energiei. Va urma o Hotărâre de Guvern pentru situațiile în care reducerea voluntară a consumului nu este suficientă. Cum vor fi afectate marile companii
gandul.ro
image
Un loc emblematic din Europa, luat cu asalt de turiști înaintea eclipsei totale de Soare
mediafax.ro
image
Gigi Becali a vorbit despre ruptura dintre căpitanul Tănase și Marius Baciu. „Mă interesez și o să intervin”. Exclusiv
fanatik.ro
image
Dacia Sandero a devenit „mașina ieftină supremă”, consumă 4,2 litri la 100 km și are un preț care va schimba regulile jocului în 2026
libertatea.ro
image
De ce nu dorește Putin pacea. Analiza celor mai recente declarații ale Kremlinului arată unde a ajuns Rusia
digi24.ro
image
Omul din umbră din echipa „Zeiței de la Montreal”: „Nota 10? Meritul Nadiei 80%. Eu – 1%!” + De ce nu vorbește Comăneci despre barbariile lui Karolyi
gsp.ro
image
Cornel Dinu a pierdut apartamentul în instanță și a ”explodat”: ”O canalie! Nu credeam că există asemenea specimen”
digisport.ro
image
5 lucruri pe care oamenii regretă mereu că le cumpără. Ce trebuie să știi înainte de a decora casa
click.ro
image
„NATO 3.0”. SUA anunță ce i-au transmis lui Lazurca, la Washington: „Am prezentat în avans abordarea noastră privind Europa”
antena3.ro
image
Dezastru pentru industria auto germană: BMW va renunţa la încă 8.000 de angajaţi din Germania, în încercarea de a putea concura cu rivalii din China
zf.ro
image
Reacţia unei turiste cipriote când a văzut cât costă o masă la un restaurant din Bucureşti
observatornews.ro
image
Alina Pușcău are 5 tumori. Olga Barcari a amuțit când a aflat diagnosticul: 'Are nevoie de iubire'
cancan.ro
image
La 50 de ani, un bărbat a fost concediat și a trebuit să o ia de la capăt. Decizia care i-a schimbat viața
newsweek.ro
image
Prezentatoarea TV, postare despre o plajă de nudiști: „Bine te-am găsit, Amsterdam”
prosport.ro
image
Câți bani mai câștigă șoferii de Uber și Bolt după scumpirea motorinei şi benzinei. Sumele după taxe și carburant
playtech.ro
image
Marius Șumudică a dat de pământ cu transferurile FCSB după 2-2 cu Farul: „Nu au adus niciun plus”. Cine l-a mai dezamăgit?
fanatik.ro
image
Consecințele negative pe care le poate avea adoptarea euro și cum pot capitaliza politic extremiștii pe această temă. Este România pregătită?
ziare.com
image
Cel mai bun jucător al Cupei Mondiale 2026 a ales între Real Madrid și Barcelona și e gata să semneze!
digisport.ro
image
A aruncat la gunoi un bilet la loto de 1 milion de euro! Ce a urmat pare de necrezut
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Nicuşor Dan a răbufnit după votul din Parlament. Scandal uriaş!
romaniatv.net
image
Amendă dacă vorbești pe speaker. Controale în autobuze
mediaflux.ro
image
Omul din umbră din echipa „Zeiței de la Montreal”: „Nota 10? Meritul Nadiei 80%. Eu – 1%!” + De ce nu vorbește Comăneci despre barbariile lui Karolyi
gsp.ro
image
VIDEO Alina Pușcău cere ajutor printr-un mesaj sfâșietor: „Am o boală foarte gravă. Mi s-a dus în oase. La sân, la axilă am cinci tumori. Una în piept”
actualitate.net
image
Preotul Bisericii „Sfânta Treime” din Chichiș i-a oferit lui Călin Georgescu o icoană și o cruce, după slujbă. Ropote de aplauze în lăcașul de cult pentru omagierea fostului candidat
actualitate.net
image
Deea Maxer și-a schimbat viața după căsătorie. S-a mutat într-o casă spațioasă alături de Constantin Cataramă: „E mult de muncă!”
click.ro
image
O turistă din Cipru explică de ce a renunțat la România: „Un singur motiv m-a făcut să nu mai vin”
click.ro
image
Virgil Ianțu, ironie la adresa lui Dan Negru: „V-ați speriat puțin, știu”
click.ro
vedetă foto Instagram jpg
Un actor celebru s-a despărțit de iubita care alegea să se satisfacă singură, neglijându-l constant
okmagazine.ro
Cale ferată (© Fortepan / tm)
Șinele de cale ferată importate de România din Germania, în timpul celui de-al Doilea Război Mondial
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cum arată acum Cornelia Patrichi și Sidonia Spătaru, cele mai sexy balerine din „Epoca de Aur”. Secretul sănătății: „Uleiul de măsline”
image
Deea Maxer și-a schimbat viața după căsătorie. S-a mutat într-o casă spațioasă alături de Constantin Cataramă: „E mult de muncă!”

OK! Magazine

image
Superbitatea ținută ascunsă de la Palatul iordanian. Cine este această prințesă de o frumusețe rară?

Click! Pentru femei

image
Portal energetic pe cer. Cum te afectează, în funcție de zodie, Luna cerbului sau Luna plină în Vărsător din 29 iulie?

Click! Sănătate

image
De ce nu mănâncă evreii carne şi lactate la aceeaşi masă?