O femeie a aruncat un bilet de 1 milion de euro la gunoi. Cum au reușit angajații de la salubritate să-l recupereze

O femeie din Italia a trăit momente de panică după ce a aflat că biletul de loterie pe care îl aruncase la gunoi era câștigătorul unui premiu de 1 milion de euro. După o operațiune contra cronometru, angajații de la salubritate au reușit să găsească biletul printre tonele de deșeuri.

Incidentul a avut loc în regiunea Puglia, din sudul Italiei. Femeia, a cărei identitate nu a fost făcută publică, cumpărase un bilet de loterie și juca mereu aceleași numere, deoarece acestea aveau o semnificație personală, fiind asociate cu o persoană dragă, potrivit The Guardian.

Femeia a ajuns la magazin duminică, 2 august, pentru verificarea biletului norocos. Mesajul „neplătibil” afișat de aparat a făcut-o să creadă că nu câștigase nimic. În realitate, biletul ei era câștigătorul marelui premiu, dar valoarea acestuia urma să fie descoperită abia mai târziu. Motivul pentru care comerciantul nu a putut valida biletul era simplu: magazinele mici pot plăti doar câștigurile de valoare redusă, nu și premiile mari.

Biletul ajunsese deja în camionul de gunoi

Când a ajuns acasă, un membru al familiei i-a spus că numerele pe care le juca în mod obișnuit erau câștigătoare. Femeia și familia sa s-au întors imediat la magazin, însă au avut parte de o veste șocantă: biletul fusese deja aruncat la gunoi, iar deșeurile fuseseră ridicate.

Disperată, femeia a cerut ajutorul companiei SANB, operatorul public de salubritate din zona Bitonto, provincia Bari. „Am refăcut traseul biletului, fără prea multe speranțe să îl găsim, deoarece fusese deja ridicat de un camion de gunoi”, a povestit Roberto Nicola Toscano, administratorul SANB.

Angajații au reușit însă să identifice camionul în care ajunseseră deșeurile și l-au oprit înainte ca situația să devină imposibil de recuperat.

Căutarea a durat mai bine de o zi

Pentru că printre deșeuri puteau exista materiale periculoase, camionul a fost transportat la o companie specializată, unde muncitorii au început căutarea biletului câștigător.

Angajații au scotocit prin grămezile de gunoi mai bine de o zi. În timpul operațiunii au găsit mai multe bilete și fragmente de bilete, însă unul dintre ele era cel căutat.

„Printre ele se afla și biletul pe care îl căutam, care, în mod miraculos, era încă întreg”, a declarat Toscano.

După ce a primit vestea că biletul de 1 milion de euro fusese recuperat, femeia a izbucnit în plâns.

„A plâns de emoție. Aș fi îmbrățișat-o, dar eram la telefon”, a spus administratorul companiei de salubritate.