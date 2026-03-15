Duminică, 15 Martie 2026
Adevărul
Cât timp ar putea funcţiona România dacă se sistează total importurile de motorină. Explicaţiile ministrului Bogdan Ivan

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a comentat situația stocurilor de combustibil de care dispune România în acest moment și a provocărilor care ar putea apărea dacă importurile de motorină s-ar opri complet.

Bogdan Ivan a explicat situația stocurilor de combustibil. FOTO: Mediafax
România ar putea funcționa aproximativ patru luni fără importuri de motorină, chiar dacă rafinăriile interne nu ar mai procesa țiței, a declarat ministrul Energiei, Bogdan Ivan. Afirmația a fost făcută într-o intervenție la Antena 3 CNN, sâmbătă, în contextul tensiunilor internaționale generate de conflictul din Orientul Mijlociu și a posibilelor efecte asupra pieței energetice.

„Dacă nu am mai aduce în România niciun litru de motorină și nu am mai rafina niciun litru de țiței, am putea funcționa aproape patru luni cu stocurile de criză și cele comerciale”, a explicat Bogdan Ivan, subliniind că țara dispune atât de rezerve de criză, cât și de stocuri comerciale care pot acoperi necesarul actual de combustibil.

Ministrul a explicat că aproximativ 75% din petrolul rafinat în România provine din state care nu au legătură directă cu Orientul Mijlociu, ceea ce reduce vulnerabilitatea țării la perturbările din regiune. Totuși, circa 40% din importurile de motorină provin din Arabia Saudită, ceea ce reprezintă un risc potențial în cazul escaladării conflictelor.

Întrebat dacă, în cazul unei crize reale, ar putea fi luate măsuri drastice, precum limitarea utilizării autovehiculelor, ministrul Bogdan Ivan a spus că, în prezent, nu există motive pentru a implementa astfel de restricții. Totuși, el a subliniat că autoritățile au pregătit un cadru legal care permite declararea rapidă a unei situații de criză, oferind statului instrumentele necesare pentru a interveni eficient dacă tensiunile internaționale sau perturbările din piața energetică ar escalada. Această pregătire include atât proceduri pentru gestionarea stocurilor de combustibil, cât și mecanisme care să asigure continuitatea aprovizionării pentru transport, industrie și populație, astfel încât impactul asupra vieții cotidiene să fie minimizat.

Panica accentuează criza

Totodată, ministrul Bogdan Ivan a explicat faptul că, în primele zece zile de la izbucnirea conflictului din Orientul Mijlociu, cererea de combustibil în România a crescut semnificativ, pe fondul temerilor privind o posibilă criză.

Populația și companiile au achiziționat de aproape patru ori mai mult combustibil decât în perioade similare din ultimul an, ceea ce a generat o presiune suplimentară asupra rețelelor de distribuție și asupra stocurilor disponibile. Această creștere accentuată a fost determinată, potrivit ministrului, mai ales de panica inițială și de incertitudinea legată de evoluția pieței internaționale a petrolului și a motorinei.

Chiar și în acest context tensionat, Bogdan Ivan a dat asigurări că stocurile de combustibil existente în România sunt suficiente pentru a acoperi necesarul pe termen mediu, iar autoritățile au capacitatea de a gestiona eventuale perturbări.

El a subliniat că monitorizarea constantă a pieței și evaluarea periodică a nivelului stocurilor sunt măsuri esențiale pentru prevenirea unor eventuale disfuncționalități în aprovizionarea cu motorină. În plus, ministrul a explicat că pregătirea și diversificarea rutelor de import, precum și stocurile de criză și comerciale, permit intervenții rapide în situații neprevăzute, astfel încât economia și transporturile să nu fie afectate în mod semnificativ.

