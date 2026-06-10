Consiliul Concurenței câștigă primele procese cu băncile sancționate în dosarul ROBOR. Chirițoiu: „Au încercat să blocheze finalizarea investigației”

Consiliul Concurenței a câștigat primele procese deschise de două dintre băncile implicate în dosarul privind manipularea indicelui ROBOR, după ce instituțiile de credit au încercat în instanță să blocheze etape esențiale ale investigației.

Potrivit autorității, este pentru prima dată în istoria instituției când companii investigate încearcă să suspende audierile, deliberările și redactarea unei decizii înainte ca aceasta să fie finalizată.

Potrivit Consiliului Concurenței, una dintre bănci s-a adresat Judecătoriei Sectorului 1, iar cealaltă Curții de Apel București, solicitând măsuri care, potrivit instituției, ar fi avut drept efect blocarea adoptării deciziei finale în dosar.

Chirițoiu: „Niciodată în istoria Consiliului Concurenței nu s-a mai întâmplat așa ceva”

Surse judiciare au declarat pentru „Adevărul” că cele două bănci sunt Raiffeisen şi BCR.

Președintele Consiliului Concurenței, Bogdan Chirițoiu, susține că demersurile făcute de bănci, pe care nu le-a numit, reprezintă o situație fără precedent.

„Aceste acțiuni reprezintă o premieră. Niciodată în istoria Consiliului Concurenței nu s-a mai întâmplat așa ceva: băncile au încercat pe toate căile, fie la judecătorie, fie la Curtea de Apel, să blocheze finalizarea investigației. O companie care se consideră nevinovată merge în instanță pentru a-și dovedi nevinovăția. În acest caz, însă, băncile s-au adresat instanței, cerând suspendarea audierilor, deliberărilor și redactarea deciziei, cu scopul de a ne împiedica să finalizăm investigația”, a declarat acesta.

Potrivit lui Chirițoiu, ultimul proces s-a judecat luni dimineață, iar instanța a confirmat că solicitările formulate de bănci nu aveau fundament legal.

Ce au cerut băncile în instanță

Conform informațiilor prezentate de autoritatea de concurență, una dintre băncile investigate a solicitat acces la documente cu caracter protejat, fără a urma procedurile prevăzute de lege.

Consiliul Concurenței precizează că părțile investigate au posibilitatea de a cere instanței verificarea modului în care au fost administrate probele, însă doar după ce primesc decizia completă, însoțită de motivarea extinsă.

În paralel, aceeași bancă a solicitat suspendarea organizării ședinței de audieri. O astfel de măsură ar fi împiedicat Plenul Consiliului Concurenței să adopte o decizie în dosar.

În cadrul audierilor, companiile investigate au posibilitatea să își prezinte argumentele și să își susțină punctul de vedere înainte de deliberarea finală.

Cea de-a doua bancă a cerut suspendarea deliberărilor Plenului și a redactării deciziei motivate, ceea ce ar fi blocat, de asemenea, finalizarea investigației.

Instanțele au respins toate aceste solicitări ca inadmisibile.

Deciziile nu sunt definitive

Consiliul Concurenței precizează că sentințele pronunțate până acum nu sunt definitive.

Băncile au posibilitatea să formuleze recurs la Înalta Curte de Casație și Justiție, astfel că disputa juridică poate continua în perioada următoare.

Amenzi record de 3,73 miliarde de lei în dosarul ROBOR

Anunțul privind procesele câștigate vine la doar câteva zile după ce Plenul Consiliului Concurenței a decis sancționarea instituțiilor de credit implicate în dosarul ROBOR.

Ședința în care a fost adoptată decizia a avut loc vineri, 5 iunie, iar ulterior fiecare bancă a fost informată cu privire la valoarea sancțiunii primite.

Autoritatea de concurență a anunțat că a amendat zece bănci cu o sumă totală de 3,73 miliarde de lei, echivalentul a aproximativ 710 milioane de euro.

Potrivit Consiliului Concurenței, sancțiunile au fost aplicate pentru încălcarea legislației naționale și europene în materie de concurență, respectiv a Legii concurenței și a Tratatului privind Funcționarea Uniunii Europene, prin coordonarea comportamentului în cadrul procedurii de stabilire a indicelui ROBOR.

Cutremur în sistemul bancar: Consiliul Concurenței a sancționat 10 bănci din România cu amenzi de 3,73 miliarde lei. Acuzații de manipulare a ROBOR

Decizia reprezintă una dintre cele mai importante sancțiuni aplicate vreodată de autoritatea de concurență pe piața financiar-bancară din România și deschide perspectiva unor noi confruntări în instanță între bănci și autorități în perioada următoare.

Amenzile aplicate celor 10 bănci

Consiliul Concurenței a aplicat amenzi semnificative, cea mai mare revenind Băncii Transilvania, urmată de Banca Comercială Română, Raiffeisen Bank, UniCredit Bank și alte instituții de credit, sumele totale ridicându-se la mai multe miliarde de lei cumulat la nivelul întregului sector sancționat.

Amenzile aplicate sunt următoarele: