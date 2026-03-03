Scenariul negru confirmat: Ministrul Energiei admite că prețul carburanților poate atinge pragul de 10 lei

Schimbare radicală de discurs: La doar o zi după ce a numit „minciuni sfruntate” previziunile privind benzina la 10 lei, ministrul Energiei, Bogdan Ivan, admite azi că acest prag este posibil.

Amintindu-i-se că luni a spus că sunt minciuni sfruntate că ar putea ajunge prețul combustibilului la 10 lei, ministrul Energiei a declarat că, în contextul conflictului din Orientul Mijlociu, acest lucru este posibil.

„Vedem cât durează acest conflict. Acum două zile acest scenariu era total improbabil. Acum, dacă barilul de petrol va ajunge la 120 – 130 de dolari și va mai crește, există acest risc, Depinde de cât de mult de cum va eviolua situația din Orientul Mijlociu”, a declarat Ivan la Digi 24.

Luni, după ce experți în energie au calculat că impactul creșterii preețului barilului de petrol se va răsfrânge și asupra prețurilor carburanților din România, care pot ajunge la 10 lei/litru, ministrul Energiei a afirmat că este o miciună sfruntată.

„Ne-am asigurat că nu se foloseşte acest context internaţional pentru o eventuală speculă din partea unor actori economici pentru că o creştere mai mare de 3-5 bani la pompă nu este justificată în momentul de faţă, iar acele speculaţii care au apărut în spaţiul public cu motorina sau benzina 10 lei sunt nişte minciuni sfruntate, vreau să le dezavuez total, pentru că nu există în momentul de faţă niciun argument raţional, comercial, economic pentru care s-ar putea să ajungă preţul la pompă la aceste cote de 10 lei sau apropiat de 10 lei”, a declarat, luni, ministrul Economiei, Bogdan Ivan.

Chisăliță: Prețul benzinei și motorinei va depăși 9-10 lei/litru

Prețul benzinei și motorinei va depăși curând 9-10 lei/litru din cauza conflictului din Orientul Mijlociu, dată fiind scumpirea barilului de petrol și dificultățile de transport prin Strâmtoarea Ormuz, a afirmat expertul în energie Dumitru Chisăliță, argumentând cu calcule că dacă barilul urcă cu 10–20 de dolari, efectul se simte progresiv, nu peste noapte — dar rar rămâne doar pe hârtie”.

Expertul în energie a prezentat structura aproximativă a prețului carburanților în România:

• Taxă 50–55% (accize + TVA),

• 30–35% cost produs (țiței + rafinare),

• restul: distribuție și marjă.

Asta înseamnă că un plus de 10 dolari pe baril va aduce creșterea prețului carburanților din România cu 70 bani/litru, dacă scumpirea barilului este cu 20 de dolari, prețul carburanților din România va crește cu 1 lei/litru, iar dacă scumpirea barilului va fi cu 30 de dolari prețul în România va crește la pompă cu 2,5 lei/litru.

„Dacă țițeiul se stabilizează la 90–100 $, depășirea pragului de 9-10 lei/litru devine realistă”, precizează expertul.