Piesa „Analog” a Deliei, împreună cu Orchestra Simfonică București, condusă de dirijorul Andrei Tudor, a fost folosită de inteligența artificială într-un clip neautorizat. Dirijorul a reacționat public, susținând că nu și-a dat acordul pentru utilizarea numelui și imaginii și că nu a fost implicat în realizarea înregistrării.

„Nu mi-am dat niciodată acordul pentru utilizarea numelui, imaginii sau presupusei mele contribuții la această producție. Nu am colaborat cu această artistă și nu am participat în niciun fel la realizarea acestei înregistrări. Din ceea ce aud, materialul pare să fi fost generat integral cu ajutorul inteligenței artificiale, fără nicio contribuție artistică din partea mea. Dacă este într-adevăr cazul, situația ridică întrebări serioase despre respectarea drepturilor artiștilor și despre utilizarea imaginii unei persoane fără consimțământ”, a transmis dirijorul Andrei Tudor.

Acesta a ridicat și problema drepturilor de autor și a folosirii identității artiștilor fără consimțământ, subliniind riscurile tot mai mari generate de AI.

„Ceea ce mă preocupă cel mai mult este cine a creat acest material și cine a decis să asocieze numele sau imaginea mea cu el. Trăim într-o perioadă în care tehnologia poate crea aproape orice. Tocmai de aceea, respectul pentru drepturile de autor, identitatea și munca artiștilor devine mai important ca oricând”, a mai spus dirijorul Andrei Tudor.

Reacțiile din mediul online au fost numeroase

O parte dintre utilizatori au criticat ferm folosirea inteligenței artificiale fără acordul artiștilor, considerând situația o încălcare a drepturilor de autor.

Alții au subliniat că responsabilitatea aparține celor care folosesc tehnologia în mod abuziv, nu inteligenței artificiale în sine.

„Nu AI e de vină, ci cei care îl folosesc în modul acesta”, a fost una dintre reacțiile frecvente din comentarii.

Au existat însă și opinii care au descris situația drept îngrijorătoare pentru viitorul industriei muzicale.

„Dacă nu se intervine, acesta e doar începutul”, a scris un internaut.

„Se aude clar că este AI, dar asocierea este gravă. Ar trebui sesizate organele competente”, a transmis un alt utilizator.

„Este nevoie de reglementări și de unitate între artiști pentru a putea controla acest fenomen”, a comentat altcineva.

Delia a lansat recent varianta simfonică a piesei „Analog”, alături de Orchestra Simfonică București, sub bagheta lui Andrei Tudor. Aranjamentul orchestral a fost realizat de dirijor, iar artista a fost acompaniată de tenorul Bogdan Mihai și de peste 70 de instrumentiști.

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Piesa originală „Analog” este semnată de Delia și Alex Cotoi, versurile aparțin Deliei, iar producția este realizată de Alex Cotoi.

„Analog” este un manifest artistic care critică o viață tot mai dominată de tehnologie și de inteligența artificială, cu efecte vizibile în multe domenii creative.