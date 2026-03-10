O țară din UE își pregătește populația pentru situații de criză. Cetățenii, îndemnați să își facă stocuri de alimente, combustibil și generatoare

O țară europeană își intensifică pregătirile pentru posibile situații de criză sau conflict și le recomandă cetățenilor să își facă stocuri de produse esențiale, precum combustibil, alimente sau generatoare electrice.

Guvernul suedez a anunțat alocarea a 1,4 miliarde de coroane suedeze către autoritățile locale pentru consolidarea apărării civile și creșterea rezilienței comunităților. Anunțul a fost făcut luni de ministrul Apărării Civile, Carl-Oskar Bohlin, potrivit publicației Novinite.

Potrivit oficialului, aproximativ o treime din fonduri va fi utilizată pentru achiziționarea de echipamente, precum generatoare electrice. O altă treime va fi destinată constituirii unor rezerve locale de produse de strictă necesitate, iar restul banilor va fi investit în infrastructură, astfel încât liderii locali din zone strategice să dispună de locații sigure pentru coordonarea deciziilor în situații de urgență.

Reacție la tensiunile internaționale

Inițiativa face parte dintr-un program mai amplu prin care Suedia dorește să își consolideze capacitatea de reacție în situații de criză. Măsurile vin pe fondul îngrijorărilor tot mai mari legate de securitatea regională după Invazia Rusiei în Ucraina din 2022 și pe fondul conflictului în desfășurare din Orientul Mijlociu.

Planul continuă măsurile adoptate anterior de guvernul suedez pentru pregătirea populației.

În 2024, toate gospodăriile din țară au primit o broșură oficială cu instrucțiuni despre câtă apă potabilă ar trebui să aibă în rezervă și cum pot accesa informații în cazul unei pene de curent.

Carl-Oskar Bohlin a subliniat că statul are responsabilitatea de a pregăti planurile pentru situații de criză, dar și de a informa populația despre modul în care se poate proteja.

Municipalități prioritare și stocuri strategice

Programul va fi coordonat de Agenția Suedeză pentru Apărare Civilă, care va supraveghea achiziția de provizii și distribuirea fondurilor către municipalități.

Aproape 500 de milioane de coroane vor fi direcționate către 100 de municipalități considerate prioritare, ale căror nume nu au fost făcute publice.

Autoritățile vor să se asigure că în aceste zone serviciile esențiale pot funcționa chiar și în condiții de alertă ridicată sau în cazul unui conflict, inclusiv prin constituirea de rezerve de alimente și combustibil și prin instalarea unor generatoare electrice de mare capacitate.

Recomandare: bani cash pentru o săptămână

În paralel, Riksbank, banca centrală a Suediei, le-a recomandat recent tuturor cetățenilor adulți să păstreze aproximativ 1.000 de coroane suedeze în numerar, sumă care ar putea acoperi nevoile de bază pentru aproximativ o săptămână, în cazul în care sistemele de plată digitale ar deveni indisponibile.