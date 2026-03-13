Cum vrea ministrul energiei Bogdan Ivan să rezolve criza combustibililor: „Putem să blocăm creșterea prețului final”. Proiect de ordonanță de urgență

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a explicat vineri seară, la Antena 3, că Ministerul Energiei a finalizat un proiect de ordonanță de urgență menit să ofere Guvernului instrumente suplimentare pentru a interveni în cazul unei noi escaladări a prețurilor la carburanți.

Ministrul a subliniat că Documentul a fost transmis premierului Ilie Bolojan și liderilor partidelor din coaliție, urmând să fie analizat la nivel guvernamental:

„Acum se află într-o analiză la nivel guvernamental. Aceleași măsuri le-am propus și în cadrul ședinței de coaliție, și pentru a-i da un caracter extrem de oficial și clar, am decis ieri să îl transmit și oficial, atât ca proiect de ordonanță la nivelul Guvernului, cât și ca adresă oficială către premier și președinții celor patru partide, plus grupul minorităților care compun actuala coaliție”

Bogdan Ivan a precizat însă că propunerile nu au fost discutate în ședința CSAT, unde a prezentat doar o argumentare generală privind riscurile din piața energetică. Printre măsurile avute în vedere se numără și posibilitatea declarării unei situații de criză pe piața țițeiului – mecanism prevăzut deja în legislație încă de acum patru ani, după invazia Rusiei în Ucraina.

Ministrul Economiei a amintit că Ordonanța 84/2022 a introdus pârghii pentru combaterea speculei și pentru prioritizarea aprovizionării pieței interne cu motorină și benzină.

În opinia sa, același cadru legal ar putea fi activat din nou dacă tensiunile din Orientul Mijlociu vor continua să afecteze prețurile internaționale ale petrolului.

„În situația în care vom ajunge să continue escaladarea războiului să fim pregătiți să avem instrumentul legal prin care să putem, dacă va fi cazul, să blocăm inclusiv creșterea prețului final la combustibil la nivelul României”, a explicat ministrul.

Bogdan Ivan a mai subliniat că noul proiect pregătit de minister urmărește să asigure lichiditate în piață și să ofere statului posibilitatea de a interveni rapid pentru a preveni scumpiri majore la pompă. „Dacă situația se agravează, trebuie să avem mecanismul prin care să protejăm consumatorii și să menținem prețurile la un nivel suportabil”, a explicat ministrul.