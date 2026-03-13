Vineri, 13 Martie 2026
Adevărul
Cum vrea ministrul energiei Bogdan Ivan să rezolve criza combustibililor: „Putem să blocăm creșterea prețului final”. Proiect de ordonanță de urgență

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a explicat  vineri seară, la Antena 3, că Ministerul Energiei a finalizat un proiect de ordonanță de urgență menit să ofere Guvernului instrumente suplimentare pentru a interveni în cazul unei noi escaladări a prețurilor la carburanți.

Ivan spune că noul proiect urmărește să asigure lichiditate în piață. FOTO FB Bogdan Ivan
Ivan spune că noul proiect urmărește să asigure lichiditate în piață. FOTO FB Bogdan Ivan

Ministrul a subliniat că Documentul a fost transmis premierului Ilie Bolojan și liderilor partidelor din coaliție, urmând să fie analizat la nivel guvernamental:

„Acum se află într-o analiză la nivel guvernamental. Aceleași măsuri le-am propus și în cadrul ședinței de coaliție, și pentru a-i da un caracter extrem de oficial și clar, am decis ieri să îl transmit și oficial, atât ca proiect de ordonanță la nivelul Guvernului, cât și ca adresă oficială către premier și președinții celor patru partide, plus grupul minorităților care compun actuala coaliție”

Bogdan Ivan a precizat însă că propunerile nu au fost discutate în ședința CSAT, unde a prezentat doar o argumentare generală privind riscurile din piața energetică. Printre măsurile avute în vedere se numără și posibilitatea declarării unei situații de criză pe piața țițeiului – mecanism prevăzut deja în legislație încă de acum patru ani, după invazia Rusiei în Ucraina.

„Să avem instrumentul legal prin care să putem, dacă va fi cazul, să blocăm inclusiv creșterea prețului final”

Ministrul Economiei a amintit că Ordonanța 84/2022 a introdus pârghii pentru combaterea speculei și pentru prioritizarea aprovizionării pieței interne cu motorină și benzină.

În opinia sa, același cadru legal ar putea fi activat din nou dacă tensiunile din Orientul Mijlociu vor continua să afecteze prețurile internaționale ale petrolului.

„În situația în care vom ajunge să continue escaladarea războiului să fim pregătiți să avem instrumentul legal prin care să putem, dacă va fi cazul, să blocăm inclusiv creșterea prețului final la combustibil la nivelul României”, a explicat ministrul.

Bogdan Ivan a  mai subliniat că noul proiect pregătit de minister urmărește să asigure lichiditate în piață și să ofere statului posibilitatea de a interveni rapid pentru a preveni scumpiri majore la pompă. „Dacă situația se agravează, trebuie să avem mecanismul prin care să protejăm consumatorii și să menținem prețurile la un nivel suportabil”, a explicat ministrul.

Misterul dispariției avioanelor militare chineze din jurul Taiwanului
digi24.ro
image
Un cuplu blocat în Thailanda în timpul vacanței a făcut un credit de 12.000 de euro ca să se întoarcă acasă
stirileprotv.ro
image
Sponsor REPER, prins cu cocaină la un festival de muzică. Cine este afaceristul „narcoman” care a donat 30.000 de euro partidului lui Cioloș
gandul.ro
image
Aranjamentele de dormit ale Prințului și Prințesei de Wales. Dezvăluiri surprinzătoare din reședințele regale
mediafax.ro
image
Cum a ajuns o femeie din Suceava să fie acuzată de bigamie. Motivul incredibil pentru care nu a spus că era căsătorită din 2004 cu fostul partener
fanatik.ro
image
Ce le cerea Ilie Bolojan părinților să-i aducă de la oraș, când era mic și stătea pe câmp cu vaca: „Cumpără-mi un Cutezătorii”
libertatea.ro
image
Un cilindru misterios cu înălțimea unei clădiri cu patru etaje a ieşit brusc din pământ în Japonia
digi24.ro
image
A lăsat haosul din fotbal pentru o meserie neașteptată! Fostul șef din Superliga spune că nu oricine o poate practica: „Vă explic de ce!”
gsp.ro
image
A fost cel mai bogat român, dar averea de 1,2 miliarde de euro s-a ”evaporat” și tocmai a mai primit o lovitură
digisport.ro
image
„Nostradamus al Chinei" a prezis cum se va sfârși războiul din Iran: „Aceasta va schimba pentru totdeauna ordinea globală"
stiripesurse.ro
image
Un bărbat s-a dus la Urgențe cu pielea albastră. Panicați, medicii i-au pus masca de oxigen, apoi și-au dat seama ce avea, de fapt
antena3.ro
image
Două companii mari din România au anunţat mii de concedieri. Care sunt salariile compensatorii
observatornews.ro
image
Andreea Popescu și Rareș Cojoc au DIVORȚAT! Primele declarații
cancan.ro
image
Consiliul Fiscal, mesaj dur: Pensia anticipată, eliminată. Vârsta de pensionare crescută. Când se va întâmpla?
newsweek.ro
image
FOTO. Fiica de 19 ani a fostului fotbalist se iubește cu un jucător mai mare cu 8 ani
prosport.ro
image
Oraşul din România în care sunt cele mai ieftine chirii. Diferenţa este de sute de euro faţă de Bucureşti sau Cluj-Napoca
playtech.ro
image
Brigadă de Champions League la Rapid – Dinamo! CCA l-a trimis pe Istvan Kovacs la derby-ul din Giulești
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Inclus de Mircea Lucescu pe lista pentru meciul cu Turcia, a apărut cu un drapel uriaș al Ungariei în mână
digisport.ro
image
Situație alarmantă în Europa: buncărele civile sunt în ruină, iar Bruxelles-ul recunoaște că nu poate face nimic
stiripesurse.ro
image
Durere fără margini în Constanța. O fetiță de 5 ani și-a pierdut viața după ce casa în care se afla a fost cuprinsă de foc. Mama și fratele ei sunt în stare gravă
kanald.ro
image
Motivul pentru care colegii din trupa Holograf nu își vor lua rămas-bun de la Mugurel Vrabete! Gestul emoționant pe care l-a făcut soția lui Romeo Dediu la priveghi | EXCLUSIV
wowbiz.ro
image
Un nou val de aer polar atacă România. Perturbaţia ciclonică vine cu o inversiune termică, avertizează ANM
romaniatv.net
image
Trump pune piciorul în prag în războiul cu Iranul. Decizie de ultimă oră a SUA
mediaflux.ro
image
A lăsat haosul din fotbal pentru o meserie neașteptată! Fostul șef din Superliga spune că nu oricine o poate practica: „Vă explic de ce!”
gsp.ro
image
Prima soție a lui Călin Georgescu rupe tăcerea, după 20 de ani de la divorț. Daniela a avut o căsnicie de calvar. Candidatul la prezidențiale își bătea soția: „Devine periculos să spun ceva”
actualitate.net
image
Holograf a dezvăluit cauza morții lui Mugurel Vrabete. Motivul pentru care basistul trupei a încetat din viață: „Vine o zi… Și astăzi a venit o zi dureroasă”
actualitate.net
image
Obiectele din casă pe care nu ar trebui să le arunci niciodată: „Sunt de neînlocuit”
click.ro
image
Alina Sorescu, în lacrimi după moartea regretatului Mugurel Vrabete! Cât de apropiați au fost cei doi: „Un om calm, foarte inteligent! Acum vorbește muzica Holograf pentru el!” Solista merge la priveghi!
click.ro
image
Primele fotografii de la priveghiul lui Mugurel Vrabete. Zeci de artiști, îmbrăcați în negru, și-au luat un ultim rămas bun. Ce scrie pe coroanele de flori
click.ro
Prințesa Farahnaz Pahlavi a Iranului foto Instagram colaj jpg
Prințesa dispărută a Iranului și-a făcut în sfârșit apariția. Cum arată azi singura fiică în viață a Împărătesei Farah, gonită din țară de ayatollahi
okmagazine.ro
161 jpg
Horoscop 13–26 martie 2026. Zodia norocoasă a intervalului și schimbările care așteaptă la colț
clickpentrufemei.ro
Săpături arheologice în castrul auxiliar de la Călugăreni (© Facebook / Muzeul Județean Mureș)
O cisternă uriașă, descoperită de arheologi în castrul auxiliar roman de la Călugăreni / FOTO
historia.ro
