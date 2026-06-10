TAROM are datorii de 930 milioane lei. Oana Gheorghiu: „Fie începem reforma, fie compania va fi vândută pe bucăți”

Vicepremierul interimar Oana Gheorghiu a afirmat, miercuri, că TAROM se confruntă cu datorii financiare de aproximativ 930 de milioane de lei, capitaluri proprii negative de 105 milioane de lei şi estimează pentru acest an pierderi de 186 de milioane de lei.

Gradul de ocupare al aeronavelor este sub 70%, „mult sub țintele asumate”, a mai afirmat Oana Gheorghiu într-un mesaj postat pe pagina sa de Facebook.

Potrivit acesteia, profitul raportat de companie în 2024 a fost generat de vânzarea de active şi de tratamente contabile excepționale, nu de activitatea operațională curentă.

„În ultimii 10 ani a fost singurul an cu profit. În fapt, un profit fals”, a subliniat Oana Gheorghiu.

„Conflictele de guvernanţă blochează reforma”

Ea a acuzat, în acest context, că principala problemă a companiei nu este lipsa de potențial, ci lipsa unei guvernanţe eficiente.

„Compania TAROM pare prinsă într-un cerc vicios în care se vând activele companiei pentru a acoperi pierderile, se amână deciziile dificile, iar conflictele de guvernanţă blochează reforma”, a scris aceasta.

Vicepremierul a acuzat, totodată, că în urma analizelor efectuate şi a discuţiilor cu managementul companiei, a constatat lipsa unei strategii coerente pe termen lung şi a unei viziuni clare privind competitivitatea operatorului aerian.

„Nu poţi salva o companie strategică doar din discursuri patriotice. Nu poţi cere performanţă fără independenţa reală a Consiliului de Administraţie, fără criterii profesionale reale, fără asumare managerială şi fără o strategie industrială serioasă pentru aviaţia românească”, a mai afirmat ea.

Soluțiile propuse de vicepremier

Vicepremierul a afirmat, totodată, că pentru redresarea TAROM sunt necesare un management de redresare, profesionalizarea guvernanţei, obiective măsurabile, disciplină financiară şi un parteneriat strategic.

Ea a subliniat rolul strategic al companiei pentru conectivitatea, mobilitatea şi securitatea României şi a avertizat că timpul disponibil pentru implementarea reformelor este limitat.

„Fie începem acum reforma reală la TAROM, fie compania va continua să fie vândută pe bucăţi doar pentru a mai cumpăra puţin timp”, a conchis Oana Gheorghiu.