Cât te costă să nu știi să spui „nu”. Nota de plată a obligațiilor sociale

Nunți, botezuri, aniversări, ieșiri cu prietenii și vacanțe de grup. Presiunea de a participa la evenimente poate afecta serios bugetul personal, mai ales atunci când refuzul este asociat cu teama de a-i dezamăgi pe ceilalți. Studii recente arată că mulți oameni renunță să mai iasă la întâlniri sau să participe la evenimente din motive financiare, dar evită să recunoască acest lucru în fața apropiaților. Psihologul clinician Luminița Tăbăran explică, pentru „Adevărul”, de ce ne este atât de greu să spunem „nu” și cum ajungem să cheltuim bani pe care nu ni-i permitem pentru a păstra relațiile și aparențele.

Participarea la nunți poate pune presiune pe buget Foto: Pixabay

Un studiu publicat în martie 2026 de CFP Board, organizație profesională americană din domeniul planificării financiare, arată că 67% dintre respondenți au refuzat să participe la evenimente sociale în ultimii doi ani, în principal din cauza costurilor. Cu toate acestea, 56% nu le-au spus apropiaților că banii au fost motivul refuzului.

Cercetarea, realizată pe 1.138 de adulți americani cu vârste între 25 și 64 de ani, arată și că 40% dintre respondenți se simt stânjeniți de situația lor financiară, iar 34% invocă teama de conflicte drept unul dintre motivele pentru care discuțiile despre bani sunt dificile.

Fenomenul este cunoscut și sub denumirea de „financial FOMO”, o formă de anxietate legată de teama de a rata experiențele și stilul de viață de care se bucură ceilalți.

De ce ne este atât de greu să refuzăm o invitație

Luminița Tăbăran, psiholog clinician, spune că dificultatea de a refuza o invitație sau o solicitare financiară este adesea legată de nevoia de acceptare și de teama că relațiile cu ceilalți ar putea avea de suferit.

„Deseori ne vine greu să spunem NU. Și eu am trecut pe strada asta! Când am început să spun NU, mulți au crezut că eram mai drăguță înainte și că dintr-odată m-am schimbat! Nu poți spune NU pentru că nu vrei să-i dezamăgești pe ceilalți, că vrei să fii plăcut, că vrei să fii acceptat și validat! Și de cele mai multe ori costul e consistent, atât în bani, cât și în energie, stimă de sine, limite încălcate chiar de tine!”, declară specialista pentru „Adevărul”.

În cazul evenimentelor importante, precum nunțile sau botezurile, presiunea poate fi și mai mare. O invitație presupune, de multe ori, mai mult decât suma oferită cadou: transport, cazare, achiziționarea unor haine.

„Îți spui că sunt momente importante când trebuie să fii alături de cineva drag, că data viitoare poate și tu vei avea nevoie să-ți fie alături, că refuzul tău poate fi considerat egoist și chiar nu e cazul. Dar participarea din obligație, când nu ți-o permiți, poate însemna facturi amânate, economii consumate sau cheltuieli puse pe card”, explică psihologul.

Aceasta atrage atenția că dorința de a face un gest frumos nu ar trebui să pună în pericol stabilitatea financiară a unei persoane: „Tot ce dai celorlalți trebuie să vină din preaplin, nu din resursele de existență. Darul trebuie să fie o bucurie, nu o povară. Nota de plată a obligațiilor sociale nu e doar financiară. Ea poate include anxietate, vinovăție și sentimentul că trebuie să fii disponibil mereu.”

Cât îi costă pe români participarea la nunți. Peste jumătate au refuzat invitații din motive financiare

Participarea la o singură nuntă îi costă pe români, în medie, 1.700 de lei de persoană sau 2.600 de lei pentru un cuplu, potrivit unui sondaj realizat de Raiffeisen Bank România în parteneriat cu Appinio, publicat în august 2026. Unul din patru cupluri declară că ajunge să cheltuiască cel puțin 3.000 de lei pentru un asemenea eveniment.

Darul în bani reprezintă principala cheltuială pentru 87% dintre invitați, însă nota de plată nu se oprește aici. Ținuta, încălțămintea și accesoriile sunt menționate de 41% dintre respondenți, transportul de 28%, iar serviciile de machiaj și coafură de 25%.

Deși relația cu mirii este principalul criteriu în decizia de participare pentru 40% dintre invitați, un sfert dintre respondenți spun că obligația socială cântărește cel mai mult.

Presiunea financiară îi determină pe mulți să renunțe la evenimente. Potrivit aceleiași cercetări, 55% dintre români declară că au refuzat cel puțin o invitație la nuntă din motive financiare, iar alți 22% s-au gândit la costuri, fără să refuze participarea.

Mai mult, 83% dintre respondenții care participau la nunți în vara anului 2026 considerau că asemenea evenimente au devenit o sursă importantă de stres financiar.

Sondajul a fost realizat în iulie 2026, pe un eșantion de 1.300 de persoane cu vârste între 18 și 65 de ani, reprezentativ la nivel național.

Când generozitatea se transformă în presiune psihologică

Dincolo de costurile propriu-zise, psihologul atrage atenția asupra situațiilor în care oamenii ajung să considere participarea la evenimente o obligație de care depinde acceptarea lor într-un grup.

Dar de nuntă. Cât ne costă, de fapt, participarea la petrecere. 55% din români au refuzat o invitație din motive financiare

„Obligațiile sociale devin presiune psihologică atunci când participarea nu mai pare o alegere, ci o condiție pentru a fi considerat un prieten bun, un membru loial al familiei sau «unul dintre ai noștri». Invitațiile și contribuțiile sunt însoțite, explicit sau nu, de teama că un refuz va fi luat personal, va atrage reproșuri ori va duce la excludere”, mai spune specialista.

Luminița Tăbăran este de părere că diferența dintre generozitate și presiune poate fi identificată printr-o întrebare simplă: „Generozitatea se termină acolo unde alegerea liberă este înlocuită de teamă sau vinovăție! Dacă ai putea refuza fără să te temi că vei pierde relația, ai mai alege să participi sau să contribui în același fel?”

O altă întrebare pe care specialista o recomandă este dacă am face aceeași cheltuială în absența temerii de reacția celorlalți.

Presiunea financiară din relațiile de prietenie este evidențiată și de un sondaj realizat în ianuarie 2025 pentru compania americană Self Financial, pe un eșantion de 1.001 adulți. Aproape 79% dintre respondenți au declarat că au resimțit uneori sau frecvent anxietate financiară atunci când petreceau timp cu prietenii, iar 54,3% au recunoscut că nu au fost întotdeauna complet sinceri cu aceștia în privința situației lor financiare.

De la cadouri colective la vacanțe pe datorie

Presiunea de a cheltui pentru ceilalți nu apare doar la nunți și botezuri. Ea poate fi prezentă și în situații obișnuite, de la contribuțiile pentru cadourile colegilor până la restaurantele sau vacanțele alese de grupul de prieteni.

Luminița Tăbăran oferă trei exemple concrete în care dorința de a păstra relațiile poate ajunge să afecteze bugetul personal.

„În familie: cineva contribuie lunar la cheltuielile unei rude, deși ajunge să amâne plata unei facturi sau să nu-și mai poată acoperi propriile costuri. În timp, sprijinul poate deveni o sursă de neliniște și resentimente, mai ales dacă nu există o limită clară.

Între prieteni: o persoană acceptă de fiecare dată restaurante, cadouri sau vacanțe peste buget, pentru că se teme să nu fie exclusă. Acoperă diferența de pe card, iar după eveniment rămâne cu datorii și cu sentimentul că a plătit pentru a-și păstra locul în grup.

La serviciu: un angajat participă la cadouri colective sau ieșiri costisitoare, de teamă să nu pară necolegial. Sumele pot părea mici separat, dar devin apăsătoare când se repetă și se suprapun cu alte cheltuieli”, explică specialista.

Consecințele unor asemenea decizii pot depăși dificultățile financiare de moment „Sacrificarea repetată a propriilor nevoi financiare poate avea efecte care se acumulează în timp: mai puțini bani pentru facturi și cheltuieli esențiale, economii epuizate, datorii și stres legat de bani. Dificultățile financiare sunt asociate și cu anxietate, rușine și izolare; când grijile persistă, pot afecta starea de bine și relațiile”, avertizează psihologul.

Un semnal de alarmă apare atunci când cheltuielile sociale obligă o persoană să se împrumute sau să renunțe la necesități. „A pune o limită nu înseamnă lipsă de afecțiune, ci recunoașterea și asumarea propriilor limite!”, subliniază Luminița Tăbăran.

Ghostingul nu înseamnă întotdeauna indiferență. Ce simt cei care întrerup brusc comunicarea

Cum spui „nu” fără să te simți vinovat

Refuzul unei invitații nu trebuie să însemne ruperea unei relații, iar explicațiile lungi nu sunt întotdeauna necesare, spune Luminița Tăbăran.

„Putem refuza cu căldură, claritate și fără explicații excesive. De multe ori, cu cât te justifici mai mult, cu atât conversația se transformă într-o negociere. Încearcă o formulă scurtă: apreciere + limită + eventual o alternativă”, lămurește aceasta.

De altfel, specialista propune câteva formulări care pot fi folosite atunci când o invitație sau o contribuție financiară depășește posibilitățile personale.

„Mulțumesc că m-ai invitat. De data aceasta nu pot veni, dar sper să vă distrați.”

„Nu pot contribui financiar, dar pot ajuta cu drag în alt fel.”

În cazul în care persoana care a făcut invitația insistă, psihologul recomandă păstrarea aceleiași limite, fără justificări suplimentare: „Înțeleg că e important pentru tine, dar răspunsul meu rămâne același.”

Stabilirea din timp a unui buget pentru evenimente, cadouri și ieșiri poate ajuta la evitarea deciziilor luate sub presiunea momentului.

„Ca să reduci sentimentul de vinovăție, amintește-ți că refuzi o cheltuială sau o invitație, nu persoana”, explică specialista.

Aceasta subliniază că un refuz poate provoca o dezamăgire de moment, dar păstrarea unei relații nu ar trebui să presupună sacrificarea propriei siguranțe financiare.

„Nu trebuie să accepți o cheltuială pe care nu ți-o permiți pentru a dovedi că îți pasă. Un refuz politicos poate provoca o dezamăgire de moment, dar nu ar trebui să fie nevoie să te îndatorezi sau să-ți sacrifici nevoile de bază ca să păstrezi o relație”, conchide Luminița Tăbăran.