 Dar de nuntă. Cât ne costă, de fapt, participarea la petrecere. 55% din români au refuzat o invitație din motive financiare | adevarul.ro
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Dar de nuntă. Cât ne costă, de fapt, participarea la petrecere. 55% din români au refuzat o invitație din motive financiare

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O invitație la nuntă poate veni cu o notă de plată mult mai mare decât pare la prima vedere. Pentru un cuplu, participarea la un singur astfel de eveniment ajunge, în medie, la 2.600 de lei, în timp ce costul mediu pentru o persoană este de aproximativ 1.700 de lei. Iar pentru mulți români, cheltuiala este suficient de mare încât să îi determine să refuze invitația.

Mirii primesc un cadou frumos ambalat din partea unor nuntași
O nuntă costă, în medie, 60.000 de lei. Foto arhivă

Un sondaj realizat de Raiffeisen Bank România împreună cu Appinio arată că 55% din români au refuzat cel puțin o invitație la nuntă din motive financiare. Alți 22% spun că nu au refuzat invitația, dar s-au gândit la costuri înainte de a decide dacă merg.

Presiunea financiară este resimțită puternic și de cei care participă efectiv la astfel de evenimente. 83% din participanții la nunți consideră că acestea au devenit o sursă importantă de stres financiar în sezonul de vară.

2.600 de lei pentru un cuplu

Costul mediu de 2.600 de lei pentru două persoane poate fi explicat prin faptul că darul în bani nu este singura cheltuială asociată unei nunți.

Pentru 87% din invitați, darul reprezintă principala componentă a bugetului. Însă aproape jumătate dintre respondenți trebuie să ia în calcul și costul unei ținute potrivite.

41% din cei care merg la nunți menționează cheltuielile cu ținuta, încălțămintea și accesoriile, în timp ce 28% spun că trebuie să plătească și transportul. Pentru 25% dintre respondenți, pe lista cheltuielilor apar și serviciile de machiaj și stilist.

Iar suma poate crește rapid dacă nunta are loc în alt oraș sau dacă invitații trebuie să își cumpere o ținută special pentru eveniment.

Nu este de mirare, astfel, că unul din patru cupluri afirmă că ajunge să cheltuiască cel puțin 3.000 de lei pentru participarea la o singură nuntă.

Relația cu mirii contează mai mult decât banii

În ciuda costurilor, banii nu sunt principalul criteriu atunci când românii decid dacă acceptă sau nu o invitație.

Pentru 40% dintre invitați, cel mai important factor este relația cu persoanele care organizează nunta. Cu alte cuvinte, apropierea de miri cântărește mai mult decât bugetul necesar participării.

Pentru 25% dintre respondenți, contează în primul rând obligația socială. Alți 11% se uită la data evenimentului și la propria disponibilitate, în timp ce 10% spun că principalul criteriu este costul total al participării.

În practică, însă, atunci când bugetul nu permite cheltuiala, invitația poate fi refuzată chiar dacă relația cu mirii este una apropiată.

Mai mult de jumătate dintre români au spus „nu” din cauza banilor

Cifra de 55% este una dintre cele mai relevante concluzii ale sondajului: mai mult de jumătate dintre români spun că au refuzat o invitație la nuntă din motive financiare.

Alți 22% nu au ajuns să refuze invitația, dar afirmă că s-au gândit la costuri.

Datele arată astfel că nunta nu mai este doar o cheltuială ocazională, ci poate deveni o presiune reală asupra bugetului personal, mai ales într-o perioadă în care invitațiile se pot aduna în lunile de vară.

O nuntă costă, în medie, 60.000 de lei

Dacă invitații trebuie să pună deoparte câteva mii de lei, pentru miri nota de plată este de ordinul zecilor de mii.

Potrivit sondajului, bugetul mediu estimat pentru organizarea unei nunți în această vară ajunge la 60.000 de lei.

Cea mai mare cheltuială este reprezentată de restaurant sau locație, indicată de 39% dintre organizatori. Urmează meniul și băuturile, menționate de 37%, și muzica, DJ-ul sau formația, cu 29%.

Pe lista cheltuielilor se mai află cazarea și transportul invitaților și al familiei, ținutele mirilor și ale familiei, serviciile foto-video, verighetele și alte servicii asociate evenimentului.

Cine simte mai tare presiunea financiară: mirii sau invitații?

Românii sunt împărțiți atunci când sunt întrebați cine suportă mai greu costurile unei nunți.

44% consideră că presiunea financiară este aproximativ egală pentru organizatori și invitați. În schimb, 18% cred că mirii sunt cei mai afectați de costuri, iar 17% consideră că invitații resimt o presiune mai mare.

În această vară, 16% dintre români participă la nunți în calitate de invitați, în timp ce 6% organizează un astfel de eveniment.

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