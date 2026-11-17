Un apartament cu patru camere, de 84 de metri pătrați, scos la vânzare cu 96.000 de euro, a stârnit o discuție despre costurile renovării locuințelor construite în perioada comunistă. Viitorul cumpărător a cerut sfaturi pe rețelele de socializare, iar răspunsurile au venit cu exemple de investiții care ajung la 40.000 de euro sau chiar mai mult.

Apartament în proces de renovare Foto: Pexels

Locuința se află în cartierul Rahova din București și, potrivit celui care intenționează să o cumpere, nu a fost renovată niciodată. Apartamentul este anvelopat și are un balcon, însă viitorul proprietar nu știe ce lucrări ar trebui să facă și la ce cheltuieli să se aștepte.

„Apartamentul acesta este vechi, comunist. Nu a fost niciodată renovat. Are 84 mp și un balcon, fiind anvelopat. Întrebarea mea este: oare cât ne costă aproximativ renovarea?”, a scris acesta.

Cumpărătorul a vrut să afle și dacă trebuie schimbate instalațiile electrice și sanitare, dar și cum poate proceda pentru montarea unei centrale termice, în condițiile în care pe scara blocului există un singur apartament cu centrală proprie.

„De asemenea, ce trebuie să renovăm mai exact? Sanitar, electric? Cum stă treaba cu centrala? Ne dorim, însă este un singur vecin pe scară cu centrala. Don’t be rude, am stat la curte toată viața și nu știu cum stă treaba la bloc”, a explicat acesta pe reddit.

Aproape 100.000 de euro pentru renovarea unui apartament de 100 mp

Unul dintre internauți a povestit că a renovat, în urmă cu doi ani, un apartament cu patru camere și o suprafață de aproximativ 100 de metri pătrați, inclusiv balconul. Lucrările au presupus refacerea aproape integrală a locuinței, de la șapă și instalații până la finisaje și mobilier.

Investiția totală s-a apropiat de 100.000 de euro, însă suma a inclus și mobilierul, centrala și alte dotări.

„1.000 E/mp. Am ieșit la aproape 100.000, dar asta include manoperă, mobilă, saltele, canapele, perdele, centrală, etc. Materialele cel puțin medii și un meseriaș bun. Puteam să fac și cu jumătate, dar nu îmi place să muncesc de două ori”, a precizat proprietarul.

Suma a stârnit controverse printre participanții la discuție. Unii au considerat că investiția este exagerată și au comparat-o cu prețul construirii unei case.

„Nu știu ce îi poți face de 100.000 de euro, având în vedere că cu aceiași bani construiești o casă”, a comentat un utilizator.

În replică, proprietarul a explicat că suma nu reprezintă exclusiv costul lucrărilor de renovare, ci include și mobilierul, saltelele, canapelele, perdelele și centrala termică.

Românii au plătit 33.000-40.000 de euro pentru renovări complete

Alți participanți la discuție au prezentat bugete mai mici, dar tot de ordinul zecilor de mii de euro. Un proprietar a povestit că a renovat în 2024 un apartament cu patru camere, de aproximativ 90 de metri pătrați, pentru 40.000 de euro.

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„Am plătit 40.000 de euro, manoperă și materiale”, a explicat acesta.

Un alt internaut a avertizat că renovarea integrală poate ajunge la 30.000-40.000 de euro.

„Te poate costa lejer 30.000-40.000 de euro dacă vrei să schimbi tot și să apelezi la meseriași”, a scris acesta.

O altă experiență a fost relatată de proprietarul unui apartament de 66 de metri pătrați utili, cu două balcoane, care a cheltuit 33.000 de euro.

„Am renovat cu 33.000 de euro anul trecut, manoperă și materiale. Apartamentul are 66 mp utili și două balcoane. Am refăcut tot, instalația electrică și cea sanitară, mai puțin termopanele. Materiale de calitate medie, nu de lux”, a precizat acesta.

Un alt proprietar a ajuns la 40.000 de euro pentru o locuință de 75 de metri pătrați, cu două balcoane.

„Am dat 40.000 de euro pentru 75 mp, cu două balcoane. Am schimbat tot: instalații sanitare și electrice, încălzire în pardoseală, termopane, gresie, parchet, mobilă la comandă, obiecte sanitare și electrocasnice”, a povestit acesta.

Renovări de 10.000-26.000 de euro, fără mobilier

Nu toate experiențele prezentate au presupus bugete de 30.000-40.000 de euro. Un proprietar a povestit că a renovat un apartament cu două camere, de 60 de metri pătrați, cu aproximativ 26.000 de euro, fără mobilier.

„Cu schimbarea unei părți din instalația electrică, șapă, centrală și izolație termică, am ajuns la aproximativ 26.000 de euro, fără mobilier”, a explicat acesta.

Un alt internaut a spus că a cheltuit aproximativ 10.000 de euro pentru un apartament cu trei camere, însă lucrările au fost mai puțin ample.

„Noi avem trei camere și ne-a costat aproximativ 10.000 de euro, fără mobilă, acum un an și jumătate. Am zugrăvit, am schimbat parchetul și ușile interioare. Instalațiile le-am lăsat pe loc”, a relatat proprietarul.

„Media cred că este pe la 20.000 de euro dacă ai noroc și alegi bine meseriașii și materialele. Probabil realist este 30.000 de euro dacă îl faci pentru tine”, a explicat acesta.

„Dacă nu a fost niciodată renovat, înseamnă schimbat toate instalațiile, geamuri, uși, gresie, faianță, poate o încălzire în podea dacă tot renovezi, schimbat șapa etc.”, a scris un internaut.

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Alegerea meseriașilor a fost un alt subiect discutat.

„Ai mare grijă ce meseriași alegi. Dacă ai cunoștințe care au renovat și îți pot recomanda pe cineva, e ideal. În orașele mari sunt mulți țepari care nu au nicio treabă cu meseria”, a avertizat acesta.

Mobilierul poate crește considerabil bugetul

Un alt sfat primit de viitorul cumpărător a fost să calculeze separat banii pentru lucrările propriu-zise și cei pentru mobilarea apartamentului.

„Suma cu care vrei să renovezi și să mobilezi. Scoate mobila din ecuație și poate reușești să ai buget de renovat”, a recomandat un participant la discuție.

Un altul a atras atenția că mobilierul de bucătărie poate reprezenta o cheltuială importantă.

„Doar mobila de bucătărie poate fi 5.000-30.000 de euro. Cred că este bine să mergi pe două bugete, unul pentru renovare și unul pentru mobilă, și să setezi priorități”, a scris acesta.