 Revolta bucureștenilor care stau în frig și încălzesc apa în oale, pe aragaz: „Mă dor mâinile de la frig”. De ce nu își montează centrale de apartament | adevarul.ro
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Revolta bucureștenilor care stau în frig și încălzesc apa în oale, pe aragaz: „Mă dor mâinile de la frig”. De ce nu își montează centrale de apartament

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În timp ce afară temperaturile au scăzut, unii locuitori ai Capitalei spun că îndură frigul în propriile apartamente și că au ajuns să încălzească apa în oale, pe aragaz, pentru a se putea spăla. „Mă dor mâinile de la frig”, a scris un bucureștean pe Reddit, declanșând o dezbatere despre motivele pentru care atât de mulți locatari depind în continuare de sistemul centralizat.

Calorifere reci în Capitală
Calorifere reci în Capitală Foto: arhivă, adevărul

„În ultima săptămână, de când a venit frigul, am avut caloriferele călduțe doar cam două zile. În rest e frig în apartament și apa de la robinet e sloi, mă dor mâinile de la frig și trebuie să îmi încălzesc apă în oală la aragaz, să mă spăl cu ibricul”, a relatat autorul postării.

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Foto: captură reddit

Mesajul a atras numeroase reacții, iar discuția s-a concentrat rapid asupra unei întrebări: de ce centralele termice individuale nu sunt la fel de răspândite în București ca în alte orașe?

O persoană din Iași a povestit că are centrală proprie din 2012 și a susținut că, în orașul său, aproape toate apartamentele au trecut la acest sistem.

„În Iași, unde locuiesc, am centrală montată din 2012, iar în oraș 90% din apartamente au centrală proprie. E ceva foarte comun”, a scris acesta, întrebând de ce bucureștenii continuă să se confrunte cu lipsa apei calde și a căldurii.

Instalarea unei centrale presupune costuri și lucrări complicate

Mai mulți participanți la discuție au explicat că montarea unei centrale individuale nu înseamnă doar cumpărarea echipamentului. În unele blocuri, este necesară realizarea unei instalații separate de gaze, montarea unui contor și efectuarea unor lucrări care pot afecta mai multe etaje.

„Pentru că e scump. De exemplu, eu am vrut și am descoperit că trebuie adusă altă țeavă de gaz la bloc, ca pe urmă trasă altă țeavă până la apartament. Pe urmă, dacă îmi pun centrală, voi achita la sistemul centralizat pentru că în continuare niște țevi vor trece prin apartament. Scump”, a explicat un bucureștean.

Un alt utilizator a descris dificultățile întâmpinate în cazul blocului în care locuiește: „Nu există contor, că avem sistem paușal la gaze. Pentru centrală trebuie trasă la bloc altă țeavă. Pe urmă, tras proiectul de contor, adică spart opt etaje în cazul meu. Și la final tot mai trebuie să achit către sistemul central, lunar cât se dă căldură”.

Un locatar care a trecut prin procedură a povestit că a fost primul din bloc care și-a montat contor separat. „Eu m-am înțepat în coloana principală și am tras țeavă pe exteriorul blocului conform proiectului, pe urmă am vorbit cu cei de la gaz să vină cu contorul și de acolo a început distracția în apartament. Eu am fost primul cu contor separat în bloc”, a relatat acesta.

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De asemenea, în comentarii a fost invocată și necesitatea acordului vecinilor, în funcție de lucrările care trebuie făcute la instalația comună.

Unii oameni au vorbit despre proceduri complicate și costuri ridicate. Unul dintre ei a estimat că întregul proces poate ajunge la 3.000-4.000 de euro, iar altul a susținut că taxa de debranșare ar fi de 12.000 de lei. 

Chiriașii depind de decizia proprietarilor

O altă explicație invocată în discuție este situația celor care locuiesc cu chirie. Aceștia nu pot decide singuri să instaleze o centrală, iar proprietarii nu sunt întotdeauna dispuși să facă o asemenea investiție.

„Mulți sunt chiriași care și-ar cumpăra și mâine centrală dacă ar fi proprietarul de acord, dar nu e. Așa că stau și fac frigul sau mai cumpără o aerotermă”, a scris un utilizator.

O altă persoană a explicat că prețul chiriilor reprezintă deja o povară pentru mulți locatari, iar solicitarea instalării unei centrale ar putea duce la creșterea costurilor.

„Sunt scumpe, plus că mulți stăm în chirie și nu decidem noi dacă punem centrală sau nu. Și așa chiriile sunt scumpe aici, dacă îl mai și pui pe proprietar să-ți monteze centrală s-ar putea să nu-ți mai permiți chiria”, a comentat acesta.

Boilerele electrice și aparatele de aer condiționat, alternative pentru locatari

Unii bucureșteni au spus că au renunțat la ideea instalării unei centrale și au ales boilere electrice, în special pentru a nu mai depinde de furnizarea apei calde prin rețeaua centralizată.

Un locuitor din Sectorul 3 a explicat că nu a considerat justificat efortul de a instala o centrală doar pentru încălzirea apartamentului.

„Când am cumpărat un apartament tot în zonă, am zis că nu are sens deranjul să fac proiect pentru țeava de gaz până la etajul 3, să iau centrală etc. Boiler electric pentru tot apartamentul și aia e”, a scris acesta.

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Un alt bucureștean a povestit că a instalat un boiler după renovarea locuinței și că preferă să aștepte modernizarea rețelei de termoficare.

„Am renovat total apartamentul. Am pus un boiler pentru apă caldă. Blocul e anvelopat. Plus că se lucrează masiv la înlocuire țevi în București. Ce e mai greu a trecut”, a explicat acesta.

Aerotermele, soluție de moment, dar cu facturi mai mari la electricitate

Pentru încălzirea locuințelor, unii au recomandat folosirea aerotermelor, însă alții au atras atenția că acestea pot duce la facturi mai mari la electricitate.

„O aerotermă la sub 100 de lei și scapi de cea mai dureroasă parte”, a sugerat un participant la discuție. Replica altuia a fost: „Până vine factura la curent”.

Unii locatari spun însă că preferă să suporte costurile suplimentare decât să stea în frig. „Dacă nu-i dau pe factura la curent, dau pe pastile că răcesc o dată pe săptămână”, a scris un utilizator.

Postarea și comentariile reflectă experiențele personale ale unor locuitori ai Capitalei și nu reprezintă o evaluare a situației din toate cartierele Bucureștiului. 

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