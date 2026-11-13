 Un fost magazin, scos la vânzare pe post de garsonieră cu 140.000 de euro. Spațiul de 20 mp nu are ferestre: „Arată ca locuința unui criminal în serie” | adevarul.ro
search
Vineri, 13 Noiembrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Adevărul Financiar Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Jocurile Adevărul 🧠Război în UcrainaIstoria zilei

Un fost magazin, scos la vânzare pe post de garsonieră cu 140.000 de euro. Spațiul de 20 mp nu are ferestre: „Arată ca locuința unui criminal în serie”

Publicat:
Ultima actualizare:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover Urmărește pe Discover

Un anunț imobiliar a stârnit indignare pe rețelele de socializare după ce un proprietar a scos un fost magazin de 20 de metri pătrați, fără ferestre, pentru 1.000 de euro pe lună. Spațiul este prezentat drept garsonieră și este oferit spre vânzare, pentru 140.000 de euro, deși utilizatorii contestă posibilitatea transformării sale într-o locuință.

140.000 de euro pentru un fost magazin de numai 20 de metri pătrați
140.000 de euro pentru un fost magazin de numai 20 de metri pătrați Foto: FB

Oferta vizează un fost magazin de pe o stradă din centrul orașului Florența, în apropiere de cartierul Sant'Ambrogio. Proprietarul a publicat anunțul cu numele și numărul său de telefon și a precizat că nu dorește să apeleze la agenții imobiliare.

Potrivit Fanpage.it, spațiul are 20 de metri pătrați și dispune de o baie. Proprietarul îl oferă atât spre închiriere, pentru 1.000 de euro lunar, cât și spre vânzare, pentru 140.000 de euro.

Fotografiile din anunț arată o încăpere extrem de mică, în care au fost înghesuite o bucătărie, un dulap aflat la aproximativ jumătate de metru de aceasta, un pat de o persoană și o masă amplasată în mijlocul camerei. Baia este, la rândul ei, foarte mică. Spațiul nu are ferestre, iar singura sursă de lumină naturală pare să fie intrarea, cel puțin potrivit imaginilor publicate.

Un fost magazin, scos la vânzare pe post de garsonieră, cu 140.000 de euro
1/5
Un fost magazin, scos la vânzare pe post de garsonieră, cu 140.000 de euro Foto: Diego Biancarelli /FB

Proprietarul susține că spațiul poate fi folosit ca locuință

Anunțul a circulat în mai multe grupuri de Facebook dedicate locuitorilor din Florența. Mai multe persoane au reacționat. 

„Să amenajezi o locuință într-un spațiu comercial nu este legal, știați?”, a întrebat o utilizatoare.

Un alt internaut a criticat atât prețul, cât și posibilitatea ca spațiul să fie folosit ca apartament. „Un magazin nu-ți folosește la nimic și nici nu-l poți închiria ca apartament, pentru că, dacă se întâmplă ceva, intri în belele. 140.000 de euro?”, a scris acesta.

Un alt comentator a calculat că prețul cerut ajunge la aproximativ 7.000 de euro pe metru pătrat, deși imobilul este un fost spațiu comercial.

„140.000 de euro pentru o cocină, înregistrată în acte cine știe cum, dar amenajată ca dormitor”, a scris un alt utilizator.

„Arată ca locuința unui criminal în serie”, a comentat o femeie, în timp ce altcineva a descris oferta drept „halucinantă”.

Nici măcar în Bangladesh nu găsești așa ceva”, a spus altcineva.

„Poliției locale din Florența și Direcției de Urbanism le place foarte mult această postare”, a scris acesta, într-un comentariu ironic.

Proprietarul a răspuns celor care au criticat oferta

Proprietarul nu a rămas indiferent la comentariile negative. Acesta a susținut că sora sa a folosit spațiul drept locuință în urmă cu aproximativ 20 de ani și a transmis că este dispus să permită verificări.

„Pot face inspecții oricând doresc”, i-a răspuns unei persoane care atrăsese atenția asupra incompatibilității dintre destinația comercială a imobilului și utilizarea sa ca locuință.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Amenzi în autobuz, metrou sau tren, chiar și cu bilet valabil. În ce situații pot fi sancționați pasagerii
digi24.ro
image
O companie oferă 120.000 de euro unei persoane care să joace GTA VI, dar cu o condiție
stirileprotv.ro
image
Ziua de 13 noiembrie, ultimul episod de vară. După 25 de grade la umbră, urmează scăderi chiar și cu 15 grade: ploi în București, ninsori la Brașov
gandul.ro
image
Cât trebuie să scoți din buzunar pentru concertele de Crăciun ale lui Ștefan Bănică
mediafax.ro
image
„La FCSB sunt doi patroni!” Meme Stoica dezvăluie cui îi aparține, de fapt, afirmația: “E un impostor! I-am spus lui Gigi Becali”
fanatik.ro
image
PSD, principalul aspirator de suveraniști și traseiști. Noua harta politică a Parlamentului României.
libertatea.ro
image
Rusia cere retragerea unei țări europene din NATO pentru a pune capăt războiului din Ucraina. Ce pretenții mai are Putin
digi24.ro
image
Suporterii fostei campioane a Angliei se revoltă, după asocierea cu actrița de filme pentru adulți: „Aceasta este noua noastră identitate?”
gsp.ro
image
Rusia ameninţă, după decizia luată de Germania
digisport.ro
image
Gérard Depardieu își asumă pedeapsa de 18 luni de închisoare cu suspendare. Ce noi acuzații planează asupra actorului
click.ro
image
​Un tânăr francez a inventat un sistem prin care încălzeşte locuinţele cu mănuși de protecţie folosite în construcții
antena3.ro
image
Noul pol de birouri din Bucureşti. Zona din Capitală unde preţurile au început să sară în aer şi zona unde birourile libere aproape au dispărut
zf.ro
image
Recolta bogată din grădină i-a dat o idee de afacere unui băieţel de 5 ani. A vândut deja peste 500 de borcane
observatornews.ro
image
Vlad Bălțățeanu i-a recunoscut medicului psihiatru cum a murit Valentina din Olt, de fapt: 'Am vrut să dau în ea cu coada de mătură, nu să o înțep'
cancan.ro
image
La ce pensie poți spera dacă ai muncit 40 de ani pe salariul minim sau mediu. Cum se face calculul?
newsweek.ro
image
FOTO. Cum arată prezentatoarea TV care se iubea de 10 ori pe săptămână cu celebrul fotbalist
prosport.ro
image
Cine poate ieși la pensie la 58, 59 sau 60 de ani. Ce prevede legea și cum se calculează reducerea vârstei
playtech.ro
image
Ce bani lua din salariu Meme Stoica la FCSB: “Mult mai puțin decât câştig din colaborări!”
fanatik.ro
image
Intelectualii de azi ai politicii din România. Ce studii și ce experiență profesională au liderii partidelor de pe prima scenă politică
ziare.com
image
Presa din Franța, verdict despre Istvan Kovacs, după ce românul a acordat două penalty-uri Italiei
digisport.ro
image
Alexandra Stan și-a botezat fetița în mare secret. Imagini emoționante de la ceremonia micuței Eva
click.ro
image
Robert Sighiartău: Sunt adeptul introducerii AUR la guvernare
cotidianul.ro
image
Cum arată casa lui Șerban Trîmbițașu. Cel mai cunoscut agent imobiliar din România își vinde locuința. Cât cere pe ea: Aici a fost bucătăria și am transformat-o în dressing / VIDEO
romaniatv.net
image
Delegația Invest Qatar, vizită la București la inițiativa omului de afaceri Dragoș Dobrescu! România și Qatar consolidează legăturile economice într-un eveniment de gală
mediaflux.ro
image
S-a aflat acum! Cine e tânărul de 21 de ani care a intervenit în bătaia dintre starul UFC și luptătorii din Daghestan
gsp.ro
image
Marcel Ciolacu a spus adevărul despre diploma de BAC. Ce s-a întâmplat, de fapt, la examenul maturității
actualitate.net
image
Cât de verișoare sunt Mirabela Grădinaru, partenera președintelui României, și Cristina Chiriac, procurorul general, acuzată de Ovidiu Vanghele că a ținut la sertar probele din cazul fostului episcop de Huși?
actualitate.net
image
Florin Grozea, despre „trădarea” lui Marius Moga: „A plâns. Nu știu dacă regreta”
click.ro
image
Horoscop 13-19 noiembrie. Urmează o perioadă dificilă pentru Berbeci, Taurii au parte de oportunități financiare și profesionale
click.ro
image
Maria Popovici și Alex Bogdan au fost colegi de facultate: „E la fel de senzual”
click.ro
FotoJet (83) jpg
Camera 44, secretul întunecat al unui hotel de lux din București! Aici s-a pus la cale uciderea unui rege al României
okmagazine.ro
Joan Crawford Profimedia jpg
Și-a pierdut virginitatea la 11 ani, cu tatăl ei vitreg! Starul din Vechiul Hollywood a avut o explicație incredibilă: „M-a iubit!”
okmagazine.ro
Capul de bronz al statuii împăratului roman Traianus Decius, descoperit la Sarmizegetusa
Capul de bronz al statuii împăratului roman Traianus Decius, descoperit la Sarmizegetusa
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS

Click!

image
Cât a plătit Irina Fodor pentru rochia spectaculoasă din finala „Asia Express” 2026. Ținuta aurie ascunde o legătură cu Valerie Lungu
image
Florin Grozea, despre „trădarea” lui Marius Moga: „A plâns. Nu știu dacă regreta”

OK! Magazine

image
Și-a pierdut virginitatea la 11 ani, cu tatăl ei vitreg! Starul din Vechiul Hollywood a avut o explicație incredibilă: „M-a iubit!”