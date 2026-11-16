Apartamentul de 110.000 de euro dintr-un bloc construit în 1969 care a stârnit controverse. Dilema unui bucureștean și reacțiile românilor: „Aș fugi de el”

Un bucureștean care vrea să cumpere un apartament cu două camere, scos la vânzare pentru 110.000 de euro, a cerut sfatul internauților înainte de a lua o decizie. Locuința se află într-o zonă bine cotată a Capitalei, aproape de metrou, parc și magazine, însă vechimea blocului și lipsa unei expertize seismice l-au făcut să aibă anumite îndoieli.

Apartamente Capitală Foto: arhivă, adevărul

„Sunt în proces de cumpărare a primului meu apartament și aș aprecia niște păreri, mai ales de la cei care au experiență cu blocurile vechi din București”, și-a început acesta postarea pe Reddit.

Apartamentul are aproximativ 50 de metri pătrați utili, la care se adaugă un balcon, este decomandat și se află într-un bloc cu lift, construit în perioada 1969-1971.

Locuința a fost renovată în urmă cu aproximativ zece ani și se vinde mobilată și utilată complet. Instalația sanitară a fost schimbată, însă cea electrică nu a fost înlocuită integral.

Blocul a fost reabilitat termic în 2013, iar încălzirea este asigurată prin sistemul centralizat de termoficare. Cumpărătorul spune că, din ceea ce a observat, spațiile comune și subsolul par întreținute.

Foto: captură

Printre avantajele locuinței, acesta a enumerat amplasarea, compartimentarea și faptul că nu ar avea nevoie de investiții majore imediat după cumpărare. „Locație foarte bună, la câteva minute de metrou, parc, magazine și servicii”, a explicat bucureșteanul.

Blocul nu are expertiză seismică

Principala problemă este însă vechimea imobilului. Construit înainte de cutremurul din 1977, blocul nu a fost expertizat seismic și nu are o clasă de risc atribuită.

„Bloc construit înainte de cutremurul din 1977, fără expertiză seismică”, a precizat cumpărătorul printre dezavantajele care îl preocupă.

Îndoielile i-au fost amplificate și de faptul că o clădire din apropiere, construită aproximativ în aceeași perioadă, este încadrată în clasa de risc seismic RsII.

„Știu că asta nu spune automat nimic despre siguranța acestui bloc, dar mă pune pe gânduri”, a explicat acesta.

O altă problemă este instalația electrică, rămasă în mare parte cea originală, dar și posibilitatea apariției unor cheltuieli suplimentare pentru întreținerea și repararea unei clădiri vechi de peste 50 de ani.

Cumpărătorul se gândește inclusiv la dificultățile pe care le-ar putea întâmpina dacă va dori să vândă apartamentul peste 10–15 ani.

„Nu cumpăr pentru investiție, ci pentru a locui acolo. Îmi doresc o locuință confortabilă, dar și siguranța că fac o alegere financiară rezonabilă pe termen lung”, a scris acesta.

Bugetul său este cuprins între 100.000 și 110.000 de euro, iar achiziția ar urma să fie făcută printr-un credit ipotecar pe 30 de ani.

„Am început să mă întreb dacă nu ar fi mai bine să caut ceva mai nou, chiar dacă ar presupune un buget mai mare sau compromisuri la locație”, a mărturisit bucureșteanul.

„Aș fugi de el”. Reacțiile internauților

Postarea a stârnit numeroase reacții, iar o parte dintre internauți l-au sfătuit să nu se grăbească și să verifice foarte bine structura imobilului înainte de a semna contractul.

„Aș fugi de el”, a fost unul dintre răspunsurile tranșante.

Alte persoane au atras atenția că reabilitarea termică și renovarea apartamentului nu reprezintă garanții privind rezistența clădirii la cutremur. Aspectul exterior al blocului și starea bună a spațiilor comune nu pot înlocui o evaluare tehnică.

Unii comentatori au făcut o distincție între blocurile cu patru etaje și cele înalte, considerând că achiziția unui apartament într-un imobil cu mai multe etaje, construit înainte de 1977, implică mai multe incertitudini.

Au fost și persoane care au atras atenția că anul construcției nu este suficient pentru a stabili cât de sigură este o clădire.

Discuția a scos la iveală și experiența unor persoane care au cumpărat locuințe în imobile vechi, inclusiv în clădiri încadrate în clase de risc seismic.

Pe lângă siguranța seismică, internauții au discutat și despre suma cerută pentru apartament. La aproximativ 50 de metri pătrați utili, prețul de 110.000 de euro înseamnă în jur de 2.200 de euro pe metru pătrat, fără a lua în calcul separat balconul.