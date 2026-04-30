Cât costă o garsonieră în Mamaia: vederea la mare adaugă la preț câteva zeci de mii de euro

În Mamaia, prețul unei garsoniere nu mai este dictat doar de suprafață sau finisaje, ci mai ales de un detaliu care cântărește tot mai mult în decizia cumpărătorilor: vederea către mare. Diferența dintre o locuință aflată aproape de plajă și una cu panoramă directă spre orizont poate însemna zeci de mii de euro în plus.

În Mamaia Sat, o garsonieră de aproximativ 40 de metri pătrați, situată în primul rând la mare, ajunge la circa 126.000 de euro, potrivit anunțului de vânzare publicat pe Imobiliare.ro.

Imobilul, finalizat recent, este vândut complet mobilat și utilat, iar în preț este inclus și un loc de parcare. Oferta este atractivă mai ales pentru cei care urmăresc investițiile în regim hotelier sau locuințe de vacanță.

Puțin mai accesibilă este o variantă din apropierea plajei Signature, unde un studio de 32 de metri pătrați se vinde cu aproximativ 79.900 de euro.

Deși nu oferă vedere frontală la mare, anunțul subliniază faptul că panorama spre apă este neobturată, construcțiile din față fiind deja finalizate. Locuința este pregătită atât pentru locuire permanentă, cât și pentru închiriere în regim hotelier.

În Mamaia Nord, prețurile rămân ridicate chiar și pentru garsonierele sub 100.000 de euro.

„Dispune de o vedere spectaculoasă către mare, pe care o poți admira direct din balcon, bucurându-te de răsărituri superbe și de sunetul valurilor”, se explică în anunțul de vânzare.

Unele complexe rezidențiale oferă facilități precum piscină exterioară, zonă de spa și restaurant, iar apartamentele vin cu vedere spre mare direct din balcon.