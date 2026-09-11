Chiriile din orașele universitare din România: unde găsești cele mai ieftine garsoniere și apartamente cu 2 camere

Piața chiriilor intră în cea mai aglomerată perioadă a anului, pe măsură ce studenții își caută locuințe înainte de începerea noului an universitar. Cererea suplimentară pune presiune pe prețuri, însă există în continuare orașe și cartiere în care chiriașii pot găsi variante mai accesibile. Timișoara, Oradea și Sibiu se numără printre cele mai bune opțiuni pentru cei care vor să-și limiteze cheltuielile lunare.

Piața chiriilor intră în cea mai aglomerată perioadă a anului Foto: arhivă

Septembrie este, în mod tradițional, luna cu cel mai mare interes pe piața închirierilor, iar sosirea studenților în marile centre universitare intensifică și mai mult competiția pentru locuințele disponibile.

„În această perioadă, unii proprietari au un comportament speculativ și încearcă să obțină prețuri mari. Tocmai de aceea îi sfătuim pe studenți să caute din timp și să își securizeze apartamentele din septembrie cât sunt încă oferte suficiente în piață”, a declarat Daniel Crainic, director Imobiliare.ro.

Timișoara, cel mai ieftin mare centru universitar

Pentru studenții care caută un echilibru între oferta universitară și costul locuirii, Timișoara este una dintre cele mai atractive opțiuni.

O garsonieră poate fi închiriată aici cu un buget mediu de 275 de euro pe lună, nivel inferior celui întâlnit în celelalte mari centre universitare din țară. Pentru un apartament cu 2 camere, chiria medie ajunge la 440 de euro pe lună, iar pentru unul cu 3 camere la 500 de euro.

Astfel, Timișoara se detașează drept cel mai ieftin dintre marile centre universitare analizate în ceea ce privește costul unei garsoniere.

Oradea și Sibiu, cele mai ieftine pentru apartamente

Dacă ne uităm la nivelul chiriilor din orașele analizate, cele mai accesibile garsoniere se găsesc în Oradea, unde chiria medie este de 250 de euro pe lună.

Sibiul vine imediat după, cu un nivel mediu de 300 de euro pe lună pentru o garsonieră.

Cele două orașe sunt avantajoase și pentru cei care caută un apartament cu 2 camere. Chiria medie ajunge la 400 de euro pe lună atât în Sibiu, cât și în Oradea.

În cazul apartamentelor cu 3 camere, nivelul mediu al chiriilor este de 500 de euro pe lună în ambele orașe.

Craiova, Galați și Ploiești, alternative pentru bugete moderate

Craiova, Galați și Ploiești se află, la rândul lor, în zona orașelor cu chirii relativ accesibile.

O garsonieră poate fi închiriată, în medie, cu 300 de euro pe lună, în timp ce pentru un apartament cu 2 camere bugetul necesar ajunge la aproximativ 420 de euro.

În Craiova și Galați, chiria medie pentru un apartament cu 3 camere este de 500 de euro pe lună. În Ploiești, aceasta urcă însă la 600 de euro.

Iași: chirii mai mici în CUG și Frumoasa

Studenții care aleg Iașiul trebuie să pregătească, în medie, 340 de euro pe lună pentru o garsonieră și 450 de euro pentru un apartament cu 2 camere.

Pentru un apartament cu 3 camere, chiria medie ajunge la 550 de euro pe lună.

Bugetele mai mici pot fi gestionate mai ușor în anumite zone ale orașului. CUG și Frumoasa se numără printre cele mai accesibile cartiere pentru chiriași, cu o chirie medie de aproximativ 350 de euro pe lună pentru un apartament.

Orașul din România unde chiria a devenit un lux: garsonierele depășesc 400 de euro pe lună. Unde sunt cele mai mici chirii

Prețurile din aceste zone au scăzut cu circa 8% într-un an. O altă variantă pentru cei care urmăresc o chirie mai mică este zona Alexandru cel Bun, unde proprietarii solicită, în medie, 360 de euro pe lună.

Brașov: zona Gării și cartierul Astra, printre cele mai ieftine

În Brașov, chiria medie pentru o garsonieră ajunge la 350 de euro pe lună, iar pentru un apartament cu 2 camere la 500 de euro. În cazul locuințelor cu 3 camere, bugetul mediu urcă la 680 de euro pe lună.

Cei care vor să cheltuie mai puțin pot lua în calcul zona Gării, unde chiria medie pentru un apartament ajunge la 450 de euro pe lună.

O alternativă este cartierul Astra, unde chiria medie este de aproximativ 460 de euro pe lună, cu circa 8% mai puțin decât în urmă cu un an.

Constanța: Tomis III și Inel I, variante pentru bugete mai mici

Și Constanța poate oferi variante accesibile, în special în anumite zone ale orașului.

O garsonieră poate fi închiriată, în medie, cu 350 de euro pe lună, iar un apartament cu 2 camere cu 500 de euro. Pentru un apartament cu 3 camere, chiria medie ajunge la 650 de euro pe lună.

Printre cele mai accesibile zone se numără Tomis III și Inel I, unde chiria medie ajunge la 450 de euro pe lună. Valoarea este cu aproximativ 10% mai mică decât în urmă cu un an.

Scăderi și mai consistente, de cel puțin 20%, au fost observate în cazul apartamentelor situate în zona centrală sau în Capitol.

Cluj-Napoca rămâne una dintre cele mai scumpe opțiuni

Studenții care aleg Cluj-Napoca trebuie să ia în calcul un buget mai ridicat pentru locuire.

O garsonieră costă, în medie, aproximativ 400 de euro pe lună, în timp ce pentru un apartament cu 2 camere chiriașii trebuie să plătească în jur de 580 de euro. Pentru un apartament cu 3 camere, media ajunge la 750 de euro pe lună.

Unde sunt cele mai scumpe și cele mai ieftine chirii din România. Sunt diferențe și de 330 de euro

Există însă diferențe importante între cartiere.

Mănăștur și Dâmbul Rotund sunt printre cele mai accesibile zone din oraș, cu o chirie medie de aproximativ 500 de euro pe lună pentru un apartament.

Prin comparație, un apartament situat în zona centrală poate ajunge la o chirie medie de 750 de euro pe lună.

Bucureștiul, cel mai scump oraș din țară pentru chiriași

Capitala se află la polul opus al clasamentului. Bucureștiul este, în această toamnă, cel mai scump oraș din țară pentru chiriași.

O garsonieră poate fi închiriată, în medie, cu 400 de euro pe lună, în timp ce chiria pentru un apartament cu 2 camere ajunge la 600 de euro. Pentru un apartament cu 3 camere, media urcă până la 890 de euro pe lună.

Diferențele dintre cartiere sunt însă foarte mari.

Militari rămâne una dintre cele mai ieftine zone ale Capitalei, cu o chirie medie de aproximativ 400 de euro pe lună pentru un apartament. O altă variantă pentru cei cu buget limitat este zona Giurgiului, din Sectorul 4, unde chiria medie ajunge la 430 de euro pe lună.

La polul opus se află Primăverii, unde chiria medie ajunge la 3.000 de euro pe lună, însă și proprietățile disponibile în această zonă sunt net superioare din punct de vedere al suprafeței, dotărilor și facilităților oferite.