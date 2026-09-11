 Bătrână găsită moartă la 10 luni după dispariție. Badanta româncă aflată cu ea pe plajă riscă închisoarea | adevarul.ro
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Bătrână găsită moartă la 10 luni după dispariție. Badanta româncă aflată cu ea pe plajă riscă închisoarea

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O plimbare pe o plajă din Sardinia s-a transformat într-un mister care a durat aproape un an. O pensionară de 78 de ani a dispărut fără urmă și a fost găsită moartă abia după 10 luni. În acest caz, îngrijitoarea româncă este judecată, iar sentința este așteptată pe 22 septembrie.

Sentința instanței urmează să fie pronunțată
Sentința instanței urmează să fie pronunțată Foto: arhiva Adevărul

Silvana Gandola a dispărut în dimineața zilei de 28 martie 2021, în timp ce se afla în zona unei plaje din San Silverio, localitatea Aglientu, în Sardinia. Femeia se afla în grija unei badante românce, iar dispariția ei a declanșat o amplă operațiune de căutare.

Românca le-a spus anchetatorilor că, la un moment dat, nu a mai văzut-o pe pensionară. „Căutam scoici pe plajă și apoi nu am mai văzut-o”, a declarat îngrijitoarea, potrivit presei italiene, potrivit presei italiene.

Căutările nu au dus imediat la găsirea femeii. Abia după aproximativ 10 luni au fost descoperite rămășițele pensionarei, însă ancheta nu a reușit să stabilească în detaliu circumstanțele în care aceasta și-a pierdut viața.

Procurorii cer un an de închisoare

Cazul a ajuns în instanță, iar Procuratura din Tempio a cerut condamnarea badantei românce la un an de închisoare. Procurorii o acuză că a abandonat o persoană bolnavă, care avea nevoie de supraveghere.

Potrivit procurorului, pensionara nu a fi fost supravegheată corespunzător și, în aceste condiții, s-a rătăcit. 

Românca respinge acuzațiile și susține că este nevinovată. Femeia a negat că ar fi abandonat-o pe pensionară și a declarat că nu ar fi lăsat-o niciodată intenționat singură.

Familia pensionarei pune la îndoială versiunea dispariției

Și rudele Silvanei Gandola consideră că există mai multe aspecte care nu au fost pe deplin lămurite. Familia a atras atenția asupra unor elemente din reconstituirea zilei în care pensionara a dispărut.

„Pun la îndoială faptul că mama ar fi putut merge singură în acel loc. Îi era foarte frică, nu s-ar fi aventurat niciodată într-o zonă atât de inaccesibilă. A suferit de probleme cu auzul, da, dar în rest era destul de capabilă să aibă grijă de ea însăși”, a declarat fiica pensionarei.

Astfel, după mai bine de cinci ani de la dispariția femeii, cazul nu este încă închis.

Instanța trebuie să stabilească dacă badanta româncă se face vinovată de faptul că nu și-a îndeplinit obligația de a o supraveghea pe pensionară.

Sentința este așteptată pe 22 septembrie.

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