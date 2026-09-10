 O doctoriță româncă spulberă mitul eficienței nemțești: „E ca în România, mergi pe recomandări și cunoștințe” | adevarul.ro
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Video O doctoriță româncă spulberă mitul eficienței nemțești: „E ca în România, mergi pe recomandări și cunoștințe”

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Germania este considerată de mulți români un model de organizare, eficiență și digitalizare. O doctoriță româncă stabilită acolo susține însă că imaginea țării este mult diferită de realitatea de zi cu zi. Transportul public, birocrația, serviciile publice și chiar sistemul medical pot veni cu perioade lungi de așteptare și proceduri pe care le consideră greu de înțeles.

O doctoriță româncă povestește cum este, de fapt, viața în Germania.
O doctoriță româncă povestește cum este, de fapt, viața în Germania. Foto: captură TikTok

Doctorița lucrează într-un spital important din Germania, în domeniul geneticii, și povestește despre experiențele sale pe contul de TikTok „Spre aeroport”. În opinia sa, diferența dintre percepția despre Germania și ceea ce descoperă cei care se mută acolo devine evidentă după primul an.

„Toată lumea crede că Germania este țara asta foarte avansată, digitalizată, eficientă, în care totul merge bine, foarte punctual. Nu știu cine s-a ocupat de marketing-ul Germaniei în ultimii ani, dar clar merită o mărire de salariu. Au făcut o treabă minunată”, afirmă românca.

Potrivit acesteia, lucrurile arată diferit atunci când oamenii încep să interacționeze cu instituțiile și serviciile publice.

„Momentul în care te muți aici și locuiești măcar un an și te lovești de transportul public, te lovești de birocrație, de cum merg lucrurile, realizezi că totul este de fapt o glumă”, susține doctorița.

Transportul feroviar este unul dintre domeniile pe care românca le dă drept exemplu pentru diferența dintre reputația Germaniei și experiența de zi cu zi.

„Despre trenurile Germaniei cred că nu mai trebuie să vorbesc. Nu știu de unde a pornit acest mit sau când erau trenurile punctuale, dar momentan chiar este o glumă. Trenurile se anulează, trenurile au întârzieri de ore întregi”, afirmă aceasta.

Doctorița spune că persoanele care locuiesc în Germania au ajuns să țină cont de posibilitatea întârzierilor atunci când își organizează călătoriile.

„Niciodată nu te poți baza pe tren dacă știi că trebuie să ajungi undeva. Toată lumea știe în Germania că nu te poți baza pe ele și că trebuie să-ți iei o zi extra, pentru că nu știi când vei ajunge”, spune ea.

Problemele descrise de doctoriță se extind și la serviciile destinate familiilor cu copii. Ea vorbește despre școli, grădinițe și centre specializate pentru copiii cu dizabilități, unde, spune ea, există servicii și forme de sprijin, dar nu întotdeauna și locuri disponibile.

„Realitatea este că și acestea sunt pline. Realitatea este că nu găsești nici măcar un loc liber”, afirmă românca.

În opinia sa, accesul la anumite servicii sau chiar la un loc de muncă poate depinde și de cunoașterea sistemului și de recomandările primite.

„Adesea se face, ca și în România, când cunoști pe cineva, când ai o recomandare, când știi unde să întrebi și cunoști sistemul. Dar lucrurile acestea sunt complet inaccesibile pentru cineva care nu știe”, explică ea.

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Un alt exemplu oferit de doctoriță este cel al serviciilor de reparații. Potrivit relatării sale, atunci când apare o problemă în locuință, rezolvarea ei poate dura foarte mult.

„Dacă ți se strică ceva în casă sau ai nevoie de o reparație, trebuie să aștepți luni de zile până primești un răspuns, iar apoi până face o programare, să vină să ți se repare acel lucru”, afirmă ea.

Românca povestește și despre o colegă care, potrivit relatării sale, a rămas fără energie electrică în locuință timp de o lună, în timpul iernii.

„Am o colegă care a stat fără curent în casă o lună de zile iarna și nimănui dintre colegii mei germani nu li se părea nimic neobișnuit, li se părea normal”, spune doctorița.

Ea afirmă că perioadele mari de așteptare apar inclusiv în relația cu instituții și companii care gestionează servicii importante.

„Chiar și la muncă, când am avut de-a face cu spitale, laboratoare, adică clădiri importante care lucrează non-stop și au destul de mulți bani, trebuie să aștepți”, afirmă aceasta.

Birocrația este unul dintre principalele puncte criticate de doctoriță. Ea susține că, deși Germania este percepută drept o țară foarte digitalizată, numeroase proceduri administrative se bazează încă pe documente tipărite și pe corespondența prin poștă.

„Peste tot trebuie să faci o programare, peste tot trebuie să depui o cerere, iar apoi primești un răspuns după luni de zile”, susține ea.

Pentru anumite servicii din orașele mari, spune românca, timpul de așteptare poate ajunge la șase luni sau chiar un an.

O situație pe care o consideră simptomatică apare chiar atunci când o procedură poate fi începută online.

„Că încerci să faci ceva digital și te bucuri că ai găsit în sfârșit o aplicație și poți să depui ceva online, cel mai probabil vei face primul pas, iar apoi ți se va trimite un cod prin poștă ca să poți activa aplicația”, afirmă doctorița.

Volumul de corespondență poate fi, la rândul său, surprinzător pentru cineva obișnuit cu procedurile digitale.

„Dacă nu-ți verifici cutia poștală o săptămână, o să găsești cel puțin 20 de plicuri acolo”, spune românca.

Doctorița susține că birocrația bazată pe documente fizice se resimte și în sistemul medical în care lucrează.

„Pacienții noștri vor să ne trimită un rezultat pe email și nu avem voie să îl primim pe email. Trebuie să îl primim prin poștă, care durează uneori și câteva săptămâni”, afirmă ea.

În relația cu autoritățile, românca spune că este important ca oamenii să insiste și să urmărească permanent stadiul solicitărilor.

„Trebuie să ai grijă să revii, să întrebi constant, pentru că altfel riști să fii ignorat ani de zile sau să nu primești niciodată răspuns pentru că nu ai insistat”, susține doctorița.

Nici telefonul nu ar fi, în opinia sa, o soluție sigură pentru a obține rapid informațiile dorite.

„Dacă te gândești că poți suna acolo pur și simplu să dai un telefon și să întrebi, să afli ce te interesează. Cel mai probabil nu o să răspundă nimeni la telefon”, afirmă aceasta.

Doctorița spune că dificultățile se pot întâlni inclusiv în situații aparent simple, cum ar fi înscrierea la un club sportiv, în special în marile orașe, unde locurile disponibile pot fi limitate.

Experiențele relatate de româncă o duc la o concluzie ironică pentru cei care intenționează să se mute în Germania: este nevoie de răbdare și de disponibilitatea de a reveni constant asupra solicitărilor.

„Dacă aveți nevoie de ceva în Germania, în orice aspect al vieții, depuneți o cerere, așteptați răspuns prin poștă. În câteva luni, poate cineva o să vă răspundă și o să vă ceară alt document prin poștă”, este concluzia sa.

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