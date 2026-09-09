După trei ani în Spania, o româncă își avertizează conaționalii: „Nu veniți ca angajați, nu mai e ce-a fost. Taxele sunt înfiorătoare”

O româncă stabilită în Spania de trei ani îi avertizează pe cei care se gândesc să plece la muncă în această țară să își facă atent calculele înainte de a lua o decizie.

Spania nu mai este ofertantă pentru români Foto: Pixabay

O româncă mutată în Spania în urmă cu trei ani, pe nume Ada, vorbește despre situația pe care a găsit-o după plecarea din România și despre diferența dintre imaginea Spaniei ca destinație de vacanță și viața de zi cu zi a unui angajat.

„Nu vă mutați în Spania pentru o viață mai bună, ca angajat”, spune ea, susținând că veniturile nu au ținut pasul cu scumpirile din ultimii ani, în timp ce locuințele au devenit tot mai greu de plătit pentru cei care trăiesc exclusiv din salariu.

„Salariile nu au ținut pasul cu inflația, chiriile sunt extraordinar de scumpe, costul vieții a crescut foarte mult, iar a veni în Spania pentru un loc de muncă, gândindu-te că vei pune deoparte niște bani, se pare că nu mai este o realitate acum”, spune Ada potrivit Știri Diaspora.

Ea recomandă țara doar persoanelor care vor să înceapă o afacere, deși avertizează asupra taxelor mari.

„Taxele în Spania sunt înfiorătoare”

„Sunt domenii unde merge foarte bine, sunt domenii unde merge mai puțin bine, dar ce trebuie să luați în calcul este faptul că taxele în Spania sunt înfiorătoare”, spune aceasta.

Românca susține că o companie ajunge să plătească 25% impozit pe profit. Impozitul pe venitul persoanelor fizice este progresiv și se adaugă contribuțiile sociale, astfel că suma rămasă după taxe depinde de venitul realizat, cheltuielile deductibile și situația fiscală a persoanei.

„Spania nu mai e ce a fost”

Românca spune că imaginea Spaniei cu mare, soare, palmieri și un stil de viață relaxat nu trebuie confundată cu realitatea economică a celor care trebuie să își plătească lunar chiria, facturile și taxele.

„Spania este dincolo de mare, soare, cer albastru, palmieri, viață boemă. Spania, cum spun mulți dintre cei cu care stau eu de vorbă, nu mai e ce a fost”, afirmă Ada.

Mesajul său pentru românii care se gândesc să plece este să nu ia decizia doar pe baza imaginilor din vacanțe sau a poveștilor despre salariile din străinătate.

Câți români sunt în Spania și unde lucrează

Potrivit Institutului Național de Statistică din Spania, la 1 ianuarie 2025 erau 609.270 de cetățeni români înregistrați în această țară. România era a treia naționalitate străină ca număr, după Maroc și Columbia. Numărul românilor a scăzut cu 11.193 într-un singur an, după ce la începutul lui 2024 erau 620.463.

Comunitățile românești sunt puternice în special în Madrid, Comunitatea Valenciană, Castellón, Valencia, Zaragoza și Barcelona.