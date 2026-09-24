Consiliul Național al Elevilor se opune uniformelor obligatorii: „Vino îmbrăcat în negru la școală, în semn de protest”

Consiliul Național al Elevilor a cerut parlamentarilor joi, 24 septembrie, să respingă proiectul de lege privind introducerea uniformei școlare obligatorii.

Foto: TIME for Kids

Consiliul consideră că măsura nu va rezolva problema bullyingului din școli și atrage atenția că reprezentanții elevilor nu au fost invitați la dezbaterile privind proiectul.

„Școala românească are probleme care nu se rezolvă cu acul și ața. Inechitatea nu dispare sub o vestă, bullying-ul nu se oprește dacă purtăm aceeași cămașă, iar apartenența nu se coase pe rever.

Cu toate acestea, pe 21 septembrie, Senatul a adoptat proiectul privind uniforma școlară obligatorie, deși Consiliul Elevilor s-a opus public încă de la depunerea lui. Nu am fost invitați la dezbateri, nu am fost consultați, dar se așteaptă să ne conformăm. Ni se pregătesc haine pe măsură, fără să fim întrebați.

Se pare că, pentru decidenți, vocea elevilor contează mai puțin decât felul în care arată”, transmite sursa citată.

De aceea, consiliul i-a invitat pe elevi ca luni, 28 septembrie, să vină îmbrăcați în negru la școală, în semn de protest.

„Urmează votul decisiv în Camera Deputaților, deci încă le putem arăta că avem o voce. Dacă și tu crezi că uniforma obligatorie nu rezolvă problemele școlii românești, luni, 28 septembrie, vino îmbrăcat în negru la școală, în semn de protest.

Da, alegem să purtăm aceleași culori. Diferența? De data aceasta, noi alegem. Vorbește cu colegii tăi, dă mesajul mai departe și alătură-te protestului. Educația nu se repară la croitorie!”

Legea privind reintroducerea obligativității purtării uniformelor în școli a fost adoptată luni, 21 septembrie, de Senat cu 84 de voturi „pentru”, 18 „contra” și 4 abțineri.

Inițiatorii proiectului de lege spun că, în prezent, „mediul școlar preuniversitar din România se confruntă cu o accentuare a diferențelor socio-economice dintre elevi, vizibile pregnant în vestimentația adoptată în unitățile de învățământ.”

„Această situație alimentează fenomene de excludere socială, presiune psihologică și bullying bazat pe statutul financiar al familiei, distrăgând atenția elevilor de la procesul educațional propriu-zis și afectând climatul de disciplină și decență.”

Inițiatorii mai susțin că legea actuală nu asigură un sistem unitar pentru egalitatea de șanse și nici finanțarea uniformelor.

Proiectul introduce uniforma obligatorie în școlile de stat, dar lasă fiecărei comunități școlare alegerea modelului, interzice monopolul unui furnizor și permite subvenționarea unui kit de bază.

Consiliul Economic şi Social: Problema este reală, însă soluția este „comodă”

Până acum, proiectul legislativ a primit aviz negativ de la Consiliul Economic şi Social (CES), care a punctat că, deși se urmărește reducerea diferențelor sociale dintre elevi și combaterea bullying-ului bazat pe statutul financiar al familiei, soluția reintroducerii uniformei este „comodă”.

„Diferenţele sociale nu dispar când elevii poartă aceeaşi culoare la haină. Ele se mută în telefon, în încălţăminte, în ghiozdan, în vacanţele afişate online, în banii de buzunar, în felul în care un copil vorbeşte despre ce are acasă şi în felul în care ceilalţi îl privesc.

Tocmai de aceea, dacă vrem să rezolvăm o problemă atât de profundă în comunităţile şcolare, trebuie să pornim de la sursă. Mentalitatea, preconcepţiile sau stereotipurile cu care elevii vin de acasă pot alimenta comportamente de excludere şi pot transforma diferenţele materiale în motive de umilire”, a transmis CES, potrivit unui comunicat publicat pe site-ul Senatului.