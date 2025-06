Un apartament de lux dintr-o vilă în stil neoromânesc, ce datează din prima parte a secolului XX dintr-un vechi cartier din Capitală se vinde cu 550.000 euro pe o platformă imobiliară, care a publicat și o serie de fotografii care înfățișează eleganța din interior, inclusiv a mobilierului.

Apartamentul de aproximativ 200 mp este la parterul unei vile situată în apropiere de Hala Traian, într-o zonă istorică centrală, cu aer boem și ambasade. Are 5 camere, având în plus spațiu în garaj și la subsol. Investitorii pasionați de arhitectură și istorie au ocazia de a achiziționa acest apartament remarcabil care are elemente arhitecturale și decorative deosebite: stucaturi cu foiță aurită, o sobă din ceramică de Meissen, tavane înalte cu stucaturi și încăperi ample și luminoase.

Construită în stil neoromânesc, casa a fost martoră a evoluției orașului premodern către contemporaneitate. Conform Listei Monumentelor Istorice din București, vila este clasificată drept monument istoric cu codul B-II-m-B-18256, ceea ce indică recunoașterea oficială a valorii istorice și arhitecturale a clădirii. Aici a locuit la 1911 dr. Georgescu, iar la 1950 Georgescu Viorica, cel mai probabil moștenitoarea sa, care deținea la vremea aceea 9 apartamente în această clădire. În cadastrul de la 1911 proprietatea avea adresa Strada Grațioasă numărul 15, o adresă cu o rezonanță elegantă din cartierul evreiesc. Cadastrul indică faptul că vila și-a păstrat amprenta la sol încă din 1911, chiar dacă a avut parte de modificări ulterioare.

Clădirea are o compoziție simetrică, impunătoare, tipică reședințelor urbane ale burgheziei micului Paris.

Cele 5 camere sunt înalte și luminoase. Din holul monumental sunt dispuse radial încă 3 încăperi. Livingul de 30 mp este spectaculos și se poate extinde cu altă cameră de 24 mp de care este separată printr-un glasvand elegant. Apartamentul are o suprafață de 200mp, o terasă de 25 mp către curte, un garaj de 20 mp și două boxe însumând 29 mp.

Elementul dominant este turnul de colț, semicircular, cu balcoane etajate și decorație bogată, ceea ce sugerează o intenție de monumentalitate. Acoperișul înalt, cu streșini late și ferestre mici, indică de asemenea influențe neoromânești. Benzile decorative dintre etaje sunt ornamentate cu motive florale (vrejul de dovleac împletit) și geometrice (motivul funiei) reliefate, detalii comune în arhitectura neoromânească.

Ferestrele arcuite, încadrarea lor cu relief și ancadramente din tencuială profilată indică o influență Beaux-Arts franceză, preluată și adaptată în stil local. Frontonul turnului rotund, cu pilaștri și arcade fine, adaugă un element de rafinament care subliniază importanța acestui colț al clădirii. Fațada este finisată cu similipiatră, specifică epocii. Ferestrele păstrează proporțiile originale, iar feroneria balconului și a gardului sunt cele originale.

„La interior s-au păstrat numeroase elemente originale”, susțin reprezentanții platformei de imobiliare Storia. Remarcabile sunt uşile cu cristal, soba din ceramică de Meissen cu elemente florale și acrotere aurii, stucaturile tavanelor. Apartamentul este o reşedinţă somptuoasă, restaurată cu foiță aurită. Bijutieri, doctori, ceasornicari, bancheri, aceștia erau reprezentanții elitelor evreiești care au format și au locuit în acest cartier fermecător. I. Peltz scria în volumul „Calea Văcăreşti”, Editura pentru literatură, Bucureşti, 1962, în timpul Primului Război Mondial, astfel: „Ocupau case mari cu grădini înconjurând ziduri curate. Aveau guvernante la copiii lor nemţiţi şi franţuziţi. Plecau vara la Karlsbad sau la Vichy. Unii îşi instalaseră magazinele în plină inimă a oraşului.” Dacă inițial adresa casei era legată de strada Grațioasă, astăzi ea este poziționată pe Strada Dr. Burghelea, care a fost formată după 1911, după data construcției casei, conform cadastrului și a istoricului nomenclatorului stradal din București. Artera reuneşte astăzi 10 clădiri cu statut de monument istoric și are o atmosferă aristocrată.