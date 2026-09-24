Corinna Schumacher, detalii inedite din căsnicia cu fosta legendă din F1! Cine era femeia care îi trimitea regulat lenjerie intimă prin poștă

Corinna Schumacher a vorbit despre perioada în care l-a cunoscut pe Michael Schumacher, într-un documentar dedicat sezonului 1994 din Formula 1, intitulat Schumacher '94: Nașterea unei legende.

Michael Schumacher alături de soția sa, Corinna Foto: Getty Images

Soția fostului campion mondial a rememorat câteva dintre momentele de la începutul relației lor și a povestit inclusiv despre muzica ce le-a marcat acea perioadă. Corinna a dezvăluit că piesa Rush Rush, interpretată de Paula Abdul, era una dintre melodiile importante pentru cei doi. Și astăzi, cântecul îi provoacă emoții atunci când îl aude în mașină, conform dailymail.com.

Relația lor nu a fost privită cu ochi buni de toată familia

Mama Corinnei s-a opus inițial poveștii de dragoste, mai ales din cauza comportamentului lui Michael pe circuitul de karting. Acesta participa frecvent la curse și era cunoscut pentru stilul său competitiv, lucru care nu îi inspira încredere mamei viitoarei sale soții.

Corinna și-a amintit și o întâmplare neobișnuită din acea perioadă. Michael primea în mod repetat lenjerie intimă trimisă prin poștă din partea unei admiratoare pe nume Jutta. După nenumărate corespondențe, fostul pilot se obișnuise cu gestul, tratând situația cu amuzament, fiind surprins de fiecare dată când nu primea un „cadou” special din partea tinerei.

Michael Schumacher nu ar mai fi imobilizat

De la accidentul grav suferit la schi, în decembrie 2013, familia Schumacher a păstrat discreția totală în privința stării fostului campion mondial. Corinna, în vârstă de 57 de ani, a avut grijă ca informațiile despre soțul ei să ajungă la foarte puține persoane.

În ultimii aproape 13 ani au apărut numeroase speculații despre starea de sănătate a lui Michael Schumacher, însă datele certe sunt cunoscute doar de un cerc restrâns de oameni.

Recent, sursa citată anterior a relatat că fostul pilot german nu ar mai fi imobilizat la pat și s-ar putea deplasa cu ajutorul unui scaun cu rotile. Informația nu a fost confirmată oficial de familie.