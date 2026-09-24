 Premierul Republicii Moldova, într-un interviu pentru CNN: „Rusia testează țările NATO. Multe drone care traversează Moldova se îndreaptă spre România” | adevarul.ro
search
Joi, 24 Septembrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiJocurile Adevărul 🧠
Premierul desemnat, Siegfried Mureșan, invitat la „Interviurile Adevărul”

Premierul Republicii Moldova, într-un interviu pentru CNN: „Rusia testează țările NATO. Multe drone care traversează Moldova se îndreaptă spre România”

Publicat:
Ultima actualizare:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Vasile Tofan, premierul Republicii Moldova, avertizează, într-un interviu acordat postului CNN, la New York, că Rusia își intensifică acțiunile de destabilizare în regiune și „mai degrabă testează țările NATO” prin incursiunile repetate ale dronelor. 

Șeful Guvernului de la Chișinău subliniază că nu vede un pericol militar iminent pentru Moldova, dar atrage atenția că Moscova reacționează „doar la forță”, nu la slăbiciune, și că Europa trebuie să fie pregătită să facă față unei propagande tot mai agresive, relatează News.ro.

Aflat la Adunarea Generală a ONU, Tofan a explicat că poziția geografică a Moldovei, cu cea mai lungă frontieră cu Ucraina dintre statele din vestul acesteia, o transformă într-o țintă strategică pentru Rusia. Premierul spune că Moscova încearcă să destabilizeze regiunea pentru a se apropia de Odesa și de alte puncte de interes.

„Rusia testează terenul”

Întrebat dacă există riscul unui atac militar asupra Moldovei, Tofan a respins ideea unei amenințări imediate.

„Cred că Rusia testează țările NATO. Multe drone care traversează Moldova se îndreaptă spre România. Se observă atacuri similare și în Polonia. Așadar, cred că Rusia testează terenul, dar, în același timp, nu considerăm că există o amenințare iminentă pentru Moldova”, a declarat premierul mldovean.

Vasile Tofan a catalogat recentele incidente cu drone drept acțiuni de intimidare.

„Adevărul este că aceste incursiuni cu drone s-au înmulțit. Astfel, în luna august am înregistrat mai multe traversări ale dronelor decât în întregul an 2025”, a precizat Tofan.

UE, prioritate strategică. Ce spune despre NATO

În ciuda climatului tensionat, premierul afirmă că Moldova nu are planuri de aderare la NATO. Prioritatea rămâne integrarea europeană.

„Uniunea Europeană este proiectul nostru național. (…) Pentru noi, Uniunea Europeană nu înseamnă doar accesul la un mare bloc comercial, ci și un proiect de securitate. În ceea ce privește NATO, suntem o țară neutră și, deocamdată, intenționăm să rămânem neutri. Așadar, nu există planuri de aderare la NATO”, a subliniat Tofan.

„Rusia nu reacționează la slăbiciune, ci doar la forță”

Premierul a avertizat că Europa trebuie să își consolideze apărarea împotriva atacurilor hibride.

„Rusia nu reacționează la slăbiciune, ci reacționează doar la forță”, a spus Tofan, adăugând că presiunea asupra Occidentului de a sprijini Ucraina rămâne esențială.

Șeful guvernului de la Chișinău a susținut formula „păcii prin forță”, promovată de președintele Zelenski, ca fiind abordarea necesară în prezent.

Implicarea SUA în proiectele energetice ale Moldovei

Tofan a apreciat sprijinul american în domeniul energetic. „O linie electrică foarte importantă care ne leagă de România și, mai departe, de Ucraina este finanțată de SUA. Ne-am dori să vedem mai multe proiecte de acest gen. Cred că acest lucru ajută și Ucraina, să aibă o Moldovă mai puternică”, a explicat premierul moldovean.

„Laboratorul” Moldova: cum a rezistat țara propagandei rusești

Premierul a descris Moldova drept un „laborator” de rezistență la interferența rusă.

Sunt atât de mândru că țara noastră a reușit să reziste, în ciuda faptului că a fost o luptă de tipul ‘David împotriva lui Goliat’. (…) Am câştigat alegerile într-un sistem electoral liber şi democratic, iar Rusia a încercat să ne destabilizeze ţara, investind sute de milioane de dolari în acest scop. Şi totuşi, partidele pro-democraţie şi pro-europene au câştigat. Şi, în acest sens, cred că Moldova este un fel de laborator care arată cum să rezistăm acestei agresiuni informaţionale ruseşti", a spus Tofan.

Întrebat care este „secretul” rezistenței Moldovei, premierul a indicat două elemente: presa liberă și instituțiile de securitate consolidate.

„Cred că este o combinație între existența unei prese puternice și libere (…) și servicii de securitate foarte puternice, așa cum avem noi în Moldova”, a punctat el.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Javier Milei, dezlănțuit la tribuna ONU: „O organizaţie inutilă, care nu serveşte decât la a alimenta o castă de paraziţi”
digi24.ro
image
A muncit 20 de ani fără salariu pentru afacerea tatălui, convinsă că o va moșteni, apoi l-a dat în judecată. Ce a urmat
stirileprotv.ro
image
Ștefan Popescu: România la New York. Diferența între o deplasare externă și o politică externă
gandul.ro
image
SCENARIU. Cine ar putea rupe disciplina de vot din AUR la Guvernul Mureșan.
mediafax.ro
image
Nicolae Stanciu a refuzat Rapid și Dinamo: Gigi Becali dezvăluie discuția despre revenirea la FCSB
fanatik.ro
image
James Beacham, fizician la CERN, desființează modelul Elon Musk: „SpaceX nu este o organizație științifică, e o corporație falsă inventată pentru a canaliza bani publici în mâini private”
libertatea.ro
image
Misterul morții nepoatei lui Hitler, după 95 de ani. Documente noi sugerează o posibilă mușamalizare
digi24.ro
image
A murit creatorul „celei mai bune generații din istoria handbalului românesc feminin” » Steluța Luca, emoționată: „Mai mult decât un superantrenor”
gsp.ro
image
Corinna Schumacher, declarații în premieră despre Michael Schumacher: ”Și astăzi plâng”
digisport.ro
image
Imagini teribile de pe DN 6. Un microbuz a fost prins între două TIR-uri, iar două femei au murit
click.ro
image
Cazul tinerei găsite moartă în valiză, în râul Olt. Filmul crimei și mărturia unui martor. Iubitul Valentinei este dat în urmărire
antena3.ro
image
Cum a ajuns uzina BMW de la Debreţin, oraş maghiar aflat la o oră de mers cu maşina de Oradea, să facă istorie pentru marele constructor auto german
zf.ro
image
Nou record pentru motorină în UE. Cu cât s-a scumpit şi care sunt ţările cu cele mai mari preţuri
observatornews.ro
image
Mama lui Vlad Bălțățeanu, AUDIATĂ! Afecțiunea de care suferă femeia a dat peste cap ancheta
cancan.ro
image
Casa de Pensii anunță cu ce sume de bani au fost recalculate greșit pensiile. Curtea de Conturi se înșală!
newsweek.ro
image
Lindsey Vonn și-a făcut iubit cu 11 ani mai tânăr ca ea! Campioana, apariție în bikini cu partenerul ei
prosport.ro
image
Cine este bugetarul cu venituri de peste 134.000 de lei pe lună. Bogdan Mîndrescu ocupă trei funcții de conducere
playtech.ro
image
FCSB, din nou o forță după revenirea lui Laurențiu Reghecampf? Daniel Pancu, despre tandemul Gigi Becali - Reghe: „Acolo e cheia!”
fanatik.ro
image
Prăbușirea podului din Bacău confirmă temerile NATO. De ce infrastructura României poate ține pe loc Alianța, în caz de război
ziare.com
image
I-au suspendat permisul de conducere până în 2099! Ministerul a anunțat motivul + Reacția șoferului: ”Mai bine reparați străzile”
digisport.ro
image
Cele mai căutate destinații de vacanță pentru finalul lui 2026 și începutul lui 2027. Ce preferințe noi au românii
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Elena Udrea, anunț BOMBĂ despre Nicușor Dan după sărutul pasional cu Mirabela Grădinaru
romaniatv.net
image
Se modifică alocațiile pentru copii. Anunțul de la Agenția pentru Plăți și Inspecție Socială
mediaflux.ro
image
Ce reprezintă statuia „Copilul Arenei” de pe arena din Stockholm unde Hagi va debuta în Liga Națiunilor
gsp.ro
image
Ce s-a ales de viața Danielei Crudu după ce a dispărut de la TV. Unde locuiește acum cu cei doi copii
actualitate.net
image
INTERVIU | De la copilăria săracă și la turismul din Antalya și antreprenoriatul din România. Povestea omului de afaceri româno-turc Muhammet Petru Gürkan: „A fost o obligație, nu o alegere. La 14 ani spălam vase și mergeam la școală”
actualitate.net
image
Lora nu își dorește să devină mamă. Motivul sincer dezvăluit de artistă: „Din ce în ce mai multe femei gândesc ca mine”
click.ro
image
Ce postări distribuia principalul suspect în cazul uciderii Valentinei, chiar înainte de crimă: „Ce urmează va face prea mult zgomot”
click.ro
image
Christina Ich, speriată după ce două necunoscute au intrat peste ea în casă: „Viața bate filmul”
click.ro
Prințul Charles, Prințesa Diana foto GettyImages jpg
"Ești atât de proastă! Nu pot să cred că Charles s-a însurat cu o idioată!" Cuvintele care au dus la bătaia dintre Diana și femeia pe care o ura
okmagazine.ro
Barbara Villiers (1640 1709) amanta regelui Charles al II lea Pictură din 1670 de John Wright, profimedia 0733618392 jpg
Ducesa delicios de decadentă! A fost metresa Regelui Charles, iar promiscuitatea sa a transformat Curtea Angliei într-un carusel de sex, gelozie și trădări
okmagazine.ro
Cercetarea bucătăriei din epoca romană de la Sasamón
Vase cu strat antiaderent și un cuptor de pâine portabil, descoperite într-o bucătărie romană veche două milenii
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS

Click!

image
Geanina Ilieș se delectează cu slănină adusă de tatăl ei. „Îmi place să mănânc gras!”
image
Lora nu își dorește să devină mamă. Motivul sincer dezvăluit de artistă: „Din ce în ce mai multe femei gândesc ca mine”

OK! Magazine

image
"Ești atât de proastă! Nu pot să cred că Charles s-a însurat cu o idioată!" Cuvintele care au dus la bătaia dintre Diana și femeia pe care o ura