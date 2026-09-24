Premierul Republicii Moldova, într-un interviu pentru CNN: „Rusia testează țările NATO. Multe drone care traversează Moldova se îndreaptă spre România”

Vasile Tofan, premierul Republicii Moldova, avertizează, într-un interviu acordat postului CNN, la New York, că Rusia își intensifică acțiunile de destabilizare în regiune și „mai degrabă testează țările NATO” prin incursiunile repetate ale dronelor.

Șeful Guvernului de la Chișinău subliniază că nu vede un pericol militar iminent pentru Moldova, dar atrage atenția că Moscova reacționează „doar la forță”, nu la slăbiciune, și că Europa trebuie să fie pregătită să facă față unei propagande tot mai agresive, relatează News.ro.

Aflat la Adunarea Generală a ONU, Tofan a explicat că poziția geografică a Moldovei, cu cea mai lungă frontieră cu Ucraina dintre statele din vestul acesteia, o transformă într-o țintă strategică pentru Rusia. Premierul spune că Moscova încearcă să destabilizeze regiunea pentru a se apropia de Odesa și de alte puncte de interes.

„Rusia testează terenul”

Întrebat dacă există riscul unui atac militar asupra Moldovei, Tofan a respins ideea unei amenințări imediate.

„Cred că Rusia testează țările NATO. Multe drone care traversează Moldova se îndreaptă spre România. Se observă atacuri similare și în Polonia. Așadar, cred că Rusia testează terenul, dar, în același timp, nu considerăm că există o amenințare iminentă pentru Moldova”, a declarat premierul mldovean.

Vasile Tofan a catalogat recentele incidente cu drone drept acțiuni de intimidare.

„Adevărul este că aceste incursiuni cu drone s-au înmulțit. Astfel, în luna august am înregistrat mai multe traversări ale dronelor decât în întregul an 2025”, a precizat Tofan.

UE, prioritate strategică. Ce spune despre NATO

În ciuda climatului tensionat, premierul afirmă că Moldova nu are planuri de aderare la NATO. Prioritatea rămâne integrarea europeană.

„Uniunea Europeană este proiectul nostru național. (…) Pentru noi, Uniunea Europeană nu înseamnă doar accesul la un mare bloc comercial, ci și un proiect de securitate. În ceea ce privește NATO, suntem o țară neutră și, deocamdată, intenționăm să rămânem neutri. Așadar, nu există planuri de aderare la NATO”, a subliniat Tofan.

„Rusia nu reacționează la slăbiciune, ci doar la forță”

Premierul a avertizat că Europa trebuie să își consolideze apărarea împotriva atacurilor hibride.

„Rusia nu reacționează la slăbiciune, ci reacționează doar la forță”, a spus Tofan, adăugând că presiunea asupra Occidentului de a sprijini Ucraina rămâne esențială.

Șeful guvernului de la Chișinău a susținut formula „păcii prin forță”, promovată de președintele Zelenski, ca fiind abordarea necesară în prezent.

Implicarea SUA în proiectele energetice ale Moldovei

Tofan a apreciat sprijinul american în domeniul energetic. „O linie electrică foarte importantă care ne leagă de România și, mai departe, de Ucraina este finanțată de SUA. Ne-am dori să vedem mai multe proiecte de acest gen. Cred că acest lucru ajută și Ucraina, să aibă o Moldovă mai puternică”, a explicat premierul moldovean.

„Laboratorul” Moldova: cum a rezistat țara propagandei rusești

Premierul a descris Moldova drept un „laborator” de rezistență la interferența rusă.

„Sunt atât de mândru că țara noastră a reușit să reziste, în ciuda faptului că a fost o luptă de tipul ‘David împotriva lui Goliat’. (…) Am câştigat alegerile într-un sistem electoral liber şi democratic, iar Rusia a încercat să ne destabilizeze ţara, investind sute de milioane de dolari în acest scop. Şi totuşi, partidele pro-democraţie şi pro-europene au câştigat. Şi, în acest sens, cred că Moldova este un fel de laborator care arată cum să rezistăm acestei agresiuni informaţionale ruseşti", a spus Tofan.

Întrebat care este „secretul” rezistenței Moldovei, premierul a indicat două elemente: presa liberă și instituțiile de securitate consolidate.

„Cred că este o combinație între existența unei prese puternice și libere (…) și servicii de securitate foarte puternice, așa cum avem noi în Moldova”, a punctat el.