 Activista Aluziva, victima unui incident revoltător în trafic: „Se masturba la volan în timp ce se uita la mine. Nu e un compliment!” | adevarul.ro
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Activista Aluziva, victima unui incident revoltător în trafic: „Se masturba la volan în timp ce se uita la mine. Nu e un compliment!”

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Activista și creatoarea de conținut Alina Greavu, fondatoarea Asociației ALUZIVA, care militează pentru drepturile femeilor și combaterea hărțuirii, mărturisește că a fost victima unui comportament sexual în trafic, în București. Fosta jurnalistă a relatat experiența într-un videoclip publicat pe Facebook și a cerut Poliției Capitalei și Poliției Române să se autosesizeze.

Potrivit acesteia, incidentul a avut loc joi dimineață, în jurul orei 10. Alina Greavu spune că un șofer care circula paralel cu mașina sa a încercat în repetate rânduri să rămână în dreptul ei. La început, nu a interpretat gesturile bărbatului ca fiind neobișnuite.

„Încerca să vină mai spre mine cu mașina, paralel cu mine; mă gândeam că zâmbește la mine”, povestește aceasta în videoclipul publicat online.

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Foto: FB Aluziva

Ulterior, spune activista, și-a dat seama ce făcea de fapt bărbatul. Se masturba la volan în timp ce se uita la mine”, afirmă Alina Greavu.

Vizibil afectată de cele întâmplate, ea adaugă: „Nu mai pot cu lumea asta, mi-a stricat ziua! (...) Nu se opresc la nicio vârstă!”

În momentul respectiv, aceasta se deplasa către o filmare pentru o campanie de strângere de fonduri.

„Puteam să fiu cu copiii în mașină”

În mesajul care însoțește videoclipul, activista și-a mai exprimat o îngrijorare.

„Voi vă dați seama că eu puteam să fiu cu copiii în mașină”, argumentând că cei mici „puteau fi expuși la ceva la care și eu am fost expusă în copilărie. Mult prea devreme, așa cum au fost expuse nenumărate alte fete și femei”.

Alina Greavu susține că astfel de experiențe nu sunt izolate și că multe femei se confruntă cu situații similare încă din copilărie.

„De ce aveți nevoie de feminism? De asta, că ni se întâmplă lucrurile astea de când avem 4 ani și vedem chestiile astea în parcuri. Și nu se opresc niciodată. Nu se opresc la nicio vârstă”, afirmă aceasta.

În aceeași postare, activista mai spune că un bărbat care se masturbează în timp ce privește o femeie „nu e un compliment btw (apropo), ci o formă de violență”, descriind fenomenul drept „un tipar de comportament de natură sexuală nesolicitat”.

 „Nu mai tolerăm! Nu mai iertăm! Ne-am săturat!”,  scrie activista în încheierea mesajului.

Politia Capitalei s-a sesizat din oficiu.

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