Scandal cu tentă sexuală la o primărie din Bistrița-Năsăud. Primar PSD, în ipostaze indecente alături de o angajată: „Poze trucate”

Un scandal a izbucnit la Primăria comunei Livezile, județul Bistrița-Năsăud, după ce pe rețelele de socializare au apărut imagini care îl înfățișează pe primarul localității, Traian Simionca, în ipostaze indecente alături de o angajată a instituției.

Potrivit publicației Bistriteanul.ro, scenele ar fi avut loc chiar în sediul Primăriei Livezile, în biroul edilului. Fotografiile, care ar surprinde o posibilă agresiune asupra femeii, ar fi fost distribuite chiar de primar, cel mai probabil din greșeală, prin intermediul aplicației WhatsApp.

Acesta ar fi postat imaginile la secțiunea „stare”, însoțite de mesajul „partidă de amor”. În scurt timp, fotografiile s-au viralizat pe internet.

Seria de imagini ar arăta cum femeia încearcă să se îndepărteze de bărbatul care o ține cu forța, însă autenticitatea acestora este contestată de edil.

Într-o declarație oferită presei, primarul PSD Traian Simionca neagă categoric acuzațiile și susține că fotografiile ar fi false, realizate cu ajutorul inteligenței artificiale. Acesta afirmă că este victima unei campanii de denigrare și că a contactat un avocat.

„Am aflat de la dumneavoastră de acest lucru. Cel mai probabil e cineva care sau a vrut să îmi facă o farsă sau a vrut să mă denigreze folosind inteligența artificială și făcând poze trucate. Am contactat un avocat care s-a întreprindă toate demersurile legale ca să găsească vinovatul și care să plătească conform legii! Sunt un om care știe de glumă, dar totul are o limită în viața asta! Vinovatul va plăti scump!”, a declarat primarul comunei Livezile.

Publicația citată susține că nu este pentru prima dată când numele edilului apare în legătură cu astfel de acuzații. În trecut, Simionca ar mai fi fost implicat în situații controversate, fiind acuzat de comportamente nepotrivite în perioada în care activa ca instructor de dans.

Traian Simionca, membru PSD, se află la al patrulea mandat în fruntea Primăriei Livezile. La alegerile locale din 2024, el a fost reales cu un scor de aproximativ 90%, fără un contracandidat redutabil.