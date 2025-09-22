Preot și profesor de religie din Constanța, acuzat că ar fi trimis mesaje cu tentă sexuală unor elevi

Un preot din Năvodari, care predă religia la un liceu din Constanța, este acuzat de mai mulți părinți că ar fi purtat conversații cu tentă sexuală cu elevi adolescenți. Potrivit anchetatorilor, bărbatul de 48 de ani ar fi trimis mesaje și fotografii indecente unor minori, atât în mediul online, cât și în timpul orelor de curs, notează Agerpres.

Cazul a ieșit la iveală după ce un adolescent le-a spus părinților că profesorul de religie îi trimite mesaje și imagini indecente. Părinții, ajutați de o asociație civică, au organizat un flagrant, apoi au apelat numărul de urgență 112.

Potrivit reprezentanților Inspectoratului de Poliție Județean Constanța, polițiștii din Mamaia au fost sesizați luni dimineață, în jurul orei 9.00, cu privire la faptul că un minor de 17 ani ar fi primit mai multe mesaje cu tentă sexuală. Din primele verificări, a reieșit că bărbatul ar fi procedat în același mod, pe 18 septembrie, și cu un alt adolescent, de 16 ani.

Polițiștii Serviciului de Investigații Criminale, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanța au început cercetările.

De asemenea, luni dimineață, deși se afla deja în atenția oamenilor legii, profesorul de religie ar fi trimis noi fotografii unui alt elev. Minorul a mers imediat la poliție. În telefonul bărbatului ar fi fost descoperite conversații cu propuneri indecente și imagini pornografice transmise elevilor. În prezent, preotul se află la sediul IPJ Constanța, unde este audiat.

Bărbatul predă religia de opt ani la un liceu din municipiul Constanța și slujește ca preot la o biserică din Năvodari.

În urma sesizărilor, Inspectoratul Școlar Județean Constanța a anunțat că unitatea de învățământ unde predă profesorul trebuie să declanșeze procedura de cercetare disciplinară.

„Am luat legătura cu școala și am solicitat să se sesizeze cu privire la aspectele menționate. Din sesizare reiese că unele dintre faptele expuse ar fi avut loc chiar în timpul activității didactice. De asemenea, am informat organele competente și am pus la dispoziție documentele primite”, au precizat reprezentanții IȘJ Constanța.