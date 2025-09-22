search
Luni, 22 Septembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Preot și profesor de religie din Constanța, acuzat că ar fi trimis mesaje cu tentă sexuală unor elevi

0
0
Publicat:

Un preot din Năvodari, care predă religia la un liceu din Constanța, este acuzat de mai mulți părinți că ar fi purtat conversații cu tentă sexuală cu elevi adolescenți. Potrivit anchetatorilor, bărbatul de 48 de ani ar fi trimis mesaje și fotografii indecente unor minori, atât în mediul online, cât și în timpul orelor de curs, notează Agerpres. 

Bărbatul predă religia de opt ani la un liceu și slujea la o biserică din Năvodari. FOTO: Freepik
Bărbatul predă religia de opt ani la un liceu și slujea la o biserică din Năvodari. FOTO: Freepik

Cazul a ieșit la iveală după ce un adolescent le-a spus părinților că profesorul de religie îi trimite mesaje și imagini indecente. Părinții, ajutați de o asociație civică, au organizat un flagrant, apoi au apelat numărul de urgență 112.

Potrivit reprezentanților Inspectoratului de Poliție Județean Constanța, polițiștii din Mamaia au fost sesizați luni dimineață, în jurul orei 9.00, cu privire la faptul că un minor de 17 ani ar fi primit mai multe mesaje cu tentă sexuală. Din primele verificări, a reieșit că bărbatul ar fi procedat în același mod, pe 18 septembrie, și cu un alt adolescent, de 16 ani.  

Polițiștii Serviciului de Investigații Criminale, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanța au început cercetările. 

De asemenea, luni dimineață, deși se afla deja în atenția oamenilor legii, profesorul de religie ar fi trimis noi fotografii unui alt elev. Minorul a mers imediat la poliție. În telefonul bărbatului ar fi fost descoperite conversații cu propuneri indecente și imagini pornografice transmise elevilor. În prezent, preotul se află la sediul IPJ Constanța, unde este audiat.

Bărbatul predă religia de opt ani la un liceu din municipiul Constanța și slujește ca preot la o biserică din Năvodari.

În urma sesizărilor, Inspectoratul Școlar Județean Constanța a anunțat că unitatea de învățământ unde predă profesorul trebuie să declanșeze procedura de cercetare disciplinară.

„Am luat legătura cu școala și am solicitat să se sesizeze cu privire la aspectele menționate. Din sesizare reiese că unele dintre faptele expuse ar fi avut loc chiar în timpul activității didactice. De asemenea, am informat organele competente și am pus la dispoziție documentele primite”, au precizat reprezentanții IȘJ Constanța.

Constanţa

Top articole

Partenerii noștri

image
Momentul în care dronele ucrainene lovesc două hidroavioane rusești antisubmarin. „Este pentru prima dată de la începutul războiului”
digi24.ro
image
Alertă în Capitală. Mai multe școli și spitale au primit amenințări. Poliția a făcut verificări
stirileprotv.ro
image
Se dau bani persoanelor cu dizabilități. Fiecare copil sau adult poate primi aproape 40.000 lei
gandul.ro
image
Virusul West Nile în România: 30 de cazuri de infecție. Care este categoria cea mai vulnerabilă
mediafax.ro
image
Patronul FCSB Gigi Becali, scos din sărite de un cunoscut comentator TV: “Băi, niebunuleee…, sunt numărul 1 în Europa la calificări din preliminarii”/ “Eu sunt vocea suporterilor care nu-l mai suportă și plâng după meciuri”
fanatik.ro
image
Al Treilea Război Mondial va începe înainte de Crăciun, după ce Vladimir Putin va declanșa un atac asupra Poloniei. Avertismentul unui general rus dezertor: „Va fi zonă-gri”
libertatea.ro
image
Angelina Jolie, replică dură despre ceea ce se întâmplă în acest moment în SUA
digi24.ro
image
Revoluţie pe piaţa auto! Un cunoscut producător lansează prima mașină electrică cu baterie integrată complet
gsp.ro
image
Răsturnare de situație în cazul condamnării lui Mario Iorgulescu pentru ucidere din culpă
digisport.ro
image
SONDAJ CURS Măsurile de austeritate și tensiunile erodează partidele coaliției. AUR capitalizează din opoziție, dar nu convinge
stiripesurse.ro
image
Scandal incredibil după Miss America. Oamenii au observat ceva la câștigătoare și nu le-a plăcut
antena3.ro
image
O femeie de 41 de ani a fost ucisă de soţ în timpul unui conflict spontan. Surse: Cei doi urmau să divorţeze
observatornews.ro
image
Oare s-a uitat în oglindă când a plecat de acasă? Cum a apărut Smiley în biserică, la nunta unui prieten
cancan.ro
image
FOTO. Fiica lui Ion Țiriac, apariție în bikini. Moştenitoarea imperiului s-a distrat de minune: „Uite, mamă!”
prosport.ro
image
Uraganul Zack ajunge în România! Aduce ninsori, temperaturi scăzute şi viituri puternice, primele zone afectate
playtech.ro
image
Cine deține hotelul de lux din Capitală unde se întâlneau mercenarii lui Potra. Cum erau tratați oamenii din slujba lui Călin Georgescu
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Nota primită de Cristi Chivu după Inter - Sassuolo. Italienii au tras o concluzie clară
digisport.ro
image
Demisie de răsunet din AUR: Mă delimitez total de George Simion! Ne-a vândut pe toți
stiripesurse.ro
image
NEWS ALERT! Mai multe școli și spitale din România au primit e-mailuri de amenințare: „Pregătiţi-vă pentru masacrul de luni”
kanald.ro
image
Cât te costă întreținerea unei case la curte față de un apartament: calcule pe facturi și cheltuieli ascunse
playtech.ro
image
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
wowbiz.ro
image
Funcția ascunsă de pe Waze care te ajută să economisești carburant și bani. Trucul secret!
romaniatv.net
image
Ce se întâmplă pe 22 septembrie la ora 21:19
mediaflux.ro
image
Revoluţie pe piaţa auto! Un cunoscut producător lansează prima mașină electrică cu baterie integrată complet
gsp.ro
image
Transformarea soției lui Lucian Viziru, după ce a fost criticată că arată ca o femeie de 60 de ani. Apariția îndrăzneață a Emei l-a eclipsat pe actor
actualitate.net
image
Descinderi DIICOT la Motru: tânăr de 30 de ani, prins cu saci de cannabis și plantație în serele părinților din Samarinești
actualitate.net
image
Irina Fodor reacționează după ce Calina și Catinca au criticat echipa de producție de la „Asia Express”: „A fost șocant, nu ne așteptam!”
click.ro
image
Un actor cunoscut din România și-a înșelat soția, iar socrul l-a prins: „E fată de preot”
click.ro
image
Mărturisirea tulburătoare a lui Dan Helciug. „Mama era gravidă cu altcineva. Eu și sora mea am suferit o traumă”
click.ro
Melania Kate Camilla colaj getty images jpg
Fermecată de Kate Middleton, Melania Trump a avut o atitudine flagrant diferită față de Regina Camilla
okmagazine.ro
Ana Ularu (1) jpg
Interviu Ana Ularu: „Orice exces te poate trăda. Vorbești prea mult? Prea puțin? Pari prea inocent?‟
clickpentrufemei.ro
mineriada Mineri şi ofiţeri de poliţie pe străzile Bucureştiului (iunie 1990)
Mineriada din septembrie 1991: lovitura de stat care a blocat reformarea României
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Scandal uriaș între bucătarii regali și Secret Service-ul lui Tramp la dineului de la Windsor. „Degustau constant”
image
Irina Fodor reacționează după ce Calina și Catinca au criticat echipa de producție de la „Asia Express”: „A fost șocant, nu ne așteptam!”

OK! Magazine

image
Bomba care distruge încrederea în iubire. Separați de mult timp, Regele Felipe și Regina Letizia simulează perechea perfectă

Click! Pentru femei

image
Eclipsa solară din 21 septembrie 2025 deschide un nou capitol pentru fiecare semn zodiacal

Click! Sănătate

image
Această vitamină te ajută dacă ai ficatul gras