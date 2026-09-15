Un elev de 15 ani reclamă că a primit mesaje cu tentă sexuală de la profesorul său. Ce măsuri a luat școala

Un profesor de engleză din Brașov se află în atenția anchetatorilor după ce un elev în vârstă de 15 ani a reclamat că ar fi primit de la cadrul didactic mesaje cu tentă sexuală și o fotografie explicită. Dosarul penal a fost deschis în toamna anului trecut, însă cercetările vizează în acest moment fapta, nu profesorul, care nu are calitatea de inculpat.

Un profesor din Brașov este anchetat după o sesizare făcută de un adolescent. Foto: Arhivă

Informația a ajuns la părinții elevilor din școala unde profesorul predă, iar aceștia au cerut conducerii să ia măsuri. Oamenii spun că sunt îngrijorați de faptul că un cadru didactic aflat în centrul unei asemenea anchete continuă să aibă acces la copii, notează știrileprotv.ro.

Potrivit procurorilor, adolescentul ar fi primit din partea profesorului o fotografie în care apărea o parte intimă a corpului. Cadrul didactic i-ar fi cerut, la rândul său, minorului să trimită o imagine similară, însă acesta nu a dat curs solicitării.

Ulterior, profesorul ar fi propus o întâlnire. Adolescentul s-ar fi prezentat la aceasta însoțit de un adult.

„Bărbatul i-a trimis minorului o fotografie cu o parte intimă a corpului, solicitându-i persoanei vătămate să procedeze în aceeași manieră, însă minorul nu a dat curs cererii”, a declarat Larisa Cornaciu, purtătorul de cuvânt al Parchetului de pe lângă Judecătoria Brașov.

Ancheta penală a fost începută în octombrie 2025.

Situația juridică a dosarului este motivul pentru care profesorul nu poate fi suspendat automat de la catedră în baza prevederilor invocate de părinți.

Valentin Bucur, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului Școlar Județean Brașov, a precizat că dosarul este cercetat in rem, ceea ce înseamnă că anchetatorii verifică existența unei fapte, fără ca profesorul să aibă, în acest moment, o calitate procesuală în dosar.

„Poliția s-a sesizat și a deschis un dosar, dar in rem, cercetând fapta. Deci cadrul nostru didactic nu are nicio calitate în dosarul despre care vorbim”, a declarat reprezentantul ISJ Brașov.

Părinții consideră însă că situația justifică îndepărtarea temporară a profesorului de la clase.

„Până dosarul se va lămuri și va ieși că e nevinovat, eu zic să stea departe de copii”, a spus străbunica unui elev.

Oana Nistor, mama unui elev, a afirmat că reacția părinților este una de îngrijorare.

„Părinții sunt foarte revoltați! Atâta timp cât există suspiciunea, clar n-ar trebui să fie lângă copii”, a povestit ea.

Conducerea unității de învățământ a decis să introducă o serie de măsuri de supraveghere. Profesorul nu poate rămâne singur în școală, nu intră neînsoțit la ore și nu stă singur în pauze.

„Domnul profesor a fost de acord cu toate deciziile pe care consiliul de administrație le-a luat. Și anume: domnul profesor să nu intre în unitate nesupravegheat, la clasă nu intră neînsoțit, în pauze nu stă neînsoțit”, a declarat directoarea școlii, Manuela Piroska.

Profesorul, în vârstă de 31 de ani, nu a dorit să ofere un punct de vedere în legătură cu acuzațiile, potrivit conducerii unității de învățământ.

Cadrul didactic a obținut însă 9,50 la concursul de titularizare, aceasta fiind cea mai mare notă obținută în județul Brașov la respectivul concurs, potrivit Inspectoratului Școlar Județean.