O femeie de 58 de ani din statul american New Hampshire a împlinit duminică, 22 noiembrie, un an de când trăiește cu un rinichi de porc, fără complicații grave.

Molly Falco Foto: Youtube/ WCVB Channel 5 Boston

Potrivit New York Times, utilizarea organelor de porc se află încă în fază experimentală, însă experții spun că acest rezultat reprezintă un pas important către un viitor în care animalele modificate genetic ar putea asigura o sursă consistentă de rinichi pentru pacienții cu insuficiență renală.

Aceste organe ar putea oferi fie o soluție temporară, care să le permită pacienților să renunțe pentru o perioadă la dializă, fie o alternativă pe termen lung.

„Ne oferă multă încredere că acest lucru este posibil și că rinichii pot funcționa”, a declarat medicul Leonardo Riella, directorul cercetării în domeniul transplanturilor renale din cadrul Centrului de Transplant Mass General Brigham, care supraveghează îngrijirea pacientei.

Totuși, acesta a adăugat că „nu este încă momentul să sărbătorim victoria”.

Molly Falco, pacienta care trăiește de mai mult timp decât orice alt pacient cunoscut cu un rinichi de porc modificat genetic, nu a mai fost internată din februarie, în ciuda complicațiilor apărute după transplant.

„Sunt uimită în fiecare zi că încă funcționează, Voi încerca să îl păstrez cât mai mult timp și, dacă va fi pentru totdeauna, ar fi incredibil”, a declarat Molly Falco după un control recent la Mass General Brigham, unde a avut loc transplantul.

Deși încă obosește repede și respiră uneori cu dificultate, Molly Falco spune că transplantul i-a redat o parte din energie. A putut să gătească, să se revadă cu prietenii și să conducă din nou, după 11 luni de dializă.

„Mă arunc cu capul înainte în astfel de lucruri”, a declarat aceasta.

De ce sunt folosiți porcii pentru transplanturi

Cercetătorii consideră porcii printre cele mai potrivite animale pentru xenotransplant. Organele lor au dimensiuni apropiate de cele umane, iar animalele pot fi crescute în condiții controlate.

Un organ de porc nu poate fi însă transplantat pur și simplu unui om. Sistemul imunitar uman îl recunoaște ca pe un țesut străin și poate declanșa o reacție extrem de agresivă, care duce rapid la distrugerea organului.

Pentru a reduce acest risc, oamenii de știință au creat porci Yucatan de talie mică ale căror organe au fost modificate genetic.

În cazul rinichiului folosit pentru Andrews au fost realizate 69 de modificări genetice. Unele dintre acestea au eliminat anumite caracteristici ale celulelor porcine pe care sistemul imunitar uman le identifică și le atacă.

Cercetătorii au introdus, de asemenea, anumite elemente de ADN uman, menite să ajute țesutul animal să fie mai bine tolerat de organismul uman. Alte modificări au avut rolul de a dezactiva virusurile care se află în mod natural în ADN-ul porcilor și care ar putea reprezenta un risc pentru pacient.

Xenotransplantul ar putea reduce deficitul de organe, în condițiile în care zeci de mii de pacienți așteaptă un rinichi în SUA și Marea Britanie. Medicul Leonardo Riella consideră că organele de porc ar putea reprezenta o alternativă la dializă sau o soluție temporară, până la găsirea unui donator uman.