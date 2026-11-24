Traficul rutier din București va fi restricționat în mai multe zone ale Capitalei, în perioada 27 noiembrie-1 decembrie, pentru pregătirea și desfășurarea manifestărilor organizate cu ocazia Zilei Naționale a României. Brigada Rutieră a anunțat măsuri speciale de circulație atât pentru repetițiile paradei militare, cât și pentru ceremonia oficială din Piața Arcului de Triumf și retragerea cu torțe din seara zilei de 1 Decembrie.

Restricții în capitală de 1 Decembrie Foto: arhivă, adevărul

Restricțiile vor viza Șoseaua Pavel D. Kiseleff, bulevardele Mareșal Constantin Prezan și Mareșal Alexandru Averescu, străzile din apropierea Arcului de Triumf, dar și alte artere importante. Polițiștii rutieri vor interveni gradual, în funcție de desfășurarea activităților, pentru a permite organizarea evenimentelor și pentru a preveni blocajele și accidentele.

Programul manifestărilor de 1 Decembrie în București

De Ziua Națională a României, marți, 1 decembrie 2026, în Capitală vor avea loc mai multe ceremonii și evenimente militare.

Programul anunțat de autorități este următorul:

- 06:00-11:00 -ceremonie militară și religioasă, cu depuneri de coroane și jerbe de flori, la Monumentul Ostașului Necunoscut din Parcul Carol I;

- de la ora 11:00-Parada Militară Națională, în Piața Arcului de Triumf;

- de la ora 12:30 -expoziție de tehnică militară, în Piața Arcului de Triumf;

- 19:00–22:00- solemnitatea retragerii cu torțe, pe traseul Palatul Cercului Militar Național – Calea Victoriei- Bulevardul Regina Elisabeta- Bulevardul Mihail Kogălniceanu- Splaiul Independenței- Bulevardul Eroilor Sanitari- Strada Profesor Doctor Gheorghe Marinescu – Șoseaua Cotroceni - Bulevardul Iuliu Maniu -Bulevardul General Paul Teodorescu – Bulevardul Timișoara -sediul Brigăzii 30 Gardă.

Pentru pregătirea paradei vor avea loc două antrenamente generale, în zilele de 28 și 30 noiembrie, între orele 02:00 și 17:00, în Piața Arcului de Triumf.

Hartă cu restricții Foto: Brigada Rutieră

Primele restricții intră în vigoare din 27 noiembrie

Primele măsuri vor fi aplicate vineri, 27 noiembrie, de la ora 10:00, și vor rămâne în vigoare până marți, 1 decembrie, la ora 17:00.

Astfel, va fi închisă alveola din dreptul stației STB din Piața Arcul de Triumf, pe sensul de mers dinspre Bulevardul Mareșal Constantin Prezan către Piața Presei Libere. Măsura este necesară pentru amplasarea sistemului de sonorizare.

De asemenea, în perioada 27 noiembrie, ora 10:00 -28 noiembrie, ora 18:00, precum și în intervalul 29 noiembrie, ora 10:00 –1 decembrie, ora 18:00, vor fi instituite restricții de parcare și staționare în mai multe zone.

Sunt vizate: supralărgirea Șoselei Pavel D. Kiseleff, în rondul Kiseleff, în dreptul Monumentului Infanteriei; strada Docenților; Aleea Pescăruș, între Intrarea Pescăruș și Restaurantul Pescăruș.

Totodată, vor trebui eliberate parcările din zona în care se vor desfășura antrenamentele generale și parada militară, precum și cele de pe strada Arhitect Ion Mincu, între Piața 1 Mai și Monumentul Eroilor Aerului.

Ce străzi vor fi restricționate în zilele de 28 și 30 noiembrie

În zilele de 28 și 30 noiembrie, între orele 02:00 și 17:00, traficul va fi restricționat gradual pe mai multe artere din nordul Capitalei, în zona Arcului de Triumf.

Măsurile vor afecta: Șoseaua Pavel D. Kiseleff și străzile adiacente, între Piața Victoriei, Piața Arcul de Triumf și Piața Presei Libere;

- strada Alexandru Constantinescu, între Bulevardul Mărăști și Piața Arcul de Triumf;

- Bulevardul Mareșal Constantin Prezan, între Piața Charles de Gaulle și Piața Arcul de Triumf;

- Bulevardul Mareșal Alexandru Averescu, între Bulevardul Mărăști și Piața Arcul de Triumf;

- străzile Arhitect Ion Mincu, Barbu Delavrancea, Nicolae Ionescu, Ady Endre, Sergent Vasile Dorobanțu, Docenților, Mahatma Gandhi și Petofi Sandor;

- strada Clucerului, între strada Arhitect Ion Mincu și Bulevardul Mareșal Alexandru Averescu;

- strada Gheorghe Brătianu, între strada Arhitect Ion Mincu și strada Docenților;

- strada Uruguay, între Bulevardul Aviatorilor și Șoseaua Pavel D. Kiseleff;

- strada Monetăriei și Aleea Primo Nebiolo.

Restricțiile vor fi aplicate gradual, în funcție de necesități. În pasajul de la Piața Presei Libere se va putea permite circulația numai către Piața Montreal. De asemenea, parcarea din rondul Kiseleff va trebui eliberată.

Restricții suplimentare pentru amplasarea tribunei oficiale

Alte restricții vor intra în vigoare luni, 30 noiembrie, de la ora 12:00, și vor fi menținute până marți, 1 decembrie, la ora 18:00.

Pentru amplasarea și ulterior demontarea tribunei oficiale, vor fi restricționate benzile I, II și III din Piața Arcul de Triumf, pe sensul de mers dinspre Piața Presei Libere către Piața Victoriei, pe tronsonul cuprins între Aleea Primo Nebiolo și Arcul de Triumf.

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Restricțiile vor fi aplicate și pe strada Alexandru Constantinescu, între Piața Arcul de Triumf și Bulevardul Mărăști, pe ambele sensuri de mers.

Totodată, va fi restricționată breteaua care face legătura între Bulevardul Mareșal Alexandru Averescu și Șoseaua Pavel D. Kiseleff, precum și spațiul interzis circulației din spatele Arcului de Triumf, între bulevardele Mareșal Alexandru Averescu și Mareșal Constantin Prezan.

Trafic restricționat pe 1 Decembrie. Unde nu vor avea acces nici pietonii

Marți, 1 decembrie, între orele 02:00 și 17:00, vor fi aplicate restricții graduale de circulație pe Șoseaua Pavel D. Kiseleff și pe străzile adiacente, între Piața Victoriei, Piața Arcul de Triumf și Piața Presei Libere.

Vor fi afectate, de asemenea, Bulevardul Mareșal Constantin Prezan, între Piața Charles de Gaulle și Piața Arcul de Triumf, strada Alexandru Constantinescu, între Bulevardul Mărăști și Piața Arcul de Triumf, precum și Bulevardul Mareșal Alexandru Averescu, între Bulevardul Mărăști și Piața Arcul de Triumf.

Lista străzilor pe care se vor aplica restricții graduale include și Arhitect Ion Mincu, Barbu Delavrancea, Nicolae Ionescu, Ady Endre, Sergent Vasile Dorobanțu, Docenților, Mahatma Gandhi, Petofi Sandor, Clucerului, Gheorghe Brătianu, Uruguay și Monetăriei, precum și Aleea Primo Nebiolo.

În aceeași zi, între orele 02:00 și 14:00, vor exista și restricții de acces pietonal în zona paradei.

Accesul pietonilor va fi interzis:

- pe Șoseaua Pavel D. Kiseleff, între strada Primo Nebiolo și Piața Arcul de Triumf, cu excepția invitaților;

- pe strada Alexandru Constantinescu, între Bulevardul Mărăști și Piața Arcul de Triumf;

- pe Bulevardul Mareșal Constantin Prezan, pe trotuarul din dreapta în sensul de mers către Piața Arcul de Triumf, între Piața Charles de Gaulle și Arcul de Triumf, cu excepția reprezentanților mass-media;

- în Parcul Regele Mihai I, pe traseul delimitat de Aleea Michael Jackson, pe porțiunea dintre Piața Arcul de Triumf și zona aleii de acces către Muzeul Satului, Aleea Grădina Japoneză, Aleea Aventura Parc și Bulevardul Constantin Prezan.

Totodată, accesul pietonal va fi restricționat pe Șoseaua Pavel D. Kiseleff, între Piața Arcul de Triumf și strada Uruguay, pe Bulevardul Mareșal Alexandru Averescu, între Bulevardul Mărăști și Piața Arcul de Triumf, precum și pe trotuarul din stânga al Bulevardului Mareșal Constantin Prezan, de la strada Maior Gheorghe Șonțu până la Piața Arcul de Triumf.

Restricții în centrul Capitalei pentru retragerea cu torțe

În seara zilei de 1 Decembrie, între orele 19:00 și 22:00, va avea loc solemnitatea retragerii cu torțe, pe traseul stabilit de autorități, de la Palatul Cercului Militar Național până la sediul Brigăzii 30 Gardă.

Pentru desfășurarea evenimentului, militarii se vor deplasa pe prima bandă de circulație.

Brigada Rutieră va aplica și următoarele restricții:

între orele 18:00 și 19:30, traficul va fi restricționat pe strada Constantin Mille;

între orele 18:40 și 19:45, pentru aproximativ 10 minute, circulația va fi oprită pe benzile I și II ale Căii Victoriei, în fața Palatului Cercului Militar Național, între strada Constantin Mille și Bulevardul Regina Elisabeta.

Rutele ocolitoare recomandate de Brigada Rutieră

Pentru a evita zonele în care vor fi instituite restricții, polițiștii recomandă șoferilor să folosească următoarele rute alternative:

Șoseaua București-Ploiești – Piața Presei Libere – Piața Montreal – Bulevardul Mărăști – strada Turda – Bulevardul Ion Mihalache – Piața Victoriei; Șoseaua București-Ploiești – Piața Presei Libere – Piața Montreal – Bulevardul Mărăști – strada Turda – Podul Grant; Piața Victoriei – Bulevardul Aviatorilor – Bulevardul Nicolae Caramfil – Bulevardul Aerogării – Șoseaua București-Ploiești; Șoseaua Ștefan cel Mare – strada Barbu Văcărescu – Bulevardul Aerogării – Șoseaua București-Ploiești.

Recomandările polițiștilor pentru șoferi și pietoni

Brigada Rutieră anunță că va lua măsuri pentru fluidizarea circulației și prevenirea accidentelor și le recomandă conducătorilor auto să evite deplasările în zonele în care se desfășoară manifestările de Ziua Națională și să folosească rutele ocolitoare.

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Polițiștii îi sfătuiesc pe șoferi să circule cu prudență, să adapteze viteza la condițiile meteorologice și de trafic și să evite oprirea sau staționarea în apropierea zonelor restricționate.

De asemenea, este recomandată folosirea transportului public, în special a metroului, pentru evitarea aglomerației. Conducătorii auto sunt îndemnați să își păstreze calmul în zonele aglomerate, să evite claxonatul abuziv și să respecte indicațiile polițiștilor rutieri aflați în punctele de deviere a circulației.

Pietonii trebuie să circule pe trotuare și să traverseze numai prin locurile special amenajate, la culoarea verde a semaforului, după ce s-au asigurat că intenția lor de traversare a fost observată de conducătorii auto.

Brigada Rutieră precizează că restricțiile vor fi aplicate gradual, în funcție de situația din teren, pentru buna desfășurare a evenimentelor dedicate Zilei Naționale a României.