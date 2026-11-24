Armata SUA intenționează să detoneze miercuri dimineață substanțe chimice folosite la fabricarea explozibililor, în statul Iowa, după ce a primit aprobarea unei curți federale de apel. Cazul a generat confuzie și a fost marcat de o intervenție neobișnuită a președintelui Donald Trump.

Uzina de Muniții a Armatei din Iowa Foto: Google Maps

Într-un comunicat transmis luni seara, Armata a anunțat că va continua operațiunea de eliminare controlată a 68 de butoaie cu azidă de plumb, în coordonare cu autoritățile statale, locale și federale.

„Aceasta este o decizie bazată pe consens. Toate agențiile de specialitate sunt de acord, iar atât actualul guvernator al statului Iowa, cât și cel care îi va succeda consideră că decizia aparține experților”, a scris pe rețelele sociale Adam Telle, secretar interimar al Armatei.

Anterior, luni, un complet format din trei judecători ai Curții de Apel a Statelor Unite pentru al 8-lea Circuit a stabilit că Agenția pentru Protecția Mediului (EPA) a inclus suficiente măsuri de siguranță în autorizația de urgență, pentru a limita răspândirea prafului. Potrivit instanței, aceste condiții răspund preocupărilor organizațiilor de mediu care au dat în judecată autoritățile pentru a opri detonarea, relatează AP.

Judecătorii au indicat printre măsurile de protecție barierele instalate în jurul zonei în care sunt depozitate butoaiele, precum și restricțiile legate de condițiile meteorologice. De asemenea, autorizația prevede informarea publicului în avans, actualizarea modelelor de dispersie a poluanților în aer, monitorizarea mediului și prelevarea de probe.

Instanța a mai arătat că documentele depuse demonstrează că Armata a evaluat „o gamă completă” de alternative, inclusiv utilizarea altor substanțe chimice pentru neutralizarea azidei de plumb și tratarea termică.

Într-o intervenție neobișnuită, Trump, în calitate de comandant suprem al Armatei, a declarat luni, într-o postare pe rețelele sociale, că, pe lângă aprobarea instanței, dorește și acordul guvernatorului ales al statului Iowa, Rob Sand. Acesta este democrat și își va prelua mandatul abia în ianuarie. Sand a susținut anterior că decizia aparține în totalitate administrației Trump.

Detonarea fusese programată inițial pentru săptămâna trecută

Distrugerea celor 68 de butoaie cu azidă de plumb fusese planificată inițial pentru vinerea trecută. Armata a schimbat însă de trei ori data operațiunii, în urma numeroaselor îngrijorări exprimate de populație cu privire la posibilele efecte asupra sănătății și mediului. Reprezentanții instituției au afirmat că miercuri vor fi cele mai favorabile condiții meteorologice pentru desfășurarea intervenției.

Săptămâna trecută, organizațiile de mediu au dat în judecată autoritățile pentru a opri detonarea, programată într-un depozit din apropierea localității Middletown, nu departe de fluviul Mississippi, la aproximativ 140 de kilometri sud de Cedar Rapids.

Instanța a suspendat temporar autorizația, determinând Armata să susțină că, având în vedere caracterul de urgență al situației, nu avea nevoie de o astfel de aprobare pentru a interveni.

Un avocat al organizațiilor de mediu a subliniat că acțiunea în instanță vizează legalitatea autorizației emise de EPA, nu decizia Armatei de a continua detonarea în baza prevederilor privind situațiile de urgență.

Rachel Rintelmann, avocată coordonatoare la organizația Earthjustice, a declarat că procesul a atras atenția publicului asupra pericolului.

„Astăzi, Curtea de Apel pentru al 8-lea Circuit a decis să permită Armatei să continue planul său și respectăm această decizie. Însă Armata a creat această situație de urgență prin neglijență și le datorează locuitorilor din Iowa mai multe informații despre detonarea planificată și măsuri suplimentare pentru protejarea sănătății lor”, a transmis Rintelmann într-un comunicat luni.

Guvernatorul ales susține că administrația trebuie să ia decizia

Rob Sand a scris luni pe rețelele sociale că administrația ar trebui să ia o decizie „pe baza informațiilor pe care le are de la oamenii pe care i-a desemnat în urmă cu luni de zile să se ocupe de această problemă și care se află de săptămâni întregi pe teren, în Middletown”.

Duminică, acesta afirmase că, din cauza deciziilor luate deja, „nu există opțiuni bune, iar situația este mai periculoasă și mai imprevizibilă decât ar fi trebuit să fie vreodată”.

Actualul guvernator al statului Iowa, Kim Reynolds, a activat vineri Biroul pentru gestionarea situațiilor de urgență. De asemenea, autoritățile statale au creat un site dedicat informării publicului cu privire la operațiune.

Un avion cu oficiali ai Armatei, care se îndrepta spre Iowa pentru a sprijini detonarea planificată, a decolat de la baza militară comună Andrews înainte ca Trump să publice mesajul pe platforma Truth Social, luni, au confirmat pentru Associated Press două persoane familiarizate cu detaliile deplasării. Acestea au vorbit sub protecția anonimatului, deoarece informațiile despre zbor nu fuseseră făcute publice.

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Site-urile de monitorizare a traficului aerian au indicat că un avion militar de tip business jet a decolat de la bază cu puțin înainte de ora 13:00. Trump a publicat mesajul câteva minute mai târziu.

Locuitorii nu știu la ce să se aștepte înaintea detonării

Unii locuitori din apropierea localității Middletown și-au izolat ferestrele și ușile, ca măsură de precauție împotriva eventualelor particule de plumb care ar putea ajunge în aer în urma detonării. Alte persoane, care locuiesc la distanță mai mare, și-au exprimat pe rețelele sociale îngrijorarea cu privire la direcțiile în care s-ar putea deplasa norul de particule, în funcție de vânt.

Autoritățile recunosc că plumbul este toxic și le-au recomandat oamenilor să rămână în locuințe în momentul detonării și să curețe ulterior cu apă suprafețele exterioare, pentru a limita expunerea la particulele de plumb.

Primarul localității Middletown, Rodney Johnson, a declarat că detonarea trebuie să aibă loc „pentru ca oamenii să își poată relua viețile”.

„Depozitarea și eliminarea necorespunzătoare sunt lucrurile care duc la probleme”, a scris acesta pe rețelele sociale.

Îngrijorări au fost exprimate și de liderii statelor învecinate cu Iowa. Guvernatorul statului Missouri, Mike Kehoe, a declarat că instituțiile statului lucrează la extinderea monitorizării calității aerului și apei, a sănătății publice și a resurselor agricole.

„Dar vreau să subliniez că aceasta este o operațiune federală. Statele Iowa, Missouri și Illinois nu au niciun cuvânt de spus în privința momentului în care va avea loc”, a afirmat Kehoe.

Armata susține că planul urmărește prevenirea unui incident mai grav

În documentele depuse în instanță în weekend, colonelul Aaron Teller, specialist al Armatei în intervenții de urgență care implică muniții, a explicat că reducerea cantității de lichid din butoaie face ca soluția rămasă în interior să fie mai vulnerabilă la îngheț. Acest lucru crește sensibilitatea cristalelor formate în jurul marginii interioare a recipientelor și pe partea inferioară a capacelor.

„Chiar și o cantitate mică de frecare poate distruge structura cristalină, provocând o reacție explozivă în lanț”, a precizat acesta în declarația depusă în instanță.

În luna martie, angajații Uzinei de Muniții a Armatei din Iowa au descoperit câteva zeci de butoaie cu azidă de plumb degradată, o substanță utilizată în producția de muniție. Cristalizarea materialului a creat o situație instabilă și periculoasă, determinând Armata să reunească specialiști în chimia munițiilor, inginerie și siguranță de mediu pentru a găsi o soluție.

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Potrivit documentelor EPA, au fost analizate și alte variante, precum neutralizarea și descompunerea conținutului butoaielor cu ajutorul altor substanțe chimice. Oficialii au susținut însă că manipularea recipientelor ar crește riscul unei detonări accidentale, care ar putea provoca victime.

Organizațiile de mediu au contestat această evaluare, susținând în documentele depuse în instanță că alternativele nu au fost analizate în totalitate.

Autoritățile afirmă că riscul unei explozii necontrolate este în creștere, mai ales în condițiile în care temperaturile urmează să scadă în zilele următoare.

Specialiștii spun că nu există soluții simple

Azida de plumb este „foarte sensibilă” și poate reacționa la căldură, îngheț, șocuri mecanice, frecare și „tot felul de factori care ar putea provoca o detonare accidentală”, a explicat John Goodpaster, profesor de chimie la Universitatea Indiana din Indianapolis.

Substanța este și veche, ceea ce sporește riscul, deoarece explozibilii devin tot mai instabili pe măsură ce trece timpul, a adăugat specialistul.

La acest pericol se adaugă amenințarea pentru mediu reprezentată de plumbul care ar putea ajunge în atmosferă, a mai spus Goodpaster.

„Nu îi invidiez pe cei din Armată. Se află într-o situație în care au o cantitate mare de material extrem de periculos și foarte puține opțiuni bune pentru a-l elimina”, a declarat profesorul.

Acesta a precizat însă că este imposibil de anticipat momentul în care substanța ar putea exploda spontan.

„Cu cât așteptăm mai mult, cu atât crește riscul unei explozii accidentale”, a avertizat Goodpaster.