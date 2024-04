România, campioană în UE la cazurile de cancer de col uterin

Conferențiarul universitar Dr. Silviu Voinea de la Institutul Oncologic București afirmă că România se situează pe primul loc în UE la incidența și mortalitatea cauzată de cancerul de col uterin. Sunt raportate 100.000 de cazuri noi înregistrate anual, iar peste jumătate dintre paciente mor, mai spune medicul.

Miercuri, la Medika TV, Dr. Silviu Voinea a discutat despre impactul întârzierii începerii tratamentului pentru cancerul de sân, potrivit G4Media.

”Faptul că avem o mare tradiţie în Institutul Oncologic privind patologia mamară şi atunci s-a acumulat în timp o experienţă pe care încercăm să o îmbunătăţim şi să o aducem la zi. Ce este surprinzător din punctul meu de vedere este faptul că am reînceput după pandemie să văd cazuri îngrozitor de avansate: sâni ulceraţi, cu tumori suprainfectate, blocuri adenopatice îngrozitor de mari. Chiar săptămâna trecută am operat două paciente extrem de avansate, nu mai văzusem de mult aşa ceva. Le tot fotografiem, crezând că nu vom mai avea ocazia să vedem aceste lucruri, dar din păcate le vedem şi cred că două sunt principalele cauze. Una este şi pandemia, care a ţinut lumea în casă şi mulţi dintre pacienţi nu au venit la medic şi atunci când au venit sunt în stadii mult mai avansate pentru că au trecut nişte ani peste această boală. Iar al doilea, faptul că, în particular pentru cancerul de sân, dar şi pentru cancerul de col sau altele, nu avem un program de screening la nivel naţional prin care să depistăm precoce aceste lucruri”, a explicat dr. Silviu Voinea.

El a subliniat că România ocupă primul loc în Uniunea Europeană la nivelul incidenței și mortalității provocate de cancerul de col uterin.

”Cancerul de col uterin, care în toată Uniunea Europeană nu mai reprezintă o problemă, din punctul României de vedere, suntem pe primul loc în Uniunea Europeană privind incidenţa şi mortalitatea. Deşi există un test extrem de simplu, care poate fi făcut, un test Babeş-Papanicolau, şi care poate pune în evidenţă nişte modificări, iar investigaţiile ulterioare vor depista pacientele care au cancer de col uterin. Deşi este un test simplu şi a fost implementat peste tot, continuăm să avem o incidenţă mare şi o mortalitate mare. Şi ca idee, din punct de vedere al cancerelor, cam 100.000 de cancere noi pe an şi ceva mai mult de jumătate din paciente mor. Ceea ce este o mortalitate mult mai mare decât în Uniunea Europeană la toate categoriile”, completează medicul.

Dr. Silviu Voinea a evidențiat lipsa unui registru național coerent pentru cancer în România, cu datele existente fiind depășite și incomplete, spre deosebire de raportările precise pentru cancerul la copii.

”Din păcate, nu avem un registru naţional coerent. Există mici registre naţionale în diferite locuri, regionale, mai puţin regionale. Nu putem şti şi datele care sunt pe Globocan, deşi, după cum ştiţi, există o întârziere de doi, trei ani, adică noi acum discutăm de date din 2022 sau 2021, nu putem să vorbim de date mai actuale şi, în plus de asta, avem din punct de vedere al României, într-o mulţime de rubrici sunt bară, adică nu au fost date date despre acel lucru. Deci nu avem un registru naţional de cancer. Culmea, la copii există un registru de onco-hematologie pediatric care este coordonat de societatea de resort. Sunt singurii care dau o raportare corectă şi coerentă. Se ştie destul de exact raportarea, se face în timp util şi există o coerenţă la acest nivel şi ar trebui să luăm un exemplu şi pentru adulţi cu un registru naţional coerent. Datele sunt aproximative. Noi dăm nişte date aproximative”, adagă medicul.

În România, cancerul de col uterin cauzează peste 1.500 de decese anual. Țara noastră are cea mai mare incidență a acestui tip de cancer în Europa, cu peste 30% la suta de mii de locuitori și o rată de mortalitate de aproape 17%, potrivit datelor Sistemului European de Informații cu privire la cancer (ECIS). Comparativ, țări precum Austria, Finlanda și Malta înregistrează cele mai mici rate de incidență și mortalitate.

Vaccinarea este modul în care putem preveni acestui tip de afecțiune oncologică. De anul trecut, vaccinarea împotriva HPV este gratuită pentru fetele și băieții cu vârste între 11 și 19 ani. Femeile cu vârste între 19 și 45 de ani beneficiază de o reducere de 50%. Vaccinul costă în jur de 600 de lei în farmacii.

Mai mult decât atât, controlul periodic este esențial, deoarece cancerul de col uterin este adesea asimptomatic în stadiile incipiente, astfel că depistarea timpurie poate face diferența în tratament și prognostic.

Statisticile arată că peste 80% dintre persoanele active sexual se infectează cu HPV cel puțin o dată în viață, însă nu toate aceste infecții evoluează către cancer. Mai mult, în peste 90% dintre cazuri, infecția cu HPV se vindecă spontan, potrivit Euronews.